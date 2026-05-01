Мирру ждёт украинка в финале Мадрида. Костюк взяла 11 матчей подряд и непобедима на грунте

Первая ракетка России Мирра Андреева сыграет с украинкой Мартой Костюк в финале «тысячника» в Мадриде. Андреева и Костюк сейчас находятся в прекрасной форме, что должно обеспечить зрителям напряжённое противостояние.

Мирра является фаворитом встречи из-за более высокой позиции в рейтинге WTA, но это вовсе не гарантирует ей лёгкой жизни на корте. Недооценивать соперницу россиянке ни в коем случае нельзя.

Восьмая ракетка мира Андреева и №23 Костюк ранее встречались лишь раз на уровне WTA. В январе в четвертьфинале «пятисотника» в Брисбене Марта победила Мирру со счётом 7:6, 6:3. Костюк на том турнире дошла до финала, где уступила первой ракетке планеты Арине Соболенко (4:6, 3:6).

Для 23-летней украинки сезон начался отлично, однако в первом круге Australian Open она получила разрыв связки голеностопа. Костюк не играла в феврале и вернулась на корт в марте на крупных турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. Марте не совсем повезло со жребием – в обоих случаях в третьем круге её соперницей становилась вторая ракетка мира Елена Рыбакина. Исход был одинаковым – Костюк пусть и не без борьбы, но проигрывала в двух сетах.

Украинка нуждалась в игровой практике, поэтому на старте грунтового сезона пропустила статусный «пятисотник» в Штутгарте и заявилась на параллельный более скромный турнир категории 250 в Руане. Костюк взяла там титул в качестве первого номера посева, без особых проблем одолев всех соперниц. Ровно такое же количество побед пока на счету Марты в Мадриде. Только в полуфинале с Анастасией Потаповой (6:2, 1:6, 6:1) она впервые на престижном «тысячнике» отдала сет. Локальный провал не смутил Костюк, которая сразу после этого разгромила Потапову в решающей партии.

Костюк достаточно уверенно разобралась со всеми соперницами в Мадриде, включая пятую ракетку мира Джессику Пегулу (6:1, 6:4) в третьем круге. Пегула не является выдающимся грунтовым специалистом, однако недавно американка взяла «пятисотник» в Чарльстоне на этом покрытии и в целом по сезону демонстрирует классный теннис, занимая третье место в Чемпионской гонке WTA. Но её ещё может опередить Андреева в случае завоевания титула, в результате чего получится взлёт с шестой позиции сразу в топ-3. Как бы то ни было, два самых крупных поражения в этом сезоне Джессика потерпела именно от Костюк – до этого американка практически ничего не противопоставила украинке (0:6, 3:6) в полуфинале Брисбена.

Текущее 23-е место Костюк в рейтинге WTA выглядит обманчиво. Марта наверняка была бы в топ-20, если бы не травма на старте сезона. Конкретно на грунте её уровень игры вполне соответствует топ-10, а может, и лучше. Серия побед украинки составляет 11 матчей – все они добыты на глине в Кубке Билли Джин Кинг, Руане и Мадриде. На этом покрытии Костюк в нынешнем сезоне не проигрывала.

Марта впервые в карьере вышла в финал «тысячника». Всего для украинки это будет шестой финал на уровне WTA, третий в 2026 году и третий – на грунте. Пока она взяла два титула и постарается добавить в коллекцию самый крупный трофей в Мадриде. Сделать это будет непросто, поскольку её соперница Мирра Андреева выступает на высочайшем уровне в последнее время.

Мирра одолела американку Хейли Баптист (6:4, 7:6) в полуфинале Мадрида. Ранее Баптист сенсационно выбила первую ракетку мира Арину Соболенко, так что этот успех Андреевой не стоит недооценивать. Для россиянки это был первый матч после наступления 19 лет и 12-я победа в 13 последних встречах. Данный отрезок прошёл на грунте и вполне сопоставим с доминирующим показателем Костюк.

Можно сказать, что в финале Мадрида сошлись две лучшие теннисистки по игре на глиняном покрытии. Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Кори Гауфф, Ига Швёнтек сенсационно рано вылетели, но это вовсе не значит, что при встрече с Андреевой и Костюк они прошли бы их. Марта выбила ту же Пегулу, а Мирра ранее в Штутгарте побеждала Швёнтек и уступила только Рыбакиной в полуфинале во многом из-за усталости, поскольку неделей ранее взяла титул на «пятисотнике» в Линце и приехала в Германию, практически не имея времени перевести дух.

Андреева вышла в третий финал «тысячника» в карьере. Предыдущие были в прошлом году в Дубае и Индиан-Уэллсе, оба россиянка выиграла. В целом это её седьмой финал в WTA-туре. Сейчас у Мирры пять титулов. Мирра практически не проигрывает решающие матчи, исключением стала лишь неудача с Дарьей Касаткиной на «пятисотнике» в Нинбо-2024.

Андреева на четыре года младше Костюк, но список её достижений куда внушительнее, включая опыт побед на «тысячниках». Теперь у 19-летней россиянки есть финалы WTA-1000 на харде и грунте. Андреева повторила достижение 18-летней Марии Шараповой, которая в 2005 году выходила в финалы «тысячников» на разных покрытиях (харде и синтетике). Кроме того, с момента введения категории WTA-1000 в 2009 году Андреева стала первым тинейджером, вышедшим в три финала на этом уровне, и всего вторым, кто добрался до финала в Мадриде после Каролины Возняцки в 2009 году.

Мирра умеет настраиваться на решающие матчи (баланс 5-1), в то время как у Марты с данным компонентом есть проблемы (2-3). Эти цифры не гарантируют Андреевой победу, поэтому россиянка склонна вообще не обращать на них внимания, как и на имя соперницы.

«Самый простой способ справиться с давлением — не знать никакой статистики. Я не знаю, кто чего добился первым. Не знаю, первая я или 10-я в каких-то достижениях. Стараюсь не отслеживать статистику и всё остальное, а просто хочу сосредоточиться на том, что мне нужно делать на корте на каждом турнире, в котором участвую. Я не считаю себя фаворитом финала с Костюк или Потаповой. Любая соперница будет сильной.

Я научилась не обращать внимания на рейтинг или фамилию. Постараюсь выйти на корт и сделать то, что мне нужно, сосредоточиться на плане игры, который мы разработали с тренером Кончитой Мартинес. Я не могу контролировать будущее, результаты, исход. В финале просто постараюсь сделать всё, что в моих силах, а потом посмотрим, что произойдёт», — сказала Андреева после победы в полуфинале над Баптист, ещё не зная имя соперницы в битве за титул.

С таким настроем Мирра более чем способна одолеть Костюк в финале. Опять же, недооценивать украинку не стоит, ведь она способна создать россиянке проблемы, однако общие шансы на успех у Андреевой выше. Мирра получает отличную возможность выиграть третий «тысячник» за карьеру, осталось лишь продемонстрировать свой высокий класс на корте.