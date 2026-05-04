Мирра защищает седьмое место, Медведев рвётся в топ-8: рейтинговые расклады перед Римом

Во второй половине апреля — начале мая в Мадриде прошёл супертурнир с участием многих сильнейших теннисистов и теннисисток. В мужском одиночном разряде Янник Синнер в финале разгромил Александра Зверева, а в женской сетке Мирра Андреева остановилась в шаге от титула, проиграв в решающей встрече Марте Костюк. Несмотря на поражение в финале, Андреева улучшила своё положение в рейтинге WTA. Поднялся и Даниил Медведев, закончивший свой путь на турнире в четвёртом круге. Изучим подробнее ситуацию, которая сложилась в рейтингах, и посмотрим, что может измениться по итогам «Мастерса»/«тысячника» в Риме.

Рейтинг ATP на 4 мая

Место Теннисист Страна Очки Изменение 1 Янник Синнер Италия 14 350 2 Карлос Алькарас Испания 12 960 3 Александр Зверев Германия 5805 4 Новак Джокович Сербия 4700 5 Феликс Оже-Альяссим Канада 4050 6 Бен Шелтон США 4030 7 Тейлор Фриц США 3770 8 Алекс де Минор Австралия 3755 9 Даниил Медведев Россия 3460 +1 10 Лоренцо Музетти Италия 3415 -1 11 Александр Бублик Казахстан 3355 12 Флавио Коболли Италия 2750 +1 13 Иржи Легечка Чехия 2715 +1 14 Андрей Рублёв Россия 2590 -2 15 Карен Хачанов Россия 2220 +1 16 Валантен Вашеро Монако 2147 +1 17 Артюр Фис Франция 2130 +8

В первой восьмёрке не состоялось ни одного изменения. Янник Синнер завоевал титул и ещё больше оторвался от Карлоса Алькараса, своего главного конкурента. Теперь разрыв между ними составляет 1390 очков. Алькарас из-за травмы, напомним, пропустил Мадрид. Александр Зверев благодаря выходу в финал сумел оторваться от Новака Джоковича. Преимущество немецкого теннисиста теперь составляет 1105 очков. Феликс Оже-Альяссим и Бен Шелтон провалили турнир, проиграв в третьем и втором кругах соответственно, и из-за этого не смогли существенно приблизиться к Джоковичу, который, как и Алькарас, не приехал в столицу Испании. Не играл и Тейлор Фриц, но и он сохранил своё место, так как Алекс де Минор тоже провалился, уступив во втором круге.

И единственным изменением в первой десятке стала рокировка с участием Даниила Медведева и Лоренцо Музетти. Оба теннисиста выступили одинаково, закончив борьбу в 1/8 финала, но у Музетти сгорело больше очков за прошлогодний результат (полуфинал против четвертьфинала у Медведева), — этим и объясняется данная перестановка.

Андрей Рублёв, к сожалению, тоже вошёл в список разочарований турнира. Он уступил в первом же матче (во втором круге) и лишился сразу двух мест, пропустив Флавио Коболли и Иржи Легечку. А наиболее резкий рывок удался Артюру Фису, который благодаря полуфиналу прыгнул сразу на восемь строчек.

Каких перестановок можем ожидать по итогам «Мастерса» в Риме? Синнер, очевидно, ещё долго будет возглавлять рейтинг. Алькарас на неопределённое время выбыл из строя и в лучшем случае вернётся на корт уже после «Ролан Гаррос». Янник в любом случае останется первой ракеткой мира по итогам домашнего «Мастерса», хотя ему защищать 650 очков за прошлогодний финал. Карлос же, чемпион Рима-2025, теряет сразу 1000 очков, и через две недели его отставание от итальянца только увеличится.

