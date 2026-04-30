Турнир в Мадриде-2026: Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Вера Звонарёва вышли в полуфинал, личные встречи, статистика, где смотреть

Пара МиДи сразится со Звонарёвой и Зигемунд в Мадриде. Кто-то из россиянок будет в финале!
Маргарита Сальникова
МиДи против Звонарёвой и Зигемунд
Для Андреевой и Шнайдер это будет первая битва за решающий матч на испанском «тысячнике».

Турнир категории WTA-1000 в Мадриде приближается к развязке, дело уже подошло к битве за решающий матч в парном разряде. В одном из полуфиналов сойдутся Мирра Андреева/Диана Шнайдер и Вера Звонарёва/Лаура Зигемунд, а это значит, что за титул гарантированно поборется как минимум одна россиянка.

Мирра и Диана вышли в полуфинал Мадрида! Отличный подарок на день рождения Андреевой
Мирра и Диана вышли в полуфинал Мадрида! Отличный подарок на день рождения Андреевой

На пути к поединку со Звонарёвой и Зигемунд МиДи с «баранкой» победили чешско-польский дуэт Анастасия Децюк/Катаржина Питер – 6:4, 6:0, после чего оказались сильнее третьих сеяных Чжан Шуай и Элисе Мертенс – 7:5, 6:4, а также уверенно обыграли высокорейтинговый тандем Эллен Перес / Деми Схурс – 6:3, 6:3. Отметим, что за три матча на испанском «тысячнике» россиянки пока не уступили соперницам ни одного сета.

В парной мировой классификации Мирра в данный момент занимает 33-е место, а Диана – 28-е. Благодаря выходу в полуфинал Мадрида Андреева поднялась на 25-ю строчку в лайв-рейтинге, Шнайдер — на 23-ю. В случае завоевания титула теперь уже 19-летняя Мирра (29 апреля Андреева отметила день рождения) переместится на 18-ю строчку, а Диана станет 17-й ракеткой мира.

Мирре исполнилось 19. Она уже добилась того, что большинству теннисисток даже не снилось
Мирре исполнилось 19. Она уже добилась того, что большинству теннисисток даже не снилось

Россиянки впервые сыграли друг с другом на Олимпиаде-2024 в Париже, где в итоге добрались до серебряных медалей. После этого девушки практически всегда выступали вместе и редко объединялись с другими теннисистками. Однако тандем Мирры и Дианы внезапно распался после Итогового турнира WTA — 2025, на котором они потерпели три поражения и не смогли выйти из группы.

Какое-то время Андреева и Шнайдер выступали в паре с другими спортсменками, причём их результаты были не самыми успешными по сравнению со временем, когда они играли вместе. Так, в сезоне-2026 Диана до старта Мадрида потерпела шесть поражений и выиграла всего два матча, у Мирры статистика немного лучше — 4-2.

Фото: Victor Boykoyan/Getty Images

На одной из пресс-конференций на испанском «тысячнике» Андреева объяснила, почему она прекратила заявляться в дуэт со Шнайдер и по какой причине их тандем воссоединился. «Мы поговорили в конце того года и решили с Кончитой [Мартинес], что будем тоже больше фокусироваться на одиночке — играть меньше турниров в паре. Но потом в Дохе мы обсудили и решили договориться на грунт. Диану я поначалу не спрашивала, потому что она уже договорилась с другими на начало года. И потом в Дохе мы поговорили и решили, что, может, какие-то турниры вместе получится сыграть. Как бы у нас нет никаких обязательств. Мы просто так же будем разговаривать, выбирать, какие турниры играть вместе и вообще какие кто будет играть. Посмотрим, в общем, как пойдёт. Всегда можно поговорить и решить».

При этом Мирра дала понять, что, скорее всего, не будет выступать в парном разряде на «Ролан Гаррос». Примечательно, что её дуэту с Дианой предстоит защищать на этом ТБШ рейтинговые очки за прошлогодний полуфинал. «Пока что, по крайней мере, у меня план не играть пару на «Ролан Гаррос». Возможно, конечно, всё ещё поменяется. Но я тоже не хочу говорить «давай сыграем, давай сыграем», а потом в итоге не играть. Так что пока я пару не планирую играть».

«Просто лежишь, кайфуешь, и всё». Мирра и Диана — после победы над чемпионками АО-2026
Эксклюзив
«Просто лежишь, кайфуешь, и всё». Мирра и Диана — после победы над чемпионками АО-2026

В полуфинале Мадрида Андреева и Шнайдер поборются с дуэтом Вера Звонарёва/Лаура Зигемунд, который не получил посев на этом соревновании. В парной мировой классификации представительница Германии стоит на 21-м месте, а россиянка занимает 43-ю строчку. Отметим, что успешное выступление в Испании позволило Звонарёвой переместиться на 38-е место в лайв-рейтинге WTA.

Раньше теннисистки часто объединялись в дуэт, но в какой-то момент прекратили совместные выступления. В беседе с «Чемпионатом» Вера рассказала, как решила вновь начать играть с Лаурой.

«Каких-то долгосрочных планов нет. Объединились с Лаурой, потому что, наверное, так сложилась ситуация, что у неё тоже не было постоянной напарницы. Я вернулась после травмы, договорились на пару турниров, неплохо выступили, ну и решили пока продолжить от турнира к турниру. Каких-то долгосрочных планов, наверное, ни у меня, ни у неё нет, потому что она тоже уже немолодая спортсменка, и получается здорово, когда мы заявляемся на следующий турнир».

Фото: Robert Prange/Getty Images

41-летняя Звонарёва также рассказала, что ей движет на этом этапе карьеры.

«Вы знаете, я просто получаю удовольствие от каждого матча. Я очень благодарна тому, что могу, что у меня есть работа, которая мне нравится, и я получаю удовольствие. Да, бывает, что где-то мы выигрываем, где-то проигрываем, но для спортсмена после такой долгой карьеры в моём возрасте это, наверное, какая-то привилегия – иметь возможность выступать ещё, играть. Поэтому для меня это просто работа, которая мне нравится, и я стараюсь наслаждаться каждым моментом, каждым матчем».

Ранее тандем Веры Звонарёвой и Лауры Зигемунд не пересекался на корте с Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер. При этом отметим, что Вера и Мирра в сезоне-2024 несколько раз выступали вместе в парном разряде. В том году девушки также объединились в Мадриде, где зачехлили ракетки во втором круге. В Риме Андреева и Звонарёва потерпели поражение на той же стадии, а вот на «Ролан Гаррос» добрались до четвертьфинала, с которого в итоге снялись.

Мадрид — парный разряд (ж). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 14:30 МСК
Для Андреевой и Шнайдер попадание в полуфинал Мадрида стало дебютным в карьере, в то время как Звонарёва уже доходила до этой стадии в 2019-м, а Зигемунд — в 2024 году. Тем не менее, вне зависимости от результата, в решающем матче на испанском турнире будет выступать представительница России. Осталось только узнать, кто именно.

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 2 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».

