«В Мадриде с сыном попали на футбол. Такой пацанский досуг». Хачанов — перед стартом Рима

Карен Хачанов постепенно набирает игровую уверенность. Россиянин на недавнем «Мастерсе» в Мадриде добрался до третьего круга, а сейчас вовсю готовится к аналогичному турниру в Риме. О том, где он всё это время готовился и как настраивается на матч, когда соперник ещё неизвестен, россиянин рассказал в интервью «Чемпионату».

— Карен, как ты добрался из Мадрида? Куда-нибудь успел заехать и давно ли здесь? Как идёт адаптация?

— Да, я думаю, полегче, чем если бы из Москвы летел. Из Мадрида-то. Не так всё сложно — нормально долетели сюда уже в субботу. То есть мы остались в Мадриде, там тренировались, продолжали там заниматься ещё несколько дней — дня три-четыре получается. И затем прилетели сюда. Здесь другие условия, всё равно надо привыкать. После высоты кажется, что мячи тут тяжелее, не летят и всё такое. Так что нужно время для адаптации.

— В Мадриде тренировался прямо на тех же кортах «Каха Махики»?

— Да, и это не вдруг было. Мы прямо решили остаться, с семьёй были — мы жили в квартире. Поэтому куда-то там ещё ехать на пять-шесть дней уже как-то было неохота.

— Турнир в Риме уже столько лет в туре, но, наверное, ты всё равно с каким-то особенным ощущением сюда приезжаешь обычно?

— Рим я очень люблю. И сам турнир реально один из моих… Можно прямо сказать — занести в список любимых. Люблю город очень. Супруга тоже любит город, да и детям в том году очень тут понравилось. Так что здесь, в принципе, классно организован турнир. Ну а корты оставляют желать лучшего, реально. Это если уж совсем «по чесноку» говорить. Но всё остальное здесь просто супер — очень много людей, все любят теннис, детей миллионы везде. Нет, правда, классно. А если погода ещё хорошая, то супер всё (когда мы разговаривали с Кареном в мeдиaзоне, то спрятались под большим навесом от дождя. — Прим. авт.).

— Тебя в Мадриде поддерживала семья, а старший сын на матче, можно сказать, даже свою порцию славы получил, когда прибежал на корт во время раздачи автографов. Тут твоя семья тоже собирается ходить на встречи?

— Посмотрим. Ну конечно, они здесь со мной. И если я играю не очень поздно, то, в принципе, они же — супруга со старшим сыном Давидом — придут. Младший пока ещё всё-таки не высиживает.

— Давид вроде уже в таком возрасте, когда, наверное, воспринимает, что вокруг него происходит, видит, что рядом необычные люди, знаменитые. У него не появляется желание, например, коллекционировать автографы? Ходить и делать селфи с теннисистами.

— Нет. Ему пока это, мне кажется, не очень интересно. Он вообще занимается футболом, баскетболом и хоккеем. Но сейчас как раз будем выбирать — из трёх этих видов спорта. Из того, что ему больше нравится. А теннис ему сам по себе нравится, мне кажется — сама движуха, сама тусовка. Когда он приезжает на турнир, он, наверное, радуется и гордится, видя меня на корте. То есть он хочет играть в теннис, только когда мы на турнирах. А так, мне кажется, он же уже попробовал поиграть, и ему было немножко скучно.

— Вы застали развязку чемпионата Италии по футболу? «Интер» за три тура до конца досрочно завоевал скудетто. Где-то вам попались сумасшедшие фанаты? Понятно, что большинство из них в Милане…

— А мы приехали в Рим в субботу, и что-то ничего такого особо не было. Никакой движухи не заметил.

— Давид вообще за какие-то футбольные клубы болеет, переживает?

