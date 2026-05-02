«Такие матчи закаляют». Слёзы Мирры после поражения в Мадриде растрогали теннисный мир

Первая ракетка России Мирра Андреева в текущем сезоне добралась до третьего финала. В решающем матче в Мадриде наша теннисистка сражалась за трофей с украинкой Мартой Костюк, но, к сожалению, потерпела поражение. Звёзды и эксперты тенниса не смогли пройти мимо битвы за трофей испанского «тысячника» с участием нашей 19-летней спортсменки.

Первую партию финального сражения в Мадриде Андреева проиграла Костюк, во втором отрезке встречи Мирра повела с брейком, затем сумела заработать сетболы, но всё-таки ей не удалось перевернуть ход противостояния и оформить камбэк — 3:6, 5:7 за 1 час 23 минуты. Поражение от украинки стало всего лишь вторым для россиянки за последние 14 матчей, до этого наша спортсменка уступила только Елене Рыбакиной в Штутгарте.

После проигранного решающего поединка 19-летняя спортсменка разрыдалась и на церемонии награждения трогательно обратилась к тем, кто помогал ей на протяжении всего турнира в Мадриде. «Спасибо моей команде за то, что вы всегда рядом со мной. Извините… (Плачет.) Я обещала себе, что не буду плакать. Спасибо моей команде за то, что вы всегда поддерживаете меня — и в хорошие моменты, и в трудные. Я знаю, что со мной иногда, возможно, непросто работать, но я действительно очень ценю всю вашу поддержку и всё, что вы для меня делаете. Большое вам спасибо», — заявила спортсменка.

Мирра Андреева с трофеем финалистки Мадрида-2026 Фото: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

По понятным причинам Костюк не упомянула Андрееву в чемпионской речи, однако косвенно отдала должное российской оппонентке, отметив, как тяжело было бороться с ней. «Хочу поблагодарить всех своих соперников, с которыми я играла на этой неделе. Девушки выжали из меня максимум. Это был один из самых невероятных матчей для меня за эти недели», — подчеркнула Марта.

Для Мирры это был шестой финал в карьере, третий — на соревновании категории WTA-1000 и третий решающий поединок в сезоне. Андреева второй раз в жизни потерпела поражение в битве за трофей на уровне тура, до этого она не смогла завоевать титул в сражении со своей подругой Дарьей Касаткиной на турнире в Нинбо-2024. При этом россиянка по итогам Мадрида в ближайший понедельник подвинет в рейтинге Жасмин Паолини и вернётся на седьмую строчку.

На пресс-конференции после мадридского финала наша спортсменка положительно оценила завершившийся для неё турнир в одиночном разряде. Отметим, что в воскресенье россиянка будет играть в решающем матче Мадрида в паре с Дианой Шнайдер. «Сегодня был тяжёлый день. Поговорю с моей командой. Думаю, мы можем вынести много позитивного из этой недели. Да, было непросто, но в целом считаю, что для меня это были довольно хорошие две недели. И турнир ещё не закончен, так что завтра я тоже постараюсь побороться в парном разряде», — сказала теннисистка.

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал исход сражения между Андреевой и Костюк, подчеркнув, что выход в финал «тысячника» является хорошим достижением для россиянки. «Не было откровенного перелома во втором сете. Костюк удачно подала на брейк-пойнте навылет. Игра была с большим количеством ошибок. На мой взгляд, девушки играли сумбурно. Не просматривалось какой-то тактики. Не понимал, за счёт чего хотели выиграть. Вроде играли в свой теннис, но были ошибки. Костюк была немного удачливее.

