«Не думаю, что мне нужны выходные». Мирра — после триумфального выхода в финал Мадрида

Первая ракетка России Мирра Андреева обыграла американку Хейли Баптист в полуфинале «тысячника» в Мадриде – 6:4, 7:6 (10:8). Для Мирры это был первый матч после 19-летия и 12-я победа в 13 последних поединках.

Во втором сете Андреева сначала не подала на матч при счёте 5:4, а затем отыграла три сетбола на тай-брейке. Она вышла в третий финал «тысячника» в карьере, предыдущие были победными в прошлом году в Дубае и Индиан-Уэллсе. В целом это её седьмой финал в WTA-туре. Сейчас у Андреевой пять титулов.

Теперь у 19-летней россиянки есть финалы WTA-1000 на харде и грунте. Андреева повторила достижение 18-летней Марии Шараповой, которая в 2005 году выходила в финалы «тысячников» на разных покрытиях (харде и синтетике). Кроме того, с момента введения категории WTA-1000 в 2009 году Андреева стала первым тинейджером, вышедшим в три финала на этом уровне, и всего вторым, кто добрался до финала в Мадриде после Каролины Возняцки в 2009 году.

Мирра Андреева обыграла Хейли Баптист в Мадриде Фото: Robert Prange/Getty Images

В интервью на корте Мирра выглядела расслабленно, несмотря на нервную концовку встречи с Баптист.

— Получила ли ты на день рождения пару туфель на каблуках?

— Да. Я вообще не ожидала такого подарка. Мой агент очень постарался и подарил мне их. У меня уже есть видео в телефоне, как я в них хожу. Я была очень рада получить такой подарок. Попробую на следующей неделе куда-нибудь в них выйти, просто надеть и почувствовать себя красивой.

— Будешь ли смотреть второй полуфинал между Анастасией Потаповой и Мартой Костюк?

— Я посмотрю мужской четвертьфинал. А вообще сейчас хочется немного забыть о теннисе и заняться чем-то в номере: посмотреть сериал, почитать книгу – что-нибудь такое. Кончита посмотрит матч – она, надеюсь, хорошо выполнит свою работу.

На пресс-конференции Мирре пришлось отвечать на более серьёзные вопросы. Андрееву нисколько не смущает занятость в парном разряде, где она в пятницу в дуэте с Дианой Шнайдер сразится за путёвку в финал с Верой Звонарёвой и Лаурой Зигемунд. Россиянка настроена взять оба титула, хотя одиночка, конечно же, является приоритетом.

— Мирра, поздравляем с выходом в финал. Каковы твои впечатления?

— Я очень довольна своей сегодняшней игрой. Рада, что впервые вышла в финал, так что, конечно, чувствую себя отлично, очень взволнована. Мне кажется, я играла сегодня очень хорошо, оставалась сосредоточенной до конца матча.

— Как ты себя чувствуешь с физической точки зрения на протяжении грунтового сезона, учитывая финал в Линце, полуфинал в Штутгарте, теперь финал здесь, а также игру в парном разряде?

— Я чувствую себя отлично. Мне не на что жаловаться. Мы делаем всё возможное, чтобы быстро восстановиться, но я чувствую, что восстанавливаюсь довольно хорошо. Я не чувствую усталости и не думаю, что мне нужно несколько выходных. Да, пока всё идет хорошо, поэтому мы просто будем стараться продолжать делать то же самое, что и раньше, чтобы я оставалась в форме и была готова.

— Не знаю, известно ли тебе, что ты самая молодая теннисистка, вышедшая в три финала турниров WTA-1000 с момента введения этого формата в 2009 году. Как справляешься с давлением в таких ситуациях в 19 лет?

— Самый простой способ справиться с давлением — не знать никакой статистики. Я не знаю, кто сделал это первым, кто нет, первая я или десятая. Стараюсь не отслеживать статистику и всё остальное, а просто хочу сосредоточиться на том, что мне нужно делать на корте на каждом турнире, в котором я участвую.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Три года назад, когда тебе было всего 15 лет, ты дошла до четвёртого раунда Мадрида. Это был твой первый серьёзный результат в туре. Сейчас ты в финале. Что ты сейчас сказала бы той Мирре из прошлого?

— Не знаю, наверное, я просто сказала бы: «Продолжай приезжать в Мадрид, потому что ты здесь хорошо играешь». Помню, что когда играла здесь в этом возрасте, то ни о чём особо не думала. Я просто старалась наслаждаться каждым матчем и атмосферой. Я бы просто сказала себе: «Продолжай и борись, несмотря ни на что, потому что в будущем не будет плохих результатов, и ты будешь довольна тем, как развивается твоя игра».

— После поражения Арины Соболенко ты стала фаворитом как теннисистка с самым высоким рейтингом. Думала ли об этом и каково это — знать, что ты лучшая или у тебя лучшие результаты среди всех, кто ещё участвует в турнире?