В борьбе за третью строчку интрига есть, но совсем минимальная. У Зверева сгорает 200 очков за прошлогодний четвертьфинал Рима, а у Джоковича — ничего, так как год назад он пропустил этот «Мастерс». Однако это мало помогает сербу в данном контексте. Чтобы стать третьим по итогам Рима, Новаку обязательно надо брать титул и при этом надеяться, что Александр провалится, то есть проиграет на ранних стадиях. Всё это вместе слишком уж маловероятно, особенно если учесть, что Зверев, в общем-то, был неплох в Мадриде, если вынести за скобки ужасный матч с Синнером в финале.

Сражение за пятую строчку ведут Оже-Альяссим и Шелтон. Разрыв между ними совсем небольшой, год назад они в Риме не набрали почти ничего (канадец не играл, американец выбыл во втором круге) — другими словами, кто лучше выступит в Риме в этот раз, тот, скорее всего, и закончит турнир на пятой строчке.

Фриц пока временно вне игры и вмешаться в их борьбу не может. Позиции американца атакуют преследователи, главные из которых — Алекс де Минор и Даниил Медведев. Правда, у Тейлора не сгорает ничего, а у де Минора и Медведева — по 100 очков за прошлогодние выступления (выход в 1/8 финала). Таким образом, в лайв-рейтинге отставание де Минора от Фрица составляет 115 очков, а Медведев уступает американцу 410 очков. Очки на «Мастерсах» начисляются так: титул — 1000 очков, финал — 650, полуфинал — 400, четвертьфинал — 200, 1/8 финала — 100, 1/16 финала — 50, 1/32 финала — 30, 1/64 финала — 10. Даниил опередит Тейлора, если выйдет в финал в Риме. А в заочном сражении с де Минором россиянин отстаёт на 295 очков. Чтобы опередить австралийца, Медведев должен как минимум выходить в полуфинал и рассчитывать при этом на быстрый вылет Алекса. В теории Медведев по итогам турнира может заскочить и на пятую строчку, однако это маловероятно. Для этого нужно не только брать титул, но и ожидать провала от целой группы игроков, опережающих Даниила.

Ответственный турнир ожидает Лоренцо Музетти, который теряет 400 очков за полуфинал и в лайв-рейтинге идёт уже не 10-м, а 11-м. Даже если Музетти завоюет титул, то ни при каких обстоятельствах не поднимется выше седьмого места. Тому же Медведеву, скажем, в лайве он уступает целых 345 очков, что можно закрыть полуфиналом. Позициям Даниила больше угрожает Александр Бублик, отстающий лишь на 110 очков в лайв-рейтинге. Если, к примеру, Бублик выйдет в четвертьфинал, а Медведев — нет, Александр обойдёт его в итоговом рейтинге на 18 мая.

У Андрея Рублёва, год назад проигравшего на старте в Риме (во втором круге), фактически ничего не сгорает, но ровно в таком же положении находятся Флавио Коболли и Иржи Легечка. Они опережают Рублёва более чем на 100 очков, и Андрею, чтобы у него хотя бы были шансы потеснить их, нужно выходить в четвертьфинал, и то это ничего ещё не гарантирует в случае удачных выступлений Коболли и Легечки. А Карен Хачанов теряет 100 очков за четвёртый круг и в лайве уступает Рублёву уже почти 500 очков. Так что Хачанову нужно думать не о подъёме, а об удержании места, ведь его по пятам преследуют Валантен Вашеро и Артюр Фис. Вашеро Карен опережает в лайве на 17 очков, Фиса — на 90.

А что в женском рейтинге?

По итогам «тысячника» в Мадриде классификация WTA приобрела вот какой вид.

