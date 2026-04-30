Историческое достижение Мирры! 19-летняя россиянка пробилась в финал Мадрида

В четверг, 30 апреля, на турнире категории WTA-1000 в Мадриде проходили полуфинальные матчи в одиночном разряде. В четвёрку сильнейших на турнире вышла первая ракетка России Мирра Андреева, которой в предыдущий день исполнилось 19 лет. В этот грунтовый сезон Андреева неизменно выходит в стадию 1/2 финала. На «пятисотнике» в Линце она при этом завоевала титул, а вот на турнире той же категории в Штутгарте не смогла выйти в финал. Ожидания от отчётного матча были высоки — уже хотя бы потому, что до него у Мирры было 11 побед в 12 матчах на грунте в этом сезоне.

В соперницах у Андреевой, посеянной под девятым номером, оказалась Хейли Баптист (30). К американской теннисистке следовало отнестись со всей серьёзностью, ведь в четвертьфинале она преподнесла настоящую сенсацию, выбив первую ракетку мира Арину Соболенко (2:6, 6:2, 7:6 (8:6)), отыграв шесть матчболов. До этого на турнире Баптист взяла верх над Жасмин Паолини и Белиндой Бенчич. Мирра же, которая в первых трёх матчах на турнире играла исключительно с теннисистками из Венгрии, в 1/4 финала победила Лейлу Фернандес (7:6 (7:1), 6:3).

Счёт личных встреч был 1:0 в пользу Андреевой. Россиянка обыграла Баптист в третьем круге Уимблдона-2025 — 6:1, 6:3. И американка была нацелена на реванш. «Ещё одна соперница, с которой я уже играла и проиграла. Наверное, это будет своего рода турне в стиле реванша. Надеюсь выйти на корт, снова показать свою игру и одержать очередную победу», — приводит её слова пресс-служба WTA.

В начале матча и Андреева, и Баптист забирали геймы на подаче. Американка при этом в своих геймах играла агрессивнее и иногда ошибалась (в дальнейшем она периодически прибегала к резаным ударам, которые не всегда проходили). Россиянка уже в третьем гейме заработала брейк-пойнт, однако Хейли сумела его отыграть. Мирра же в своих геймах почти не отдавала очков.

В пятом гейме Андреева поспорила с судьёй (на вышке был Кадер Нуни) — всё на ту же тему. У Баптист прошла схема «подача плюс один», электронная система зафиксировала попадание, а вот Мирра, общаясь с арбитром, доказывала, что на самом деле там был аут. Споры ни к чему не привели, и в этом гейме россиянка не взяла ни одного очка на приёме, а на переходе снова побеседовала с судьёй. После этого подающая сторона взяла под ноль три гейма подряд, а в седьмом гейме Андреевой вновь удалось зацепиться на приёме. Благодаря стабильности на задней линии она заработала брейк-пойнт, а в следующем розыгрыше обводящим с хафкорта попала в линию и вышла вперёд — 4:3.

На подаче проблем у Мирры не возникло, и она спокойно удержала преимущество. В 10-м гейме она подала на сет — 6:4 за 40 минут. За пять своих геймов Андреева отдала всего два очка, в том числе взяла все 11 мячей на первой подаче. Кроме того, у россиянки оказалось положительное соотношение активно выигранных очков (9/7), а у Баптист — отрицательное (11/16).

В начале второй партии Андреева контролировала ход игры. До 2:2 теннисистки дошли без особых приключений, а в пятом гейме россиянка сделала важный шаг. Баптист не выдержала напряжения и, выдав серию ошибок (одна из которых была двойной — первой в матче), подарила Мирре брейк.

Во второй половине сета Андреева делала то, что должна была делать. Российская теннисистка, как и прежде, спокойно удерживала подачу. Но в какой-то момент рабочая схема сломалась. В девятом гейме Мирра, которую нисколько не смущал натиск Баптист, заработала матчбол на приёме, но американка сумела его отыграть. И в следующем гейме это сказалось. Андреева чуть занервничала: двойная ошибка, сорванный смэш на 30-15 — и вот уже американка имеет брейк-пойнт, первый для себя в матче. Хейли взяла этот важный розыгрыш и сравняла счёт — 5:5.

Два гейма спустя состоялся тай-брейк. Там Мирра уступала 0:4, сравняла счёт (4:4), отыграла двойной сетбол (4:6 — 6:6) в сложных розыгрышах, потом ещё один, упустила два матчбола и лишь с третьей попытки додавила соперницу — 6:4, 7:6 (10:8) за 1 час 41 минуту.

Так Андреева впервые в карьере вышла в финал грунтового «тысячника». Россиянка установила историческое достижение: она стала первой в истории теннисисткой (с 2009 года), на счету которой не менее трёх выходов в финал на уровне WTA-1000 в возрасте не старше 19 лет. Напомним, в минувшем сезоне Мирра выиграла хардовые «тысячники» в Дубае и Индиан-Уэллсе. А в этом году у неё уже 12 побед на грунте.

Предстоящий финал станет для Андреевой седьмым в карьере на уровне тура, в том числе третьим — в этом году. Ранее Мирра в текущем сезоне взяла титулы в Линце и Штутгарте.

За титул Андреева сразится с победительницей матча Марта Костюк (Украина, 26) — Анастасия Потапова (Австрия, LL).

Финал женского турнира состоится в субботу, 2 мая.