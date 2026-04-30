Пара МиДи сразится со Звонарёвой и Зигемунд в Мадриде. Кто-то из россиянок будет в финале!

Турнир категории WTA-1000 в Мадриде приближается к развязке, дело уже подошло к битве за решающий матч в парном разряде. В одном из полуфиналов сойдутся Мирра Андреева/Диана Шнайдер и Вера Звонарёва/Лаура Зигемунд, а это значит, что за титул гарантированно поборется как минимум одна россиянка.

На пути к поединку со Звонарёвой и Зигемунд МиДи с «баранкой» победили чешско-польский дуэт Анастасия Децюк/Катаржина Питер – 6:4, 6:0, после чего оказались сильнее третьих сеяных Чжан Шуай и Элисе Мертенс – 7:5, 6:4, а также уверенно обыграли высокорейтинговый тандем Эллен Перес / Деми Схурс – 6:3, 6:3. Отметим, что за три матча на испанском «тысячнике» россиянки пока не уступили соперницам ни одного сета.

В парной мировой классификации Мирра в данный момент занимает 33-е место, а Диана – 28-е. Благодаря выходу в полуфинал Мадрида Андреева поднялась на 25-ю строчку в лайв-рейтинге, Шнайдер — на 23-ю. В случае завоевания титула теперь уже 19-летняя Мирра (29 апреля Андреева отметила день рождения) переместится на 18-ю строчку, а Диана станет 17-й ракеткой мира.

Россиянки впервые сыграли друг с другом на Олимпиаде-2024 в Париже, где в итоге добрались до серебряных медалей. После этого девушки практически всегда выступали вместе и редко объединялись с другими теннисистками. Однако тандем Мирры и Дианы внезапно распался после Итогового турнира WTA — 2025, на котором они потерпели три поражения и не смогли выйти из группы.

Какое-то время Андреева и Шнайдер выступали в паре с другими спортсменками, причём их результаты были не самыми успешными по сравнению со временем, когда они играли вместе. Так, в сезоне-2026 Диана до старта Мадрида потерпела шесть поражений и выиграла всего два матча, у Мирры статистика немного лучше — 4-2.

Диана Шнайдер и Мирра Андреева

На одной из пресс-конференций на испанском «тысячнике» Андреева объяснила, почему она прекратила заявляться в дуэт со Шнайдер и по какой причине их тандем воссоединился. «Мы поговорили в конце того года и решили с Кончитой [Мартинес], что будем тоже больше фокусироваться на одиночке — играть меньше турниров в паре. Но потом в Дохе мы обсудили и решили договориться на грунт. Диану я поначалу не спрашивала, потому что она уже договорилась с другими на начало года. И потом в Дохе мы поговорили и решили, что, может, какие-то турниры вместе получится сыграть. Как бы у нас нет никаких обязательств. Мы просто так же будем разговаривать, выбирать, какие турниры играть вместе и вообще какие кто будет играть. Посмотрим, в общем, как пойдёт. Всегда можно поговорить и решить».

При этом Мирра дала понять, что, скорее всего, не будет выступать в парном разряде на «Ролан Гаррос». Примечательно, что её дуэту с Дианой предстоит защищать на этом ТБШ рейтинговые очки за прошлогодний полуфинал. «Пока что, по крайней мере, у меня план не играть пару на «Ролан Гаррос». Возможно, конечно, всё ещё поменяется. Но я тоже не хочу говорить «давай сыграем, давай сыграем», а потом в итоге не играть. Так что пока я пару не планирую играть».

В полуфинале Мадрида Андреева и Шнайдер поборются с дуэтом Вера Звонарёва/Лаура Зигемунд, который не получил посев на этом соревновании. В парной мировой классификации представительница Германии стоит на 21-м месте, а россиянка занимает 43-ю строчку. Отметим, что успешное выступление в Испании позволило Звонарёвой переместиться на 38-е место в лайв-рейтинге WTA.

Раньше теннисистки часто объединялись в дуэт, но в какой-то момент прекратили совместные выступления. В беседе с «Чемпионатом» Вера рассказала, как решила вновь начать играть с Лаурой.

«Каких-то долгосрочных планов нет. Объединились с Лаурой, потому что, наверное, так сложилась ситуация, что у неё тоже не было постоянной напарницы. Я вернулась после травмы, договорились на пару турниров, неплохо выступили, ну и решили пока продолжить от турнира к турниру. Каких-то долгосрочных планов, наверное, ни у меня, ни у неё нет, потому что она тоже уже немолодая спортсменка, и получается здорово, когда мы заявляемся на следующий турнир».

Лаура Зигемунд и Вера Звонарёва

41-летняя Звонарёва также рассказала, что ей движет на этом этапе карьеры.

«Вы знаете, я просто получаю удовольствие от каждого матча. Я очень благодарна тому, что могу, что у меня есть работа, которая мне нравится, и я получаю удовольствие. Да, бывает, что где-то мы выигрываем, где-то проигрываем, но для спортсмена после такой долгой карьеры в моём возрасте это, наверное, какая-то привилегия – иметь возможность выступать ещё, играть. Поэтому для меня это просто работа, которая мне нравится, и я стараюсь наслаждаться каждым моментом, каждым матчем».

Ранее тандем Веры Звонарёвой и Лауры Зигемунд не пересекался на корте с Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер. При этом отметим, что Вера и Мирра в сезоне-2024 несколько раз выступали вместе в парном разряде. В том году девушки также объединились в Мадриде, где зачехлили ракетки во втором круге. В Риме Андреева и Звонарёва потерпели поражение на той же стадии, а вот на «Ролан Гаррос» добрались до четвертьфинала, с которого в итоге снялись.

Для Андреевой и Шнайдер попадание в полуфинал Мадрида стало дебютным в карьере, в то время как Звонарёва уже доходила до этой стадии в 2019-м, а Зигемунд — в 2024 году. Тем не менее, вне зависимости от результата, в решающем матче на испанском турнире будет выступать представительница России. Осталось только узнать, кто именно.

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 2 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».