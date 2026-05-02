Мирра проиграла украинке финал Мадрида и разрыдалась. Но станет 4-й в Чемпионской гонке

В субботу, 2 мая, на турнире WTA-1000 в Мадриде состоялся финальный матч в одиночном разряде. Его участницами стали российская теннисистка Мирра Андреева, посеянная под девятым номером, и украинка Марта Костюк (26). Обе спортсменки стремились покорить новую для себя вершину. Андреева впервые в карьере сражалась за титул «тысячника» на грунте. В минувшем сезоне россиянка выиграла турниры соответствующей категории в Дубае и Индиан-Уэллсе, однако эти соревнования проходят на харде. А для Костюк отчётный финал вообще был первым на уровне WTA-1000.

Костюк уверенно прошла по сетке Мадрида. В первых четырёх встречах на турнире украинка не отдала ни сета, несмотря на то что в соперницах у неё были, в частности, Джессика Пегула и Линда Носкова. И лишь в полуфинале Марте пришлось играть все три партии — 6:2, 1:6, 6:1 во встрече с экс-россиянкой, а ныне австрийкой Анастасией Потаповой. Андреева тоже ограничилась потерей одного сета — в напряжённом поединке четвёртого круга с Анной Бондарь (6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5)). А в 1/2 финала Мирра оказалась сильнее Хейли Баптист, которая до этого сенсационно выбила Арину Соболенко, — 6:4, 7:6 (10:8).

Андреева перед финалом говорила, что не считает себя фаворитом встречи. «Не считаю себя фаворитом, потому что знаю, что, кто бы ни встретился мне на корте, это будет очень сильный соперник. Я научилась не обращать внимания на рейтинг соперника или, так сказать, на его фамилию. Я выйду на корт и буду делать то, что позволит мне оставаться сосредоточенной и контролировать план игры, который я разрабатываю вместе с Кончитой (Мартинес, тренером. — Прим. «Чемпионата»); это единственное, что я могу контролировать. Я не могу контролировать будущее, результаты, исход — это не в моей власти. Всё, что в моих силах, — делать всё, что я могу контролировать. А дальше посмотрим», — сказала она на пресс-конференции.

Костюк тоже высказалась сдержанно. «Это будет другой финал, другая соперница и другие условия. Наверное, в четвертьфинале я нервничала больше, потому что чувствовала, что уже близко к решающей стадии, но ещё не там. Что бы ни произошло, я в финале. Хочу получить удовольствие, показать хороший теннис и дать зрителям хорошее зрелище. Мы уже играли в Брисбене, это был очень тяжёлый матч, но здесь совершенно другие условия. Она очень стабильная, сильно бьёт и отлично подаёт. С нетерпением жду финала», — говорила украинка на пресс-конференции.

Тот матч в Брисбене, о котором говорит Марта, состоялся в начале этого сезона. Тогда Мирра не смогла победить в четвертьфинале — её соперница одержала верх со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Костюк в первом же гейме включила максимально агрессивный режим и под ноль забрала свою подачу. Однако Андрееву это не смутило, и она первый свой гейм взяла не менее уверенно — 1:1. Чуть стабильнее в начале матча была украинка: и первая подача у неё почти не сбоила, и эйсы были (два), и двойные ошибки отсутствовали (а у Мирры — одна), и укороченные проходили. А в шестом гейме состоялся и брейк в исполнении Марты. У Андреевой не шла первая подача, а на втором мяче Костюк раз за разом успешно переходила в атаку и, отдав лишь одно очко в гейме, вырвалась вперёд — 4:2.

Украинка подтвердила брейк, а при 5:3 вышла подавать на партию. Нервы у неё оказались не железные. Марта, до этого игравшая почти безошибочно в своих геймах, стала допускать неточности, Мирра заиграла чуть смелее — и заработала двойной брейк-пойнт. Увы, россиянка его не использовала и из-за этого проиграла сет. Первый сетбол Костюк не реализовала, допустив двойную ошибку, а вот второй оказался решающим — 6:3 за 35 минут. Обе теннисистки отметились отрицательным соотношением виннеров и невынужденных. У Костюк он оказался приемлемым (10 к 12), а вот показатели Андреевой оказались значительно слабее (три к 15).

Вторая партия оказалась «качельной» — во всяком случае, её первая половина. Андреева наошибалась в первом гейме, и Костюк за счёт этого начала сет с брейка. Однако затем эстафету ошибок приняла украинка, отдавшая три гейма подряд. Россиянка дважды отметилась брейком, а в промежутке ещё и отподавала под ноль.

Мирра повела 3:1 — и лишь затем, чтобы не взять ни одного очка в следующих двух геймах. После этого матч ненадолго вернулся в спокойное русло, а 10-й гейм стал одним из самых напряжённых во всей встрече. Андреева, принимая при 5:4 в свою пользу, дважды подряд роскошно обводила соперницу, благодаря чему заработала сетбол на приёме. Но не использовала его, сорвав приём с бэкхенда. Был у россиянки и ещё один сетбол, однако его Костюк отыграла эйсом и в итоге сравняла счёт — 5:5.

В концовке Марта дожала Мирру. В 11-м гейме Андреева сделала двойную ошибку на брейк-пойнте, рискнув на второй подаче, и украинка вышла подавать на титул. Последний гейм она взяла с третьего матчбола, едва не упустив 40:0, — 6:3, 7:5 за 1 час 23 минуты. После этого украинка упала на корт и разрыдалась. А Мирра ушла на скамейку и тоже расплакалась — но из-за совершенно других эмоций.

Так Костюк завоевала второй титул в сезоне (после Руана) и третий — в карьере. Она впервые выиграла турнир категории WTA-1000 — пока это крупнейший её трофей. Украинка одержала 11-ю победу подряд в 11 матчах на грунте в этом сезоне. Она впервые станет 15-й ракеткой мира. Сегодняшняя победа стала для Марты 15-й над представительницей первой десятки. Также она стала второй чемпионкой Мадрида (с 2009 года), которая во время проведения турнира не входила в топ-20. Костюк отыграла этот «тысячник» в ранге 23-й ракетки мира, а Араван Резаи, победительница Мадрида 2010 года, была тогда 24-й.

Что касается Андреевой, то она во второй раз в карьере проиграла финал — после Нинбо-2024, в котором её соперницей была Дарья Касаткина, тогда ещё не австралийка. За этот турнир россиянка заработала 650 очков. Благодаря этому она с шестого места в Чемпионской гонке WTA поднимется на четвёртое — с 2713 очками. Впереди идут Елена Рыбакина (4103), Арина Соболенко (4015) и Джессика Пегула (2970). А в рейтинге по итогам 52 недель Мирра с восьмого места поднимется на седьмое — это было известно ещё до финала.

Добавим, что Костюк за титул заработала € 1 007 165 призовых, а Андреева за финал — € 535 585.

А в воскресенье, 3 мая, помимо мужского финала с участием Янника Синнера и Александра Зверева, состоится женский парный, в котором Мирра Андреева и Диана Шнайдер сразятся с Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд.