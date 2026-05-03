Мирра и Диана не взяли титул в Мадриде. Андреева и Шнайдер упустили подачу на первый сет

В воскресенье, 3 мая, на соревновании категории WTA-1000 в Мадриде состоялся решающий поединок в парном разряде. За трофей испанского «тысячника» россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер боролись со вторыми сеяными Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд. Но обо всём по порядку.

Путёвку в мадридский финал серебряные призёры Олимпиады-2024 завоевали после уверенной победы над чемпионками US Open — 2020 Верой Звонарёвой и Лаурой Зигемунд. Андреева и Шнайдер управились всего за 1 час 20 минут, закрыли соперниц в двух сетах и второй раз в карьере вышли в решающий матч на турнире уровня WTA-1000 — 6:3, 6:2.

В парном лайв-рейтинге Мирра сейчас располагается на 23-м месте, а Диана в данный момент находится на 21-м. Победа в решающей встрече Мадрида переместила бы Андрееву на 18-ю строчку, а Шнайдер стала бы 17-й ракеткой мира. Отметим, что перед началом испанского соревнования 19-летняя спортсменка была на 33-й позиции, а 22-летняя теннисистка занимала 28-ю.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: David Ramos/Getty Images

В активе у россиянок два трофея на уровне WTA, а также серебряные медали Олимпиады в Париже. Андреева и Шнайдер вместе победили в финале «пятисотника» в Брисбене-2025 и «тысячника» в Майами-2025. Любопытно, что наши спортсменки завоевали эти титулы на хардовых покрытиях, а вот поражение в финале Игр-2024 они потерпели на грунте.

Буквально за день до парного финала Андреева сыграла решающий матч в одиночном разряде Мадрида. Завоевать трофей Мирре не удалось, однако это не подкосило её настолько, чтобы отказаться от борьбы за трофей вместе с Дианой Шнайдер. «Моё физическое состояние не изменилось. Конечно, сейчас я чувствую себя более уставшей — как психологически, так и физически. Но это не значит, что я полностью истощена и больше ничего не могу делать», — заявила спортсменка на пресс-конференции.

За титул россиянкам предстояло побороться со вторыми сеяными Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд. Чешско-американский тандем на пути к финалу одержал волевую победу над Людмилой Киченок и Дезире Кравчик (3:6, 6:1, [10:8]), затем справился с филиппинкой Александрой Эалой и турчанкой Зейнеп Сёнмез (6:1, 7:5), в четвертьфинале обыграл норвежско-американскую пару Улрикке Эйкери/Куинн Глисон (7:6, 6:1), после чего одолел сербку Александру Крунич и француженку Кристину Младенович (6:4, 7:5).

Совместно Катержина и Тэйлор взяли аж пять трофеев! Синякова и Таунсенд праздновали успех на Уимблдоне-2024, завоевали титул на Australian Open — 2025, триумфально для себя завершили Дубай-2025, а ещё покорили «Солнечный дубль» в сезоне-2026, включающий в себя Индиан-Уэллс и Майами. Чешско-американский тандем в этом году одержал 16 побед и потерпел всего лишь одно поражение.

Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Перед стартом финального сражения в Мадриде счёт личных встреч между МиДи и Синяковой с Таунсенд был в пользу двукратных чемпионок ТБШ — 2-0. Катержина и Тэйлор оказывались сильнее российских спортсменок в полуфинале Australian Open — 2025 (6:2, 6:4) и в групповой стадии на Итоговом турнире — 2025 (6:7, 6:4, 6:3). Примечательно, что все эти сражения прошли на хардовых кортах, а не на грунтовом покрытии.

Хорошо начали матч Андреева и Шнайдер: наши теннисистки нашли брешь в обороне соперниц и уже в третьем гейме взяли чужую подачу — 2:1. Тут же Синякова и Таунсенд поймали россиянок на ошибках и заработали три брейк-пойнта. Однако Мирра и Диана не дрогнули — 3:1. После этого серебряные призёры ОИ-2024 получили шанс взять ещё один гейм соперниц, но не реализовали его — 3:2. Седьмой гейм тоже мог стать успешным для Андреевой и Шнайдер, однако Катержина и Тэйлор проявили характер и угрозу отвели — 4:3. А вот во время подачи на партию случился провал в игре Мирры и Дианы. Чемпионки ТБШ этим воспользовались и выиграли гейм под ноль — 5:5. В итоге судьба сета решалась на тай-брейке, где увереннее были Синякова и Таунсенд — 7:6 (7:2).

Едва начался второй сет, как Андреева и Шнайдер отдали свою подачу — 0:1. При счёте 2:1 в пользу Синяковой и Таунсенд Катержина пожаловалась на проблемы с левой ногой и попросила вызвать врача на корт. После недолгой паузы поединок возобновился. Мирра и Диана этой заминкой не воспользовались, наоборот, тут же они позволили соперницам сделать ещё один брейк — 1:4. Изменить ход матча россиянки так и не смогли — 6:7 (2:7), 2:6.

Таким образом, россиянки добрались до финала на своём первом турнире после воссоединения. Пусть титул спортсменкам и не удалось завоевать, однако в парном рейтинге WTA Андреева и Шнайдер мощно поднялись. По итогам Мадрида Мирра станет 23-й ракеткой мира, а Шнайдер — 21-й.

Турнир в Мадриде проходил с 23 апреля по 3 мая.