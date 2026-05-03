Онлайн-трансляция финала Мадрида-2026: Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Янник Синнер, Зверев, сетка, расписание, где смотреть

Мирра и Диана бьются за парный титул Мадрида! Остановят ли их вторые сеяные? LIVE!
Даниил Сальников
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
В столице Испании — решающий день на «тысячнике». На центральный корт выйдут и две россиянки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 13-го игрового дня на грунтовом супертурнире в Мадриде. В воскресенье мужчины разыграют главный трофей в одиночке. Первая ракетка мира Янник Синнер попытается выиграть пятый «Мастерс» подряд. Помешать ему может только немец Александр Зверев (второй номер посева). Ну а россиянка Мирра Андреева после поражения в финале одиночки попытается всё же победить в столице Испании в паре с Дианой Шнайдер. Противостоять им будут вторые сеяные — чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд.

WTA-1000. Мадрид-2026. Пары. Сетка
ATP Masters 1000. Мадрид-2026. Сетка
Мадрид — парный разряд (ж). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Расписание воскресенья
Расписание воскресенья

В воскресенье на центральный корт Мадрида выйдут Мирра Андреева и Диана Шнайдер, чтобы сразиться за титул на турнире. Вот как выглядит расписание дня.

Топ-матчи воскресенья в теннисе: Мирра с Дианой и Синнер в Мадриде.

WTA-1000. Мадрид — парный разряд. Финал

15:00*. Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Катержина Синякова / Тэйлор Таунсенд (2)

ATP Masters 1000. Мадрид. Финал

18:00. Янник Синнер (1) — Александр Зверев (2)

* московское время.
