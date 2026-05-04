Где сыграют на грунте Мирра, Медведев, Джокович и Синнер? Расписание турниров мая

Грунтовый сезон набрал обороты. Вслед за «Мастерсом» в Мадриде пройдёт аналогичный турнир в Риме. На нём ожидается первое появление после Индиан-Уэллса 24-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича. А вот прошлогодний чемпион «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас из-за травмы не сможет защитить титулы в Риме и Париже. Посмотрим, какой график турниров себе запланировали топ-теннисисты на ближайшие недели.

ATP Masters 1000. Рим (Италия). 6-17 мая

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Янник Синнер (вторая ракетка мира на дату заявки на турнир), Александр Зверев (3), Новак Джокович (4), Лоренцо Музетти (5), Алекс де Минор (6), Феликс Оже-Альяссим (7), Бен Шелтон (8), Даниил Медведев (10), Карен Хачанов (14), Андрей Рублёв (15).

Турнир в Италии появился в 1930 году в Милане, а в 1935-м переместился на своё нынешнее место – римский стадион Foro Italico. Побеждали тут такие знаменитости, как Никола Пьетранджели, в честь которого впоследствии назвали самый народный корт комплекса, Род Лэйвер, Илие Настасе, Бьорн Борг, Матс Виландер, Густаво Куэртен, Андре Агасси. Но чаще всех чемпионами тут становились Новак Джокович – шесть титулов и Рафаэль Надаль – 10 титулов. Кстати, в этом году серб именно со столицы Италии планирует начать выступления на грунте. В 1990-м до финала тут добрался россиянин Андрей Чесноков, а в 2023 году чемпионом неожиданно стал Даниил Медведев. Он заявлен и на этот розыгрыш вместе с Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым.

WTA-1000. Рим (Италия). 5-16 мая

Грунт, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Елена Рыбакина (2), Кори Гауфф (3), Ига Швёнтек (4), Джессика Пегула (5), Аманда Анисимова (6), Элина Свитолина (7), Жасмин Паолини (8), Мирра Андреева (10), Екатерина Александрова (13), Диана Шнайдер (19), Людмила Самсонова (21), Анна Калинская (22), Анастасия Захарова (65), Оксана Селехметьева (73).

Женский турнир проводится с того же 1930 года. Рекордсменкой по количеству титулов тут является американка Крис Эверт – пять. По четыре раза побеждали Габриэла Сабатини, Серена Уильямс и Кончита Мартинес. Причём наставница Мирры Андреевой была победительницей четыре года подряд – этот результат никто повторить до сих пор не смог. Отличались в Риме и россиянки: Мария Шарапова (причём трижды) и Динара Сафина. Из современных теннисисток три титула у Иги Швёнтек. Россиянок в этом году заявлено семь — Мирра Андреева, которая только что играла в двух финалах Мадрида, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Захарова и Оксана Селехметьева. Также пробуют пробиться в основу через квалификацию Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова и Алина Корнеева.

ATP-500. Гамбург (Германия). 17-23 мая

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Александр Зверев (3), Феликс Оже-Альяссим (5), Бен Шелтон (6), Лоренцо Музетти (9), Флавио Коболли (13), Иржи Легечка (14), Карен Хачанов (16), Валантен Вашеро (17).

Турнир в Гамбурге традиционно проводился в середине июля во время короткой грунтовой серии после Уимблдона. Но с прошлого года соревнование переместилось на неделю перед «Ролан Гаррос». Впервые турнир был разыгран здесь в 1892 году, а в период 1990-2008 годов входил в состав «Мастерс-серии», после чего его лицензию перекупил Шанхай. В Открытую эру по количеству титулов в Гамбурге рекордсменом является Роджер Федерер – четыре. Отличались тут и россияне – Николай Давыденко (2009) и Андрей Рублёв (2020). До финала также добирались Андрей Чесноков (1993), Евгений Кафельников (1994), Марат Сафин (2000, 2002) и тот же Рублёв (2019 и 2025), который в прошлом году в битве за титул проиграл итальянцу Флавио Коболли.

ATP-250. Женева (Швейцария). 17-23 мая

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Тейлор Фриц (7), Александр Бублик (11), Каспер Рууд (15), Лёнер Тьен (21), Кэмерон Норри (23), Артур Риндеркнеш (26), Габриэль Диалло (36), Алекс Михельсен (37).

