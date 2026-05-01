Синнер и Зверев сразятся за титул в Мадриде. Янник побил исторический рекорд Джоковича

В пятницу, 1 мая, на «Мастерсе» в Мадриде прошли полуфиналы в одиночном разряде. По их итогам стали известны участники титульного матча. До стадии 1/2 финала дошли, в частности, Янник Синнер и Александр Зверев, то есть те теннисисты, которые и должны были это сделать, если исходить из номеров посева. Синнер, первая ракетка мира, возглавил посев, а Зверев в отсутствие Карлоса Алькараса получил второй номер. Чтобы сразиться друг с другом за титул, Яннику и Александру сначала необходимо было выиграть свои полуфиналы, в которых они считались фаворитами.

В соперниках у Синнера, четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», оказался 21-летний француз Артюр Фис (21), 25-я ракетка мира. Фис, восстановившийся после травмы, из-за которой он пропустил вторую половину сезона-2025, неплохо начал сезон-2026. В Дохе он дошёл до финала, в Индиан-Уэллсе — до четвертьфинала, в Майами стал полуфиналистом, а в Барселоне завоевал титул и потому в преддверии матча с Синнером пребывал на серии из девяти побед.

Нейтральные болельщики наверняка надеялись, что Артюр как минимум навяжет борьбу Яннику. Однако итальянец доказал, что у него неспроста огромный отрыв в рейтинге от всех остальных соперников, если вынести за скобки травмированного Карлоса Алькараса. Синнер максимально агрессивно провёл первый сет, и под его натиском у Фиса не было шансов. Ни о каких брейк-пойнтах на подаче итальянца и речи не было. Сам же Янник сделал два брейка и в восьмом гейме подал на партию — 6:2 за 39 минут.

Во втором сете Синнер чуть сбавил обороты, однако свои геймы, как и прежде, забирал без вопросов. В пятом гейме Фис ушёл с двух брейк-пойнтов, но это не повлияло на результат, поскольку в девятом гейме Артюр всё же позволил сопернику сделать брейк. После этого Янник подал на матч — 6:2, 6:4 за 1 час 27 минут. Единственный тревожный момент для него — слабый процент попадания первой подачи (52%).

«Я старался быть максимально агрессивным. Чувствовал себя очень комфортно на приёме. Во втором сете он начал лучше подавать, так что стало сложнее. В целом очень доволен сегодняшней игрой. Стараюсь играть в лучший теннис, на который способен сейчас. Сегодня был очень удачный день. Но я знал это ещё до матча. Он один из лучших игроков мира на данный момент. Рад, что сыграл против него. Это много для меня значит. Он очень полезен для тенниса, для спорта. Я правда доволен сегодняшним выступлением.

Всегда говорю, что первые круги очень тяжёлые. Потом приходится немного переключаться. Потому что соперники — в том же ритме, что и ты. У них столько же встреч. Сегодня условия оказались разными. Последний матч, который я играл, тоже был другим. Первый сет был немного ветренее. Потом ветер утих. Старался адаптироваться как можно лучше. Сегодня я очень доволен», — сказал Синнер в интервью на корте.

Так Синнер, ранее в этом сезоне выигравший «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло, одержал 22-ю победу подряд. 24-летний итальянец стал четвёртым в истории и самым молодым теннисистом, как минимум выходившим в финал на всех девяти «Мастерсах». Роджер Федерер сделал это в 30 лет (Париж-2011), Рафаэль Надаль — в 27 (Цинциннати-2013), Новак Джокович — в 25 (Шанхай-2012). Сегодняшняя победа стала для Янника 350-й на уровне тура (при 88 поражениях).

Кроме того, Синнер в пятый раз подряд вышел в финал на «Мастерсе», и это повторение достижения Надаля, который дважды проделывал подобное. А рекорд принадлежит Джоковичу, у которого есть серия из семи финалов. Также Янник стал третьим игроком, который на первых четырёх «Мастерсах» сезона как минимум выходил в финал. В 2006 году это достижение установил Роджер Федерер, а в 2011-м Надаль повторил его. Что касается победной серии итальянца на «Мастерсах», начатой ещё в Париже в прошлом году, то на этом отрезке у него уже 27 выигранных матчей. Синнер в 13-й раз сразится за титул на «Мастерсе» (в предыдущих финалах у него восемь побед и четыре поражения).

Ну а Фис, несмотря на поражение в полуфинале, поднимется на восемь мест в рейтинге ATP. Француз вернётся на 17-ю строчку (его личный рекорд — 14-е место).

Во втором полуфинале Александр Зверев противостоял 21-летнему бельгийцу Александру Блоксу, 69-й ракетке мира. Блокс впервые в карьере играл столь ответственный матч — полуфинал «Мастерса». По ходу турнира бельгиец выбил из сетки таких сильных теннисистов, как представитель топ-10 Феликс Оже-Альяссим (в третьем круге) и прошлогодний чемпион Мадрида Каспер Рууд (в четвертьфинале).

Сказка Блокса закончилась в этом матче. Зверев начал с брейка и в результате из первых шести геймов выиграл пять. Не без борьбы: Блокс в трёх геймах доходил до «ровно», однако все ключевые мячи взял его соперник. В седьмом гейме Зверев не реализовал три сетбола на приёме, но после перехода уверенно подал на партию — 6:2 за 41 минуту. У немецкого теннисиста было подавляющее преимущество в долгих розыгрышах (более девяти ударов), он не отдал в них ни одного из девяти очков.

Во втором сете брейк-пойнты тоже были только у Зверева. В своих геймах он отдавал минимум очков. Блокс до поры до времени держался — ему удалось отыграть семь брейк-пойнтов. А в 11-м гейме, когда счёт был 5:5, бельгиец, наоборот, начал с 40:0, однако не смог удержать подачу, причём на брейк-пойнте Звереву помог трос. После этого немец подал на матч — 6:2, 7:5 за 1 час 37 минут.

Зверев стал третьим игроком, не менее четырёх раз выходившим в финал «Мастерса» в Мадриде. Рафаэль Надаль добивался этого восемь раз, Роджер Федерер — пять. Немец впервые в этом сезоне вышел в финал — до этого у него было пять поражений в пяти полуфиналах, в том числе три — на «Мастерсах». Александр в седьмой раз вышел в финал «Мастерса» на грунте, и это повторение достижения Томаса Мустера, с которым они теперь делят четвёртую строчку. У Роджера Федерера 16 финалов на уровне ATP Masters 1000, у Новака Джоковича — 19, у Рафаэля Надаля — 33. Финал в Мадриде станет 41-м для Зверева на уровне тура (из предыдущих 40 титульных матчей он выиграл 24 и проиграл 16), в том числе 13-м — на «Мастерсе». Александр прервал шестиматчевую серию поражений в полуфиналах «Мастерсов».

Таким образом, нас ожидает новая встреча Янника Синнера и Александра Зверева. В личных встречах у них 9-4 в пользу итальянца, причём Янник выиграл последние восемь поединков. Александр побеждал его ещё на US Open — 2023, а после этого — сплошные поражения.

Финал Синнер — Зверев состоится в воскресенье, 3 мая.