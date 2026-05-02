Главная Теннис Статьи

Мадрид-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Мирра Андреева проиграла Костюк, завоевала ли титул

Мирра проиграла украинке финал Мадрида и разрыдалась. Но станет 4-й в Чемпионской гонке
Александр Насонов
Мирра Андреева
Комментарии
Андреева во второй раз в карьере уступила в титульном матче. А Марта Костюк завоевала свой крупнейший трофей.

В субботу, 2 мая, на турнире WTA-1000 в Мадриде состоялся финальный матч в одиночном разряде. Его участницами стали российская теннисистка Мирра Андреева, посеянная под девятым номером, и украинка Марта Костюк (26). Обе спортсменки стремились покорить новую для себя вершину. Андреева впервые в карьере сражалась за титул «тысячника» на грунте. В минувшем сезоне россиянка выиграла турниры соответствующей категории в Дубае и Индиан-Уэллсе, однако эти соревнования проходят на харде. А для Костюк отчётный финал вообще был первым на уровне WTA-1000.

Костюк уверенно прошла по сетке Мадрида. В первых четырёх встречах на турнире украинка не отдала ни сета, несмотря на то что в соперницах у неё были, в частности, Джессика Пегула и Линда Носкова. И лишь в полуфинале Марте пришлось играть все три партии — 6:2, 1:6, 6:1 во встрече с экс-россиянкой, а ныне австрийкой Анастасией Потаповой. Андреева тоже ограничилась потерей одного сета — в напряжённом поединке четвёртого круга с Анной Бондарь (6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5)). А в 1/2 финала Мирра оказалась сильнее Хейли Баптист, которая до этого сенсационно выбила Арину Соболенко, — 6:4, 7:6 (10:8).

Историческое достижение Мирры! 19-летняя россиянка пробилась в финал Мадрида
Историческое достижение Мирры! 19-летняя россиянка пробилась в финал Мадрида

Андреева перед финалом говорила, что не считает себя фаворитом встречи. «Не считаю себя фаворитом, потому что знаю, что, кто бы ни встретился мне на корте, это будет очень сильный соперник. Я научилась не обращать внимания на рейтинг соперника или, так сказать, на его фамилию. Я выйду на корт и буду делать то, что позволит мне оставаться сосредоточенной и контролировать план игры, который я разрабатываю вместе с Кончитой (Мартинес, тренером. — Прим. «Чемпионата»); это единственное, что я могу контролировать. Я не могу контролировать будущее, результаты, исход — это не в моей власти. Всё, что в моих силах, — делать всё, что я могу контролировать. А дальше посмотрим», — сказала она на пресс-конференции.

Костюк тоже высказалась сдержанно. «Это будет другой финал, другая соперница и другие условия. Наверное, в четвертьфинале я нервничала больше, потому что чувствовала, что уже близко к решающей стадии, но ещё не там. Что бы ни произошло, я в финале. Хочу получить удовольствие, показать хороший теннис и дать зрителям хорошее зрелище. Мы уже играли в Брисбене, это был очень тяжёлый матч, но здесь совершенно другие условия. Она очень стабильная, сильно бьёт и отлично подаёт. С нетерпением жду финала», — говорила украинка на пресс-конференции.

Тот матч в Брисбене, о котором говорит Марта, состоялся в начале этого сезона. Тогда Мирра не смогла победить в четвертьфинале — её соперница одержала верх со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Костюк в первом же гейме включила максимально агрессивный режим и под ноль забрала свою подачу. Однако Андрееву это не смутило, и она первый свой гейм взяла не менее уверенно — 1:1. Чуть стабильнее в начале матча была украинка: и первая подача у неё почти не сбоила, и эйсы были (два), и двойные ошибки отсутствовали (а у Мирры — одна), и укороченные проходили. А в шестом гейме состоялся и брейк в исполнении Марты. У Андреевой не шла первая подача, а на втором мяче Костюк раз за разом успешно переходила в атаку и, отдав лишь одно очко в гейме, вырвалась вперёд — 4:2.