Рейтинг WTA на 4 мая

Место Теннисистка Страна Очки Изменение 1 Арина Соболенко Беларусь 10 110 2 Елена Рыбакина Казахстан 8555 3 Ига Швёнтек Польша 6948 +1 4 Коко Гауфф США 6749 -1 5 Джессика Пегула США 6136 6 Аманда Анисимова США 5985 7 Мирра Андреева Россия 4181 +1 8 Жасмин Паолини Италия 3722 +1 9 Виктория Мбоко Канада 3531 +1 10 Элина Свитолина Украина 3530 -3 11 Каролина Мухова Чехия 3318 12 Белинда Бенчич Швейцария 3090 13 Линда Носкова Чехия 2999 14 Екатерина Александрова Россия 2669 15 Марта Костюк Украина 2507 +8 16 Наоми Осака Япония 2341 -1 17 Ива Йович США 2235 -1 18 Клара Таусон Дания 2030 19 Мэдисон Киз США 1946 -2 20 Диана Шнайдер Россия 1946 -1 21 Людмила Самсонова Россия 1895 -1

Очки на турнирах WTA-1000 начисляются так: титул — 1000 очков, финал — 650, полуфинал — 390, четвертьфинал — 215, 1/8 финала — 120, 1/16 финала — 65, 1/32 финала — 35, 1/64 финала — 10. Арина Соболенко, несмотря на неудачное, по собственным меркам, выступление в Мадриде (четвертьфинал), осталась во главе таблицы. Елена Рыбакина тоже отыграла хуже ожидаемого (четвёртый круг), но осталась второй. Ига Швёнтек выступила хуже Кори Гауфф (третий круг против четвёртого), однако всё равно обошла американку в рейтинге, поскольку та потеряла 650 очков за финал (а полька — 390 за полуфинал). Джессика Пегула выбыла в третьем круге, а Аманда Анисимова и вовсе не играла, однако они остались на своих позициях — преследовательницы слишком далеко.

Наибольший регресс настиг Элину Свитолину, которая не смогла защитить очки за полуфинал Мадрида-2025. В этот раз украинка проиграла в первом же матче (во втором круге) и пропустила сразу трёх теннисисток, и одной из них стала Мирра Андреева. Россиянка, дошедшая до финала, с восьмого места в рейтинге переместилась на седьмое. А больше всех мест ожидаемо отыграла Марта Костюк, завоевавшая титул. 23-е место в рейтинге WTA превратилось для неё в 15-е.

По итогам «тысячника» в Риме Соболенко и Рыбакина гарантированно останутся первой и второй ракетками мира соответственно. Белоруска защищает очки за четвертьфинал, казахстанская теннисистка — за выход в третий круг. Швёнтек уходит в отрыв от Гауфф, поскольку американка теряет сразу 650 очков за прошлогодний выход в финал, а польке защищать всего 65 очков за третий круг.

Что касается Мирры Андреевой, которая год назад дошла в Риме до 1/4 финала, то ей в ближайшие две недели подъём не светит. Отставание от первой шестёрки составляет почти 2000 очков — как в официальном рейтинге, так и в лайве, — а такое за один турнир можно отыграть только на «Шлеме». Вместе с тем седьмое место Андреевой в относительной безопасности. В лайв-рейтинге её ближайшей преследовательницей является Виктория Мбоко, отстающая на 571 очко. Канадке необходимо выходить в финал, чтобы у неё была возможность опередить Мирру. Другие теннисистки уступают россиянке ещё больше. А больше всех рискует потерять Жасмин Паолини, действующая чемпионка Рима. В официальном рейтинге она пока восьмая, а вот в лайве, уже без 1000 очков, идёт лишь 13-й.

Есть возможность подтянуться у Екатерины Александровой. Год назад она не выступала в Риме, и у неё ничего не сгорает. Той же Паолини она уступает в лайве всего 53 очка. А вот догнать Линду Носкову будет сложнее — чешка впереди на 265 очков. Ну а Диана Шнайдер, прошлогодняя четвертьфиналистка Рима, рискует выпасть из топ-20. Ей предстоит защищать 215 очков, и теперь россиянка в лайве замыкает плотную группу, которую, помимо неё, составляют Людмила Самсонова, Мэдисон Киз, Лейла Фернандес, Анна Калинская и Элисе Мертенс. Разрыв между первым (то есть 19-м) и последним (24-м) местом в этой группе составляет всего 154 очка, так что любая из этих теннисисток по итогам турнира может оказаться как в топ-20, так и за её пределами.