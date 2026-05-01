Мирра узнала соперницу по финалу Мадрида. Потапова пустила вперёд украинку

Важный игровой день состоялся на супертурнире в Мадриде в четверг, 30 апреля. В мужской сетке определились все полуфиналисты, а в женской – участницы решающего поединка. Рассказываем, как всё прошло.

Стартовал игровой день с матча действующего чемпиона Мадрида Каспера Рууда (№15) и молодого бельгийца Александра Блокса (№69). Парни друг с другом сыграли впервые. До этой встречи Рууд прошёл Хауме Мунара, Алехандро Давидович-Фокину и Стефаноса Циципаса, а Блокс выбил Кристьяна Гарина, Брендона Накашиму, Феликса Оже-Альяссима и Франсиско Серундоло.

21-летнему бельгийцу хватило полутора часов, чтобы оставить 27-летнего норвежца без защиты трофея. Блокс одержал победу над Руудом со счётом 6:4, 6:4 и стал самым юным и первым представителем Бельгии после Давида Гоффена (2019), кому удалось выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс».

Каспер по итогам этой недели потеряет 800 очков и в рейтинге опустится на 25-ю строчку (-10 позиций). Александр же в лайве уже занимает наивысшее для себя 35-е место. В случае победы на турнире молодой спортсмен сможет ворваться в 25 лучших игроков.

Игрок в полуфинальную пару к Блоксу должен был определиться в вечернем матче Флавио Коболли (№13) и Александра Зверева (№3). Итальянец на пути к этому четвертьфинальному поединку в Мадриде переиграл Камило Уго Карабельи, Адольфо Даниэля Вальехо и, увы, Даниила Медведева. А немец на этой неделе переиграл Мариано Навоне, Теранса Атмана и Якуба Меншика, причём два из трёх матчей оказались трёхсетовыми.

Зверев в этом сезоне на пару с Янником Синнером оформил любопытное достижение. Они стали первой парой игроков с 2015 года, которым удалось выйти в 1/4 финала на пяти и более «Мастерсах» подряд.

По ходу турнира в Мадриде Александр сообщал, что получил какую-то травму, но деталями не поделился. Каким бы ни было повреждение, оно в четвертьфинальном матче немцу не помешало. Зверев за 1 час 31 минуту разобрался с Коболли (6:1, 6:4) и вышел дальше на Александра Блокса.

Для третьей ракетки мира это 27-й полуфинал «Мастерса» в карьере (четвёртый — в Мадриде). А ещё Зверев в этом сезоне сыграл семь турниров и в шести из них добрался до 1/2 финала! Неудачным выдалось только выступление в Акапулько. Также Александр стал лидером среди немецких игроков по количеству побед на грунте в Открытой эре (179). До этого лучший результат принадлежал Филиппу Кольшрайберу (178).

Во втором полуфинале Мадрида, стоит напомнить, сыграют Янник Синнер и Артюр Фис.

Также в этот игровой день девушки определились с именами финалисток мадридского «тысячника». В первом матче сошлись Мирра Андреева (№8) и Хейли Баптист (№32). Россиянка планомерно и уверенно шла по сетке, равно как и американка, пока в 1/4 финала сенсационно не обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко. Да ещё и спасла шесть матчболов!

Мирра уверенно прошла Хейли в полуфинале. О том, как протекала их встреча, рассказали в отдельном материале.

А завершился этот игровой день поединком Анастасии Потаповой (№56) и Марты Костюк (№23). Девушки подошли к этой встрече со счётом 2-2 в личном противостоянии. Примечательно, что в прошлый раз они играли друг с другом в Мадриде год назад. Тогда в четвёртом круге победу одержала Марта (6:3, 6:2).

Потапова на этой неделе в Мадриде проделывает уникальный путь. Анастасия изначально не планировала играть турнир, потерпела поражение в финале квалификации и уже планировала покидать Испанию, но тут Мэдисон Киз снялась из-за плохого самочувствия перед матчем второго круга, а представительница Австрии как лаки-лузер вошла в основу. Как промежуточный итог: добралась до первого в карьере полуфинала на «тысячнике».

Новая встреча Костюк и Потаповой выдалась тяжёлой, трёхсетовой, неровной и нервной. Первая и третья партии прошли без шанса для Анастасии – подвело её по большей части эмоциональное состояние. Представительница Австрии была на взводе, и даже Таллон Грикспор в боксе не мог ничего с этим поделать, хоть и советовал не тратить силы на злость. Только во втором сете Анастасии удалось себя успокоить и забрать его быстро, качественно, со счётом 6:1. Это, кстати, была первая партия, которую Костюк проиграла на этой неделе в Мадриде.

Увы, продолжить писать красивую историю на испанском «тысячнике» Потапова не смогла. Она за 1 час 36 минут со счётом 2:6, 6:1, 1:6 уступила Костюк в полуфинале. При этом по итогам Мадрида Анастасия в рейтинге взлетит на 38-ю строчку рейтинга (+18 позиций).

Марта Костюк стала второй финалисткой после того, как до решающей стадии добралась Мирра Андреева. Девушки на про-уровне встречались лишь однажды, в четвертьфинале хардового турнира в Брисбене в этом году. Тогда сильнее оказалась Марта (7:6, 6:3).

Женский финал в Мадриде состоится в субботу, 2 мая. А завтра, в пятницу, 1 мая, в Испании пройдут мужские полуфиналы. Следим за развязкой супертурнира вместе на «Чемпионате»!