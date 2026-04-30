Синнер и экс-россиянка Потапова установили исторические достижения: четвертьфиналы Мадрида

В среду, 29 апреля, на супертурнире в Мадриде в мужской сетке состоялись первые четвертьфиналы, а у женщин прошли заключительные встречи этой же стадии. Соответственно, на «Мастерсе» определилась первая полуфинальная пара, а на «тысячнике» уже известна вся топ-4. Российские теннисисты сегодня не выступали, но посмотреть в любом случае было на что — хотя бы потому, что играл Янник Синнер, который в последнее время не знает поражений. А в женской сетке свой матч провела бывшая российская, а ныне австрийская теннисистка Анастасия Потапова, которая в четвёртом круге сенсационно выбила Елену Рыбакину.

Синнер, посеянный под первым номером, играл с Рафаэлем Ходаром. 19-летний испанец, занимающий 42-е место в рейтинге ATP, получил уайлд-кард в основную сетку. И своим выступлением доказал, что организаторы не ошиблись в выборе. Ходар выбил из сетки таких серьёзных конкурентов, как Алекс де Минор и Жоао Фонсека, а в четвертьфинале повесил «баранку» Виту Коприве — 7:5, 6:0. У Синнера соперники в целом были попроще: Бенжамен Бонзи, Эльмер Мёллер и Кэмерон Норри.

В первой половине стартового сета Ходар дал бой Синнеру. В третьем гейме испанец отыграл два брейк-пойнта, а в четвёртом сам вышел на брейк-пойнт, но итальянец спасся. А после 2:2 Янник взял четыре гейма подряд, сделав два брейка на этом отрезке. Рафаэль мог взять подачу соперника в шестом гейме, однако не использовал ещё один брейк-пойнт. А подавая на сет, Синнер уже не дал ему таких шансов — 6:2 за 45 минут.

Во второй партии Ходар почти ни в чём не уступал Синнеру. До брейка так никто и не добрался, хотя брейк-пойнтов в этом сете в общей сложности было восемь, причем пять — у Рафаэля. А на тай-брейке Янник повесил «баранку» — 6:2, 7:6 (7:0) за 1 час 58 минут.

«Он довёл меня до предела. Это невероятный игрок. Я старался подготовиться как мог. Впервые играю против него. И в следующий раз – тоже… Надеюсь, мы ещё сыграем. Теперь он знает, чего ожидать. Я знаю, чего ожидать. Я невероятно счастлив. Это был матч высокого качества. Во втором сете мне немного повезло, но это тоже опыт. Доволен сегодняшним матчем и, конечно, очень рад впервые выйти в полуфинал здесь. Это много для меня значит. Посмотрим, как пойдёт.

Выходить в полуфиналы на каждом турнире сложно. Я стараюсь прибавлять на каждом покрытии. Условия здесь довольно уникальные. Но смотрите, я рад. Теперь посмотрим, что будет дальше», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

Синнер стал шестым игроком в истории, выходившим в полуфинал на всех девяти «Мастерсах». Ранее подобного добивались Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер, Энди Маррей и Александр Зверев. Итальянец одержал 21-ю победу подряд. Кроме того, Янник стал третьим игроком в истории, выходившим в полуфинал на первых четырёх «Мастерсах» сезона. В 2006 году это достижение покорилось Роджеру Федереру, в 2010 и 2011 годах — Рафаэлю Надалю.

Что касается побед на «Мастерсах», то тут у Синнера уже 26 выигранных матчей подряд. В конце прошлого года Янник завоевал титул в Париже, а в этом сезоне стал лучшим в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло. Итальянец в 17-й раз вышел в полуфинал на уровне ATP Masters 1000.

Во втором четвертьфинале 21-летний Артюр Фис сражался с Иржи Легечкой (11). В первом сете Фис быстро повёл 3:0 с брейком, и это обеспечило ему победу в партии. Ни до, ни после этого у теннисистов не было брейк-пойнтов. Что касается Легечки, то его подкосило большое количество невынужденных ошибок, в особенности с форхенда. В девятом гейме Фис закрыл партию — 6:3. Во втором сете тоже всё решил единственный брейк-пойнт — французский теннисист реализовал его в седьмом гейме. После этого Артюр удержал подачу и в 10-м гейме подал на матч — 6:3, 6:4 за 1 час 15 минут.

