Медведев и Синнер — в одной половине, тяжёлая сетка для Мирры: жеребьёвка турнира в Риме

В понедельник, 4 мая, состоялась жеребьёвка мужской и женской сеток на супертурнире в Риме. Сама процедура прошла в исторической части итальянской столицы. Но обо всём по порядку.

Каждый турнир начинается с формирования сетки. Именно по этой заранее расчерченной схеме потом продвигается борьба на каждом этапе до самого финала. Процедуры жеребьёвки в целом похожи друг на друга, но даже тут итальянцы попытались отличиться. Показывая значимость этого события, организаторы соревнований проводят саму церемонию рядом со всемирно известными историческими достопримечательностями города. Так в прошлом году жеребьёвка состоялась возле фонтана Треви, а перед нынешним розыгрышем её провели на Пьяцца-дель-Пополо.

В прошлом году на Народной площади установили грунтовый корт, где тренировались и проводили мастер-классы звёзды турнира, в том числе Даниил Медведев. Сейчас перед началом соревнования на этой площадке уже занималась экс первая ракетка мира Ига Швёнтек. Ну и неудивительно, что организаторы решили провести жеребьёвку именно на этом месте.

Погода в Риме способствовала тому, чтобы важное для всех теннисистов событие прошло без проблем. На небе не было ни облачка, а солнце с утра жарило ещё не сильно. Пришедшие на церемонию всё та же трёхкратная чемпионка турнира Ига Швёнтек и канадец Феликс Оже-Альяссим, а также директор турнира Паоло Лоренци всё время шутили и радовали зрителей остроумными комментариями. Канадец формировал женскую сетку, а теннисистка из Польши — мужскую. Забавно, что перед тем, как Ига стала тянуть жребий для игроков, Феликс умоляюще произнес: «Только не Синнера!»

Отметим, что в столицу Италии приехали не все сильнейшие теннисисты мира. Грунтовый «Мастерс» пропускают Карлос Алькарас и Тейлор Фриц. Зато на корт возвращается Новак Джокович. Для него это будет первый грунтовый турнир сезона. На кортах столицы Италии российские любители тенниса увидят и всех наших игроков, входящих в топ-100 рейтинга — Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова.

Теперь познакомимся с сеткой «Мастерса» в Риме и посмотрим, с кем могут сыграть на той или иной стадии россияне.

Как и в женском турнире, мужская сетка рассчитана на 96 участников, и все сеяные теннисисты общим числом 32 имеют bye в первом круге. Первый номер посева получил Янник Синнер, лидер мирового рейтинга, а второй — Александр Зверев. Их заведомо развели по разным половинам. Отказ Алькараса и Фрица привёл к тому, что в посеве поднялся Даниил Медведев, получивший седьмой номер. При жеребьёвке он шёл в четверть к кому-то из топ-4, в котором, кроме Синнера и Зверева, оказались Феликс Оже-Альяссим и Новак Джокович. В итоге Медведев оказался в одной половине с Синнером, в четверти с Оже-Альяссимом. А возможные пары 1/4 финала, если исходить из посева, приобрели такой вид:

Медведев начнёт турнир либо с Циципасом, либо с Махачем. В третьем круге россиянин может встретиться с Корентеном Муте (28), в четвёртом — с Коболли (10) или Норри (17). В четвертьфинале — с Оже-Альяссимом (4), Шаповаловым или Чиличем. В полуфинале — с Синнером (1) или Рублёвым (12). Ну а в финале — с Музетти (8), Джоковичем (3), Хачановым (13), де Минором (6) или Зверевым (2).

На женский грунтовый «тысячник» в Риме собрались все сильнейшие теннисистки. Наконец вступает в борьбу американка Аманда Анисимова, не игравшая с Майами. Первые два номера посева в соответствии с рейтингом WTA получили Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Соболенко заведомо располагалась в самом верху сетки, Рыбакина — в самом низу. Мирра Андреева получила восьмой номер посева. При жеребьёвке она шла в четверть к кому-то из теннисисток, имевших номера с первого по четвёртый. В итоге Андреева попала к чемпионке «Ролан Гаррос» — 2025 Кори Гауфф. В этой же половине сетки оказались Арина Соболенко и Аманда Анисимова. Вот как сформировались возможные пары 1/4 финала:

Надо сказать, что Мирре досталась довольно тяжёлая сетка. Вот как может выглядеть путь Мирры на турнире: во втором круге россиянка может сыграть либо с Ружич, либо с Рахимовой. В третьем — с Джойнт (29), в четвёртом — с Паолини (9), в четвертьфинале — с Радукану (27) или Гауфф (3), в полуфинале — с Соболенко (1), Калинской (22) или Анисимовой (6), ну а в финале — с Пегулой (5), Шнайдер (19), Швёнтек (4) или Рыбакиной (2).

Женский «тысячник» в Риме пройдёт с 5 по 16 мая, а мужской «Мастерс» — с 6 по 17 мая.