Турнир в Женеве разыгрывается с 1980 года, правда, с 1992-го по 2014-й он относился к категории «челленджер». По два раза тут побеждали Матс Виландер и Стэн Вавринка, а трижды отличился Каспер Рууд. Ну а в сезоне-2025 свой юбилейный, 100-й титул тут завоевал Новак Джокович.

WTA-500. Страсбург (Франция). 17-23 мая

Грунт, открытые корты.

Топ-участницы: Екатерина Александрова (14), Ива Йович (16), Мэдисон Киз (17), Клара Таусон (18), Людмила Самсонова (20), Марта Костюк (23), Мари Боузкова (24), Лейла Фернандес (25).

С 1987 года проводится этот турнир на востоке Франции. По три раза тут побеждали итальянка Сильвия Фарина-Элия и испанка Анабель Медина-Гарригес. В списке чемпионок также значатся россиянки Мария Шарапова (2010) и Анастасия Павлюченкова (2018). Финалистками также становились Елена Лиховцева (1999), Анна Блинкова (2023) и Людмила Самсонова (2025), уступившая в решающем матче Елене Рыбакиной из Казахстана. Отметим, что с 2024 года турнир поднял свой статус с WTA-250 до WTA-500. На нынешний розыгрыш заявились россиянки Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

Людмила Самсонова Фото: Mathias Schulz/Getty Images

WTA-250. Рабат (Марокко). 18-23 мая

Грунт, открытые корты.

Топ-участницы: Джаниче Чен (39), Лаура Зигемунд (47), Джессика Бузас Манейро (50), Юлия Стародубцева (53), Татьяна Мария (54), Анна Бондарь (63), Зейнеп Сёнмез (67), Камилла Рахимова (73),

Женский турнир в Марокко разыгрывается с 2001 года. Он проводился в Касабланке (2001-2004), Рабате (2005-2006), Фесе (2007-2012), Марракеше (2013-2015), а с 2016-го снова вернулся в Рабат. Победительницей среди прочих теннисисток тут становилась Анастасия Павлюченкова (2017), а до финала доходила Екатерина Макарова (2009). Действующей победительницей тут является австралийка Майя Джойнт.

Майя Джойнт Фото: Mark Brake/Getty Images

Grand Slam. «Ролан Гаррос». Париж (Франция). 24 мая — 7 июня

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Янник Синнер (1), Александр Зверев (3), Новак Джокович (4), Феликс Оже-Альяссим (5), Бен Шелтон (6), Алекс де Минор (7), Тейлор Фриц (8), Лоренцо Музетти (9), Даниил Медведев (10), Карен Хачанов (14), Андрей Рублёв (15).

«Ролан Гаррос» — единственный турнир «Большого шлема», разыгрываемый на грунте. Он проводится с 1891 года. За многолетнюю историю соревнований отличался тут и россиянин – Евгений Кафельников (1996). Рекордсменом по числу титулов в Париже является Рафаэль Надаль (14). А два последних розыгрыша остались за другим испанцем – Карлосом Алькарасом. Правда, в этом году защищать свой успех испанец не приедет из-за травмы. В его отсутствие главным претендентом на титул является итальянец Янник Синнер, которому именно успеха в Париже не хватает до карьерного «Шлема». В списке участников нынешнего розыгрыша значатся и три россиянина – Андрей Рублёв, Даниил Медведе и Карен Хачанов, а Роман Сафиуллин попробует пробиться в основу через квалификацию.

Grand Slam. «Ролан Гаррос». Париж (Франция). 24 мая — 6 июня

Грунт, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Елена Рыбакина (2), Кори Гауфф (3), Ига Швёнтек (4), Джессика Пегула (5), Аманда Анисимова (6), Элина Свитолина (7), Жасмин Паолини (8), Мирра Андреева (9), Екатерина Александрова (13), Диана Шнайдер (19), Людмила Самсонова (21), Анна Калинская (23), Вероника Кудерметова (62), Оксана Селехметьева (75), Анастасия Захарова (76), Анна Блинкова (91).

Рекордсменкой «Ролан Гаррос» в Открытую эру по количеству титулов является американка Крис Эверт – семь. Шесть побед было на счету Штеффи Граф. Отличались в Париже и россиянки Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014). Из современных теннисисток четыре раза тут отличилась Ига Швёнтек (2020, 2022-2024), а действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является Кори Гауфф, одержавшая в финале волевую победу над Ариной Соболенко. В заявочный список-2026 попали девять россиянок – Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Вероника Кудерметова, Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова и Анна Блинкова. Ещё несколько девушек попробуют пробиться в основу через квалификацию.