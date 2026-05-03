Сафиуллин выиграл 2-й турнир подряд! А финалистка юниорского AO взяла 1-й взрослый трофей!

Новая неделя – новые чемпионы на турнирах серии ITF и «челленджер»! По уже доброй традиции рассказываем, как в эти выходные выступили российские теннисисты.

Вновь стартуем с мужчин и отмечаем очередную успешную неделю экс 36-й ракетки мира Романа Сафиуллина. На прошлом турнире – «челленджере» в Оэйраше (13-19 апреля) – россиянин добрался до трофея. Первого с 2024 года! Это позволило Роману подняться в рейтинге с 226-го места на 176-е и оправиться после травмы, которую он получил на US Open – 2025.

В начале мая на «челленджере» в Маутхаузене (Австрия) Сафиуллин вновь дошёл до финала, где встретился со 136-й ракеткой мира 22-летним португальцем Жайме Фарией. К слову, парни пересеклись в четвертьфинале того самого турнира в Оэйраше, и победа в трёх сетах осталась за Романом (4:6, 6:3, 7:6).

В итоге Роман не позволил Жайме оформить реванш. Россиянин вновь переиграл португальца в затяжном матче — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4).

Этот трофей стал для Сафиуллина вторым в сезоне и 27-м – в карьере. Роман также продлил свою победную серию до 12 встреч! В рейтинге со следующей недели россиянин поднимется на 144-ю строчку рейтинга (+32 позиции).

За трофей на этой неделе также поборолся 24-летний уроженец Тольятти Никита Янин (№1356 рейтинга ATP). Россиянин в финале турнира серии M15 в Исламабаде (Пакистан) уступил хозяину кортов Мухаммаду Шоаибу — 6:7 (5:7), 6:4, 2:6. Для Никиты эта победа могла стать первой на про-уровне.

У девушек удачным выдался турнир категории W75 в Лопоте (Грузия). Там свой второй одиночный кубок в сезоне завоевала 20-летняя уроженка Ростова-на-Дону Александра Шубладзе. В решающем поединке россиянка (№240 рейтинга) не оставила шансов американке Вивиан Вулфф (№294) – 6:3, 6:1. На корте девушки провели меньше 1,5 часа. Для Шубладзе этот трофей стал крупнейшим из её 10 побед на взрослом уровне. Александра уже со следующей недели займёт в одиночном рейтинге наивысшую для себя 204-ю строчку!

Шубладзе родилась в спортивной семье. Отец Александр был профессиональным футболистом, играл во втором составе «Зенита» и провёл полноценный сезон в «Балтике», а теперь сопровождает дочь на турнирах. Младшие сёстры девушки также играют в теннис.

Александр и Александра Шубладзе Фото: Из личного архива Александры Шубладзе

В эти выходные за кубок сразилась и финалистка юниорского Australian Open Екатерина Тупицына. На турнире серии W15 в Хургаде 17-летняя россиянка получила шестой номер посева и пронесла его до самого финала, где встретилась с 22-летней хозяйкой кортов Надой Фуад.

Тупицына в двух сетах разобралась с соперницей со счётом 6:2, 6:3. Для Екатерины, только-только осваивающейся во взрослом туре, это первый кубок на уровне ITF! На прошлых соревнованиях в Шарм-эш-Шейхе Екатерина тоже боролась в финале, но остановилась в шаге от победы, уступив 18-летней чешке Денисе Золдаковой.

После успешного выступления Тупицыной в Австралии мы пообщались с Екатериной о её планах на этот сезон, которые, похоже, начинают реализовываться.

«Вообще, я планировала уже полностью переходить во взрослый тур, играть только «пятнашки». Но сейчас мы стали задумываться, продолжать ли играть юниорские турниры для того, чтобы зайти, может, в двадцатку или десятку [юниорского рейтинга], чтобы давали карты (уайлд-кард) на взрослые турниры. Или же сразу переходить во взрослый тур. Мы пока что думаем с тренерами над этим и в ближайшее время уже решим, что будем делать», – поделилась россиянка в разговоре с «Чемпионатом».

Парницы тоже подарили нам несколько хороших новостей. Например, 32-летняя Екатерина Яшина и 29-летняя Ксения Ласкутова всё же добились своего! На прошлой неделе россиянки на турнире серии W15 в Панипате (Индия) потерпели поражение в финале, а в эти выходные в Нью-Дели добрались до титула! Девушки, посеянные под первым номером, в решающем матче одержали победу над вторыми сеяными – россиянкой Ариной Арифуллиной и японкой Митикой Одзеки – 6:4. 6:3. Кстати, именно японской спортсменке Яшина в Патипане на той неделе уступила в одиночном и парном финалах.

Удачными выдались эти выходные и у российского дуэта Софья Лансере/Анастасия Золотарёва. Молодые россиянки здорово выступают в этом сезоне, так что кубок на женском «челленджере» (WTA-125) в Хучжоу стал логичным результатом для обеих спортсменок. В решающем поединке Софья и Анастасия переиграли третьих сеяных Хироко Кувата/Ли Ю-Юнь – 6:4, 6:1.

И если Золотарёва в прошлом сезоне в паре с Лиан Тран уже побеждала на турнире категории WTA-125, то для Лансере это первый кубок такой высокой категории! По итогам этой недели Анастасия дебютирует в топ-200 парного рейтинга WTA, заняв 168-ю строчку. А Софья вернётся на 160-ю позицию. Кстати, с ней мы тоже пообщались совсем недавно.

«Работаем над тем, чтобы попасть в этом году на «Большие шлемы». Стремлюсь на этот уровень. Сейчас в Азии поднялась по рейтингу. Когда сыграла здорово турнир W100 в Китае, сразу начала думать, что скоро «Ролан Гаррос». И это тебя сильно останавливает, потому что начинаешь на себя давить, вешаешь на себя дополнительный груз, думаешь об этом. Но я себя остановила, сказала: «Так, живём сегодняшним днём, просто играем, работаем», — поделилась Лансере в разговоре с «Чемпионатом».

На турнире серии W15 в Луане 19-летняя уроженка Саранска Мария Калякина в дуэте с представительницей Казахстана Сангудаш Кенжибаевой в упорной борьбе уступила местной паре Чэнь Янь/Руохи Ма – 5:7, 6:4, [9:11]. Но для первого взрослого финала – очень достойно!