— Я об этом не думала, пока вы мне об этом не сказали. Честно говоря, не знаю. Думаю, я бы просто сказала, что каждая теннисистка, которая играет в полуфинале и проходит далеко по турнирной сетке, очевидно, играет великолепно и показывает отличные результаты. Поэтому я просто сказала себе, что неважно, против кого я буду играть. Постараюсь максимально осложнить жизнь своей сопернице, если она захочет меня победить. Если она меня победит, то ладно, я просто отдам ей должное, пожму руку и скажу: «Хорошо, молодец, ты заслужила победу, я ничего не могла сделать». Но, очевидно, если она меня победит, то, знаете, ей придётся действительно потрудиться. Именно с таким настроем я подошла к этому матчу, и постараюсь придерживаться того же менталитета, когда буду играть в финале.

— Как Кончита Мартинес влияет на твоё развитие?

— Мы с ней много работали вместе. Я думаю, что она, очевидно, помогает мне совершенствоваться как личности и игроку на корте. Конечно, мы работаем вместе уже два года, и я чувствую, что она дала мне много нового. Она старается сделать мою жизнь проще, но в то же время усложнить игру для соперниц на корте. Так что да, мы много работаем над многими аспектами. Я чувствую, что её присутствие рядом очень помогает. Раньше она была отличной теннисисткой, теперь она отличный тренер. Я просто очень рада, что у нас есть возможность работать вместе, и мы продолжаем это делать.

Кончита Мартинес поддерживает Мирру Андрееву Фото: Europa Press via Getty Images

— Прошло больше года с твоего последнего финала WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Как изменилась твоя игра с тех пор? Что ещё нужно улучшить, чтобы начать выигрывать турниры «Большого шлема»? Как ты провела вчерашний день рождения и какие подарки вдохновили на сегодняшнюю победу?

— Да, прошёл год с моего последнего финала «тысячника», но я не думаю об этом. Стараюсь подходить к каждому турниру с одинаковым настроем. Мне всё равно, играю ли я на «пятисотнике», «тысячнике», «Шлеме». Просто стараюсь выкладываться на 100% в каждом матче, а потом смотрю, как всё идёт и каков результат. Я действительно стараюсь не думать обо всей этой статистике и просто выполняю свою работу на корте.

Что касается дня рождения, я получила пару туфель на высоком каблуке от своего агента. Я немного прогулялась сегодня утром, примерив их, так что, возможно, это немного подняло мне настроение. Да, это был тот самый подарок, который я запомнила.

— Во втором сете у тебя был матчбол при счёте 5:3, затем ты подавала на матч при 5:4, и дело дошло до тай-брейка. Что ты думала в этот момент и как справилась с ситуацией?

— При 5:3 на её подаче я сказала себе, что действительно постараюсь выиграть этот гейм, сделав брейк и закрыв матч. Потом я почувствовала, что, возможно, немного расслабилась, но она также сделала пару виннерсов после того, как у меня был матчбол, так что я ничего не могла сделать. Конечно, при подаче на матч, как и все, я немного нервничала, и допустила пару ошибок. Такое случается. Самое важное — это то, как ты восстанавливаешься после этого.

Я просто сказала себе, что теперь счёт 5:5. Я была в такой же ситуации, как и Хейли. Вспомнила, что сама надеялась на потерю концентрации соперниц. На этот раз я думала, что выиграю второй сет легче и мне не придётся проводить много розыгрышей. Возможно, она думала так же. Старалась подавать хорошо, а если она возвращала мяч в игру, то просто развивала розыгрыш и позволяла ей делать как можно больше ударов.

При 0:4 на тай-брейке я просто пыталась выиграть хотя бы одно очко. После первого очка я сказала себе: «Хорошо, давай выиграем ещё одно». Я старалась играть очко за очком, и, думаю, именно так я и отыгралась.

— Чувствуешь ли ты, что растёшь не только по возрасту, но и становишься более зрелой на корте, справляясь с такими ситуациями?

— Я хочу так думать. Очевидно, как бы смешно это ни звучало, но я становлюсь старше и чувствую, что в моём сознании что-то немного меняется. Я также чувствую, что немного по-другому думаю о некоторых вещах. Сегодня я просто чувствовала, что мне нужно делать на корте и не реагировать, несмотря на всё происходящее. Я также не слишком реагировала на взятые очки или на выигранные сеты. Мне казалось, это помогало мне оставаться спокойнее и, наверное, немного экономить энергию. Не знаю, я просто старалась не реагировать на всё происходящее.

— Считаешь ли ты себя фаворитом финала, учитывая превосходство в рейтинге над будущей соперницей? Добавляет ли это дополнительного давления?

— Нет, я не считаю себя фаворитом матча. Любая соперница в финале будет сильной. Я научилась не обращать внимания на рейтинг или фамилию соперницы. Постараюсь выйти на корт и сделать то, что мне нужно, сосредоточиться на плане игры, который мы разработали с Кончитой. Это единственное, что я могу контролировать. Я не могу контролировать будущее, результаты, исход. В финале просто постараюсь сделать всё, что в моих силах, а потом посмотрим, что произойдёт.