Результат у Мирры на грунте очень хороший. Однако фавориты — Соболенко и Рыбакина. Для меня сюрприз, что они проиграли. Но такое случается. Андреева немного находит свой ритм. Для неё финал в Мадриде — внушительный результат. Там играли все сильные. Это говорит о том, что есть класс», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков тоже поделился мыслями насчёт матча Мирры. Финалист Кубка Дэвиса (1995) отметил, что результат, показанный в Мадриде, поможет нашей теннисистке на грунтовом ТБШ. «Костюк играла в свой самый лучший теннис. Хорошо, что Андреева вышла в финал. Это даст ей какой-то потенциал на «Ролан Гаррос». Но Костюк играла потрясающе весь турнир! Её было бы сложно кому-то остановить. Бывают звёздные часы. По игре это топ-10, она была лучше всех на турнире. В финале было достаточно ошибок, однако Костюк играет остро, глубоко и хорошо двигается. Когда впервые попадаешь в финал «Мастерса», тяжело показать хороший теннис. Потому что такое впервые. Но на этом турнире Марта солидно смотрелась», — заявил Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Бывшая девятая ракетка мира Андреа Петкович подробно разобрала игру Андреевой и Костюк, заострив внимание на слабых аспектах каждой спортсменки. «Думаю, есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. У обеих теннисисток относительно слабый форхенд — именно этот удар может давать сбои. Поэтому мне очень интересно посмотреть на бэкхенд по линии у Андреевой и на то, сможет ли она удерживать Марту Костюк на игре справа. Для Марты это относительно новый элемент — она начала чаще смещаться и использовать форхенд из центра корта. Это серьёзное улучшение в её игре. То же самое касается и другой стороны: сможет ли Марта давить на форхенд Андреевой, ведь в прошлом это было её слабым местом.

Если смотреть на психологический аспект, то мы уже видели, что обе теннисистки могут быть нестабильны. Андреева выглядела неуверенно в матче с Анной Бондарь, но всё же смогла победить. То же самое можно сказать и про Костюк — она была эмоционально нестабильна в игре с Анастасией Потаповой, но тоже сумела выиграть. И такие матчи могут дать огромный импульс уверенности: когда ты проходишь через моменты нестабильности и всё равно побеждаешь, это может придать тебе дополнительную внутреннюю силу», — подчеркнула Петкович в эфире Tennis Channel.

Марта Костюк с трофеем Мадрида-2026 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Известный журналист Хосе Морон ярко отреагировал на исход решающего сражения на испанском «тысячнике». «Невероятный финал в Мадриде. Слёзы счастья Костюк на фоне грусти Андреевой. Обе такие молодые! Я осмелюсь сказать, что когда-нибудь обе выиграют ТБШ, у них впереди большое будущее», — написал обозреватель.

Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс, тоже заявил, что Мирра может завоевать мэйджоры, и даже назвал условия для этого. «Андреева может выиграть несколько ТБШ, если будет сосредоточена на соревновании. Когда она борется сама с собой, она превращается из Русского кролика в «русскую дурную привычку». У неё много талантов, как я уже говорил, но главное — сохранять позитивный настрой в голове», — сказал Макки в соцсетях.

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова объяснила, почему россиянке не удалось победить в одиночке Мадрида. «Очень тяжело далась церемония награждения для Мирры. Очень она расстроена, что не смогла поднять очередной титул над головой, очередной трофей. Но, в принципе, шансы все были у неё в руках. Даже несмотря на то, что первый сет не заладился. Марта играла великолепно первый сет. Играла чётко, активно, агрессивно, держала инициативу.

А Мирра вышла, наверное, всё-таки она осознавала, что у неё есть вот эта вот возможность, и она должна быть победителем этого турнира. И эти мысли сковывали, не давали вот эту вот свободу действий. Даже под конец первого сета Кончита начала показывать Мирре, что нужно начать двигать ногами. Вот как-то скованно всё это было. Второй сет очень обидно не взяла. Мирра не смогла переломить ход игры. Ну и там уже Марта поняла, что нужно закрывать этот матч. Ни в коем случае не надо доводить до третьего сета.

И вот как раз с третьего матчбола переиграла Мирру. Но очень обидно такие матчи проигрывать. Однако такие матчи нас закаляют, делают сильнее. Поэтому нужно перешагнуть через это, сделать свои выводы. И когда выходишь на корт, нужно всегда играть от себя. Вести игру, быть игроком номером один. А не надеяться, что твой соперник возьмёт тебе и подарит эту встречу. Нужно добиваться, бороться за каждый розыгрыш. Не думать о финальном результате, итоговом результате, а стараться не давать ни одного розыгрыша своему сопернику. И таким образом набирать очко за очком, гейм за геймом, побеждать в сетах и в матчах».

Как бы то ни было, впереди у Андреевой сражение в решающем матче Мадрида в дуэте с Дианой Шнайдер. На «тысячнике» в Майами-2025 Мирра тоже не добралась до трофея в одиночке, однако в паре она завоевала титул вместе с соотечественницей. Кто знает, может, и сейчас первой ракетке России удастся отпраздновать успех в этом разряде?

Турнир в Мадриде проходил с 21 апреля по 2 мая. Продолжайте следить за всеми событиями на «Чемпионате».