Фис пока не проигрывает на грунте в этом сезоне: девять побед в девяти матчах. Напомним, до этого он завоевал титул в Барселоне (ATP-500). Он стал первым за 18 лет французом в полуфинале Мадрида — после Жиля Симона в 2008 году (тогда турнир проходил на харде). Артюр во второй раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса» (после Майами-2026).

Таким образом, в «верхнем» полуфинале сразятся Синнер и Фис. А участники «нижнего» матча определятся в четверг, 30 апреля. Каспер Рууд сразится с Александром Блоксом, а Флавио Коболли — с Александром Зверевым.

В женской сетке лаки-лузер Анастасия Потапова, занимающая 56-е место в рейтинге WTA, противостояла бывшей первой, а ныне 197-й ракетке мира Каролине Плишковой. Экс-россиянка Потапова, которая с этого сезона выступает под флагом Австрии, на пути к четвертьфиналу выбила из сетки двух чемпионок турниров «Большого шлема» — Елену Остапенко и Елену Рыбакину. А Плишкова последовательно прошла Марию Саккари, Элисе Мертенс и Солану Сьерру.

В первом сете Потапова не заметила Плишкову — 6:1 за 24 минуты. На приёме у чешки не было шансов, а на подаче она смогла размочить счёт только после того, как проиграла пять геймов подряд. Во второй партии Каролина прибавила, однако у Анастасии всё равно были возможности не доводить до нервной концовки. В седьмом гейме Потапова сделала брейк, а в 10-м не подала на матч, упустив два матчбола. После этого бывшая россиянка сделала брейк под ноль, в 12-м гейме не реализовала ещё один матчбол на подаче, а на тай-брейке Плишкова была точнее — 7:6 (7:4) за 55 минут.

В решающем сете Плишкова вела с преимуществом в один брейк. Однако Потапова после 1:3 взяла пять геймов подряд и победила, сорвав камбэк соперницы — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3 за 1 час 57 минут. Любопытно, что на 10 эйсов у Потаповой пришлось девять двойных ошибок.

«Именно это делает наш спорт таким прекрасным. Мне дали второй шанс — и вот я здесь. У меня нет слов. Я безумно счастлива. Сейчас для меня не могло бы произойти ничего лучше.

Эмоции после матчбола? Это просто небольшой взрыв эмоций внутри, потому что во втором сете на своей подаче у меня было несколько матчболов. В тот момент я не смогла справиться с нервами — я это понимаю. Но, как я уже сказала, этот турнир словно продолжает давать мне вторые шансы, и я ими пользуюсь. Я очень счастлива.

Это первый раз, когда я это скажу, но огромный респект моему бойфренду (нидерландскому теннисисту Таллону Грикспору. — Прим. «Чемпионата»), который приехал как раз вовремя. Он спас меня в самый последний момент. Он всё время повторял: «Ты сможешь. Мы все здесь вместе. Просто продолжай». В третьем сете это была в основном его заслуга, что я победила. Просто играла, а ментально он меня держал», — сказала Анастасия в интервью на корте после матча.

Потапова впервые в карьере вышла в полуфинал «тысячника». И вообще это первый случай (с 2009 года), когда австрийская теннисистка пробилась в 1/2 финала на уровне WTA-1000. Более того, Анастасия установила историческое достижение. Она стала первым лаки-лузером в истории (с 1990 года), вышедшим в полуфинал турнира первой категории/«тысячника».

В заключительном четвертьфинале играли украинка Марта Костюк (26) и 21-летняя чешка Линда Носкова (18).

В первом сете обе теннисистки не отличались стабильностью на подаче и допустили девять двойных ошибок на двоих. Три из них оказались на счету Костюк. Украинка дважды не смогла подать на партию — при 5:4 и при 6:5. На тай-брейке Марта отдала лишь одно очко и забрала сет. А во второй партии Носкова ничего не смогла поделать с соперницей. Костюк быстро повесила ей «баранку» — 7:6 (7:1), 6:0 за 1 час 29 минут.

Костюк во второй раз в карьере вышла в полуфинал «тысячника». Впервые она сделала это в Индиан-Уэллсе в 2024 году. Украинка, которая до этого завоевала титул в Руане, выиграла уже девятый матч подряд.

В полуфинале Потапова и Костюк сыграют друг с другом. А другую пару составят Мирра Андреева и Хейли Баптист, которая в 1/4 финала сенсационно победила Арину Соболенко.

