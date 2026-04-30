Рыбакина мучилась, Соболенко разочаровала. Что ждать дальше от лучших теннисисток мира?

Грунтовый сезон для двух чемпионок в самом разгаре, но не всё так просто.

Арина Соболенко и Елена Рыбакина неудачно выступили на женском «тысячнике» в Мадриде. Для белоруски, защищавшей в столице Испании титул, всё получилось даже печальнее: Хейли Баптист отыграла шесть (!) матчболов и выбила первую ракетку мира на стадии четвертьфинала, а казахстанка, проигравшая Анастасии Потаповой в 1/8 финала, годом ранее вылетела здесь в третьем круге.

Если разбирать игру двух лучших теннисисток мира, то Рыбакина на испанских кортах откровенно мучилась. Два тяжелейших матча с Еленой-Габриэлой Русе и Чжэн Циньвэнь уже намекали на то, что Лена, по всей видимости, устала после чемпионского для себя Штутгарта. Ко всему прочему, местный грунт (медленный и вязкий, как описывают его сами игроки) явно не подходит под быстрый и атакующий стиль уроженки Москвы.

В матче с Потаповой вторая ракетка мира однозначно находилась не в своей тарелке, что сразу бросилось в глаза. Едва ли не полностью пропала коронная и лучшая в туре первая подача Рыбакиной, не было чувства корта, что выражалось в постоянных аутах по длине. В свою очередь, представляющая Австрию Потапова провела матч жизни, попадая самые невероятные мячи.

«Елена — чемпионка Australian Open, она №2, одна из лучших на данный момент. Конечно, я благодарна за эту победу, однако при этом не хочу останавливаться на ней. Хочу продолжать прогрессировать и постепенно приближаться к таким игрокам», — заявила сама Настя после игры.

Арина Соболенко, если анализировать показанный ей теннис, не мучилась, но точно разочаровала. Проблемы начали вырисовываться ещё во встрече минчанки с опытной, однако отнюдь не специализирующейся на грунтовых кортах Наоми Осакой. Ну а в битве с уже упомянутой Баптист они стали причиной итогового поражения. У Арины тоже сбился прицел, пропала уверенность в себе, начались нервные реакции, недовольство. Всё это сильно било по ментальной составляющей, в то время как американка выжала из себя всё, заслужив эту победу.

«Она показала очень смелый теннис на матчболах, и это стало решающим моментом. В Майами я не дала ей много шансов, она не могла взять мою подачу. Здесь в первом гейме второго сета я внезапно сделала две двойные ошибки, и это придало ей уверенность. С того момента она начала играть агрессивнее», — высказалась после матча Арина.

Конечно, ничего трагического не произошло, однако ни Елена, ни Арина не смогли показать в Мадриде свой лучший теннис, но обе по-прежнему вне конкуренции в женском туре.

В текущем рейтинге у Соболенко (первое место) 10 895 очков, а у идущей второй Рыбакиной – 8500. В Чемпионской гонке Лена, набрав 3983 очка, идёт первой, а Арина с 3800 — второй.

Что же ждать дальше от двух чемпионок? Впереди ещё один турнир категории WTA-1000 – в Риме. В прошлом году Соболенко завершила в нём борьбу на стадии четвертьфинала, а Рыбакина дошла лишь до третьего круга. Самое время обеим улучшить результаты.

Затем же предстоит важный со всех точек зрения «Ролан Гаррос». Арине нужно защитить финал (иначе можно потерять много очков), а вот Елене предстоит для начала добраться до четвёртого круга. Не сомневаюсь, что казахстанке по силам пройти дальше, а значит, пополнить свой рейтинговый баланс. Так что впереди нас ждёт всё самое интересное. Рыбакина явно хочет навязать борьбу и потеснить Соболенко с первого места. И это вполне реально.