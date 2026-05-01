У Шараповой есть драгоценный перстень НБА. Он достался ей после тяжёлого разрыва с женихом

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова в очередном выпуске своего подкаста Pretty Tough пообщалась с управляющей клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс.

Гостями шоу Марии становятся успешные женщины. Басс вполне соответствует данной характеристике. Ранее она являлась владелицей «Лейкерс», но в прошлом году продала контрольный пакет акций франшизы Марку Уолтеру за $ 10 млрд.

Одними лишь разговорами о Джини Басс подкаст Шараповой не ограничился. Мария сама имеет связь с баскетболом из-за отношений с экс-игроком НБА словенцем Сашей Вуячичем, который дважды брал титул в составе «Лейкерс» (2009, 2010) в период правления Басс.

Саша Вуячич получается чемпионский перстень от комиссионера НБА Дэвида Стерна Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Конечно, вклад Вуячича в кубки калифорнийского клуба был минимальным. Основную работу делали Коби Брайант и Пау Газоль, но чемпионские перстни Саша всё равно получил, а один из них оставил Марии.

«Ты можешь спокойно ходить с чемпионским перстнем, если хочешь. У меня тоже есть перстень за победу «Лейкерс» в 2010-м. У нас есть что-то общее. Я отдала помолвочное кольцо, но оставила перстень «Лейкерс». Хорошее решение, не так ли? Особенно после того, как я с тобой пообщалась», — призналась Шарапова во время разговора с Басс.

Шарапова и Вуячич состояли в отношениях с 2009 по 2012 год. Всё выглядело очень серьёзно. Мария и Саша были помолвлены, но до свадьбы дело так и не дошло. Родители теннисистки невзлюбили её бойфренда, поскольку хотели видеть в качестве пары для дочери более образованного мужчину. Между самой Шараповой и Вуячичем тоже с самого начала всё шло не так уж гладко. Саша настаивал, чтобы в Лос-Анджелесе пара жила только в его доме, хотя особняк Марри в этом городе был больше и лучше.

«Это был чисто мужской подход, или, может быть, это был подход мужчины, родившегося в Восточной Европе. Он всегда подчёркивал своё центральное положение в наших отношениях и не любил, когда ему напоминали, что у меня своя собственная карьера, что мой дом лучше, а доход выше. Мы жили у него дома и не говорили об этих вещах. Мы просто продолжали наши отношения», — писала Шарапова в своей автобиографии «Неудержимая. Моя жизнь».

В октябре 2010 года Шарапова и Вуячич объявили о помолвке. Саша подарил ей кольцо с огромным бриллиантом, стоимость составляла около $ 250 тыc. Мария вернула ему ювелирное украшение после расставания, о чём призналась в той же беседе с Басс. В момент его покупки словенца жёстко критиковали в СМИ за то, что он сделал очень дешёвый подарок возлюбленной, зарабатывая в «Лейкерс» $ 5,5 млн за сезон. В очередной раз поднималась болезненная для Вуячича тема о том, что он куда менее успешен в своём виде спорта, чем Мария.

Помолвка не означала моментальную свадьбу. Очень скоро в отношениях Вуячича и Шараповой вмешалось расстояние. В декабре 2010-го баскетболиста обменяли в «Нью-Джерси Нетс», поэтому в Лос-Анджелесе он больше не жил. В июле 2011-го словенец перешёл в турецкий клуб Евролиги «Анадолу Эфес», поскольку перестал быть востребованным в НБА.

«Мы месяцами находились вдали друг от друга, и у меня появилось время обдумать то, как развиваются наши отношения. Он никак не мог признать тот факт, что в своём мире я была более успешна, чем он в своём. Мой успех, моя слава, мои деньги превращались, по-видимому, в непреодолимое препятствие для него. Я чувствовала себя запертой в крохотном помещении, в ловушке», — вспоминала Шарапова.

Мария Шарапова и Саша Вуячич недолго пробыли вместе Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Вуячич и Шарапова расстались после триумфального для теннисистки «Ролан Гаррос» — 2012, когда баскетболист устроил скандал из-за того, что россиянка не упомянула его в речи на церемонии награждения. Мария вскоре начала встречаться с болгарским теннисистом Григором Димитровым (2012-2015), но тот не стал её избранником.

В декабре 2020 года Шарапова объявила о помолвке с британским предпринимателем Александром Гилксом. Свадьба до сих пор не состоялась, но, очевидно, пара не спешит связывать себя узами брака. Шарапова и Гилкс растят маленького сына Теодора, которому в июле исполнится четыре года. Ничего не предвещает разлада между ними.

Что касается Вуячича, то о его личной жизни после расставания с Шараповой известно мало. В начале 2020-х он недолго встречался с американской телеведущей Кристин Лихи, а сейчас предположительно свободен. Саше 42 года, он не играет в баскетбол на профессиональном уровне с 2019-го.

Шараповой на память об отношениях с Вуячичем достался чемпионский перстень НБА, который Мария хранит по сей день. Она могла бы продать его на аукционе за шестизначную сумму, но не делает этого. Всё-таки это очень статусный редкий атрибут. Какие-то воспоминания о баскетболисте Мария наверняка тоже хочет сохранить, пусть даже это был не лучший период в её жизни.