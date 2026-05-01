Мирра и Диана пробились в первый финал сезона! У Андреевой есть шанс на дубль в Мадриде

В пятницу, 1 мая, на испанском соревновании категории WTA-1000 в Мадриде дуэты боролись за попадание в решающий поединок. Внимание российских болельщиков в этот день привлекало сражение пары Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер с Верой Звонарёвой и представительницей Германии Лаурой Зигемунд. Но обо всём по порядку.

На пути к сражению со Звонарёвой и Зигемунд Андреева и Шнайдер не проиграли ни одной партии на мадридском соревновании. Серебряные призёры Олимпиады-2024 последовательно справились с чешско-польским тандемом Анастасия Децюк/Катаржина Питер (6:4, 6:0), третьими сеяными Чжан Шуай/Элисе Мертенс (7:5, 6:4) и восьмыми сеяными Эллен Перес/Деми Схурс (6:3, 6:3).

В свою очередь, Звонарёва и Зигемунд дважды одерживали волевую победу над оппонентками. В первом круге Мадрида российско-немецкий дуэт уверенно обыграл американку Иву Йович и канадку Викторию Мбоко (6:2, 6:4), а затем теннисистки одолели победительниц Олимпиады в Париже Сару Эррани и Жасмин Паолини (4:6, 6:4, [10:6]) и индонезийскую пару Алдила Сутджиади/Джаниче Чен (5:7, 7:5, [10:8]).

В лайв-рейтинге Звонарёва в данный момент находится на 38-й строчке, Андреева располагается на 25-м месте, Шнайдер стоит на 23-й позиции, а Зигемунд является 21-й ракеткой мира. В случае победы над соперницами в полуфинале Мадрида Диана переместится на 17-ю строчку, а Мирра — на 22-ю, Вера и Лаура же станут 33-ми и 17-ми ракетками мира соответственно.

До сражения теннисисток за финал испанского «тысячника» Мирра Андреева с Дианой Шнайдер и Вера Звонарёва с Лаурой Зигемунд раньше ни разу не боролись друг с другом. Примечательно, что в 2024-м Звонарёва и Андреева вместе играли на турнире в Мадриде, на котором добрались до второго круга. Вера и Мирра также совместно выступали в Риме, где уступили во втором круге, и на «Ролан Гаррос», который завершился для них снятием с четвертьфинала.

В самом начале матча Мирре и Диане пришлось отыгрывать брейк-пойнт, затем серебряный олимпийский дуэт навязал борьбу на подаче Звонарёвой и Зигемунд. С первой же попытки МиДи добились своего — 2:0, после чего подтвердили брейк — 3:0. В шестом гейме Андреева и Шнайдер снова были близки к тому, чтобы взять подачу соперниц, но на сей раз опытные Вера и Лаура своего не отдали — 4:2. Затем пары обменялись брейками, и россиянки получили возможность подать на сет — 5:3. Ну а там Мирра и Диана без проблем поставили победную точку в партии — 6:3.

Процент попадания первой подачи у спортсменок оказался одинаковый — 70%. Теннисистки также не сделали ни одной двойной ошибки, а также не исполнили эйсы. По виннерам Зигемунд и Звонарёва обошли Андрееву и Шнайдер — 11 против пяти, а Мирра и Диана допустили меньше невынужденных ошибок: 12 у россиянок и 18 — у Веры с Лаурой.

Второй сет начался с того, что пары теннисисток обменялись брейками — 1:1, а в пятом гейме Мирра с Дианой вцепились в подачу соперниц и реализовали тройной брейк-пойнт — 3:2. Тут же Звонарёва и Зигемунд получили шанс вернуть потерю, но не использовали его — 4:2. Зато Андреева и Шнайдер свои возможности не упустили и увеличили преимущество — 5:2. Во время подачи на матч осечки и не случилось, так что российский дуэт завершил поединок в свою пользу со счётом 6:3, 6:2 за 1 час 20 минут.

Таким образом, Андреева и Шнайдер четвёртый раз в карьере вышли в парный финал, второй раз добрались до решающего матча на турнире категории WTA-1000 и первый раз в сезоне поборются за трофей. Далее россиянок ждут Александра Крунич и Кристина Младенович или Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд.

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 2 мая.