Украинка подтвердила брейк, а при 5:3 вышла подавать на партию. Нервы у неё оказались не железные. Марта, до этого игравшая почти безошибочно в своих геймах, стала допускать неточности, Мирра заиграла чуть смелее — и заработала двойной брейк-пойнт. Увы, россиянка его не использовала и из-за этого проиграла сет. Первый сетбол Костюк не реализовала, допустив двойную ошибку, а вот второй оказался решающим — 6:3 за 35 минут. Обе теннисистки отметились отрицательным соотношением виннеров и невынужденных. У Костюк он оказался приемлемым (10 к 12), а вот показатели Андреевой оказались значительно слабее (три к 15).

Марта Костюк

Марта Костюк

Вторая партия оказалась «качельной» — во всяком случае, её первая половина. Андреева наошибалась в первом гейме, и Костюк за счёт этого начала сет с брейка. Однако затем эстафету ошибок приняла украинка, отдавшая три гейма подряд. Россиянка дважды отметилась брейком, а в промежутке ещё и отподавала под ноль.

Мирра повела 3:1 — и лишь затем, чтобы не взять ни одного очка в следующих двух геймах. После этого матч ненадолго вернулся в спокойное русло, а 10-й гейм стал одним из самых напряжённых во всей встрече. Андреева, принимая при 5:4 в свою пользу, дважды подряд роскошно обводила соперницу, благодаря чему заработала сетбол на приёме. Но не использовала его, сорвав приём с бэкхенда. Был у россиянки и ещё один сетбол, однако его Костюк отыграла эйсом и в итоге сравняла счёт — 5:5.

В концовке Марта дожала Мирру. В 11-м гейме Андреева сделала двойную ошибку на брейк-пойнте, рискнув на второй подаче, и украинка вышла подавать на титул. Последний гейм она взяла с третьего матчбола, едва не упустив 40:0, — 6:3, 7:5 за 1 час 23 минуты. После этого украинка упала на корт и разрыдалась. А Мирра ушла на скамейку и тоже расплакалась — но из-за совершенно других эмоций.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Так Костюк завоевала второй титул в сезоне (после Руана) и третий — в карьере. Она впервые выиграла турнир категории WTA-1000 — пока это крупнейший её трофей. Украинка одержала 11-ю победу подряд в 11 матчах на грунте в этом сезоне. Она впервые станет 15-й ракеткой мира. Сегодняшняя победа стала для Марты 15-й над представительницей первой десятки. Также она стала второй чемпионкой Мадрида (с 2009 года), которая во время проведения турнира не входила в топ-20. Костюк отыграла этот «тысячник» в ранге 23-й ракетки мира, а Араван Резаи, победительница Мадрида 2010 года, была тогда 24-й.

Что касается Андреевой, то она во второй раз в карьере проиграла финал — после Нинбо-2024, в котором её соперницей была Дарья Касаткина, тогда ещё не австралийка. За этот турнир россиянка заработала 650 очков. Благодаря этому она с шестого места в Чемпионской гонке WTA поднимется на четвёртое — с 2713 очками. Впереди идут Елена Рыбакина (4103), Арина Соболенко (4015) и Джессика Пегула (2970). А в рейтинге по итогам 52 недель Мирра с восьмого места поднимется на седьмое — это было известно ещё до финала.

Добавим, что Костюк за титул заработала € 1 007 165 призовых, а Андреева за финал — € 535 585.

А в воскресенье, 3 мая, помимо мужского финала с участием Янника Синнера и Александра Зверева, состоится женский парный, в котором Мирра Андреева и Диана Шнайдер сразятся с Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Мирра и Диана пробились в первый финал сезона! У Андреевой есть шанс на дубль в Мадриде
Мирра и Диана пробились в первый финал сезона! У Андреевой есть шанс на дубль в Мадриде
