Теннисный тур обосновался в столице Испании. На центральный корт в четверг выйдет и последняя россиянка.

Мирра рвётся в первый грунтовый финал WTA-1000! Остановит ли её Хейли Баптист? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на грунтовом супертурнире в Мадриде. В четверг мужчины доиграют четвертьфиналы. Будут проведены два последних поединка из нижней половины сетки. А у женщин состоятся оба полуфинала. На центральный корт выйдет и последняя россиянка, оставшаяся в одиночном разряде — Мирра Андреева (девятый номер посева). Она померится силами с американкой Хейли Баптист (30). Другую пару составили Марта Костюк (26) и Анастасия Потапова (LL). У мужчин сразятся Каспер Рууд (12) — Александр Блокс и Флавио Коболли (10) — Александр Зверев (2).