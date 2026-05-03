Синнер — новый чемпион Мадрида! Янник выиграл пятый «Мастерс» подряд и вошёл в историю

В воскресенье, 3 мая, на «Мастерсе» в Мадриде состоялся одиночный финал. Его участниками стали четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер, посеянный под первым номером, и двукратный победитель Итогового турнира Александр Зверев (2). Главная интрига заключалась в следующем: сумеет ли Синнер взять пятый «Мастерс» подряд? Ранее ни одному теннисисту не покорялось это достижение, а сериями из четырёх «Мастерсов», помимо Янника, выигравшего Париж-2025, Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло в этом году, могли похвастаться Новак Джокович (трижды) и Рафаэль Надаль.

Синнер считался очевидным фаворитом встречи. В полуфинале итальянец одолел Артюра Фиса — 6:2, 6:4. Зверев свой матч 1/2 финала с Александром Блоксом тоже закончил в двух партиях (6:2, 7:5). И перед титульным поединком был настроен по-боевому. «На него будет оказано большее давление? Не знаю. Я так не думаю, потому что, если ты номер один в мире, ты испытываешь давление каждую неделю. Я думаю, он к этому привык. Он довольно спокойный парень. Сейчас он просто наслаждается теннисом. Я думаю, что теннис сейчас даётся ему очень-очень легко, если учитывать то, как он играет. Возможно, в воскресенье мне удастся немного усложнить ему задачу.

Янник Синнер Фото: David Ramos/Getty Images

Да, я его обыгрывал, но не в последние восемь раз. Он, безусловно, лучший игрок в мире. Я просто попытаюсь дать ему жёсткий бой», — говорил он на корте после победы в полуфинале.

И добавил на пресс-конференции: «Это номер один в мире, не уступил ни в одном матче с начала февраля. Сейчас он, без сомнения, лучший игрок в мире. Мне нужно сыграть в очень хороший теннис, чтобы была хоть какая-то возможность [победить]. Знаю, что способен это сделать, выложусь на полную в воскресенье».

В личных встречах Синнер вёл со счётом 9-4, в том числе 2-1 — на грунте. Итальянец оказался сильнее на «Ролан Гаррос» — 2020, затем Зверев одержал четыре победы подряд (с 2020 по 2023 год), а начиная с сезона-2024 Янник неизменно обыгрывал Александра. Последние пять поединков Янник забрал в двух сетах, в том числе недавний полуфинал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло — 6:1, 6:4.

Александр Зверев Фото: David Ramos/Getty Images

К сожалению для нейтральных болельщиков, надеявшихся на интригу, Зверев не сумел подкрепить слова делом. На протяжении почти всего первого сета не покидало ощущение, что он закончится «баранкой». Синнер в каждом из геймов проигрывал строго по очку — не имело значения, подача это или приём. Немецкий теннисист не понимал, что вообще происходит. «Папа, что мне делать?» — вопрошал Александр отца, который одновременно является его тренером. «Баранки» всё же удалось избежать. Зверев размочил счёт после 0:5, после чего Синнер подал на партию — 6:1 всего за 26 минут.

Во втором сете уже Зверев подавал в нечётных геймах. Однако на исход встречи это не повлияло. Немецкий теннисист взял стартовый гейм, причём под ноль, но Синнер был беспощаден. Итальянец и в этой партии сделал два брейка — в третьем гейме и в седьмом. На своей подаче Янник, как и в первом сете, почти не отдавал очков и в восьмом гейме подал на титул — 6:1, 6:2 всего за 58 минут.

Вот так Синнер завоевал пятый титул в сезоне и 28-й — в карьере. Итальянец в девятый раз выиграл «Мастерс», в том числе в пятый раз подряд. В конце сезона-2025 он стал сильнейшим в Париже, а в этом году победил на «Солнечном дубле» (Индиан-Уэллс и Майами) и в Монте-Карло. Тем самым Янник побил рекорд Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, которые в своё время отметились сериями из четырёх выигранных «Мастерсов».

Синнер в девятый раз подряд одолел Зверева. Сегодняшняя победа оказалась для Янника 23-й подряд. Он стал первым теннисистом в истории, выигравшим первые четыре «Мастерса» сезона. Теперь у итальянца есть титулы на восьми разных «Мастерсах» (не хватает только домашнего Рима), и по этому показателю он догнал Роджера Федерера. Впереди только Новак Джокович, обладатель двойного «Золотого «Мастерса». Каждый из этих турниров Джокович выигрывал как минимум дважды. Кроме того, Синнер выиграл 28-й матч подряд на «Мастерсах» и заработал за титул € 1 007 165 призовых. Зверев за выход в финал увезёт из Мадрида € 535 585.