— Например? Да тоже нет такого, что прямо следит за клубами. Я больше ему что-то рассказываю. Мы, кстати, как раз смогли сходить на матч «Атлетико» [Мадрид] с «Арсеналом». У нас так получилось, что мы как раз остались в Мадриде. Всё было классно, ему понравилась вообще сама атмосфера там на стадионе. Он со мной там два раза был на футболе, то есть такое более, не знаю как точно сказать, отцовский такой, пацанский досуг. Ему это очень понравилось. Я бы с ним и на баскетбол сходил, если было бы время. Тут уже смотря где мы.

— Даниил Медведев вроде тоже собирался на тот полуфинал Лиги чемпионов, если проиграет сам перед этим матчем.

— Да, он вроде тоже был. Мы с ним по отдельности.

— Хотел спросить по сетке Рима. Твой первый соперник определится в матче Уго Карабельи — Шевченко. Что про каждого скажешь? Как обычно происходит, если ты уже находишься в следующем круге, а твои соперники ещё не сыграли? Ты смотришь поединок или кто-то из твоей команды?

— Конечно, я могу посмотреть, если, опять же, чч не буду тренироваться в это время. Ну или тренер. Но всё равно он 100% пересматривает. Плюс и с одним, и с другим я уже играл в этом году. Конечно, там были другие условия. С одним я вообще всего пару недель назад играл (уступил аргентинцу Камило Уго Карабельи в Барселоне. — Прим. «Чемпионата»), с другим мы играли на другом покрытии — я имею в виду Шевченко (Карен победил в Дубае. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому, опять же, посмотрим, буду смотреть матч. Но тут я больше, наверное, сейчас фокусируюсь на себе, на том, что мне надо делать, чтобы набирать форму и ощущения, уверенность в ударах. Так что, наверное, я сейчас больше фокусируюсь на себе, нежели на том, против кого я буду играть.

— Смотришь ли обычно по сетке немного вперёд — на несколько кругов? Или, например, принципиально не хочешь знать, что там недалеко в сетке происходит?

— Да как получится, если честно. Я не суеверный в этом плане — могу смотреть, могу не смотреть. То есть даже если я узнаю, мне это никак не поменяет мой настрой, или там буду как-то волноваться, или буду бояться, или буду знать, что что-то там в сетке «открывается». Это же всегда происходит, поэтому я уже к этому, как мне кажется, достаточно ровно отношусь. Здесь я даже не смотрел сетку. Мне просто сказали сейчас это только на корте, я и спросил у тренера, потому что даже не знал, что сетка уже вышла. Он мне об этом сказал, ну я и спросил, с кем играю. Он говорит: «Играешь с тем или с тем». И я ещё даже не смотрел.

— Тогда можно я скажу, что в четвёртом круге, возможно, соперником будет Новак Джокович. Просто теоретически. Хотел спросить не про такой гипотетический матч, а про само возвращение Новака Джоковича в тур. Он не играл с Индиан-Уэллса. Что такая фигура значит для тура?

— Слушайте, конечно, это такая фигура! Он уже легенда. То есть он, в принципе, как мне кажется, уже всё, что мог, доказал. Ему хочется играть, но, наверное, тоже становится чуть тяжелее. Я думаю, он и устаёт больше и восстанавливается тяжелее, поэтому делает иногда больше пауз. Если честно, я так специально не отслеживал, но он каждый год чуть-чуть меняет расписание. Я не знаю, вот сейчас он играет здесь сразу на грунте, а до этого не играл в Мадриде. А до этого он не играл Рим, но потом играл Женеву. Короче, я не знаю. Если честно, мне кажется, он отталкивается больше от ощущений, от мотивации и от наверное, физической составляющей.

Поэтому в любом случае, конечно же, он — в туре. Он же играл в финале Australian Open. То есть навык есть. Да даже не навык — неважно. Мне кажется, пока он не стоит там, не знаю… Да даже если он будет стоять там 30-м или 50-м, всё равно, мне кажется, его недооценивать никогда нельзя. Особенно сейчас, когда он играл финал последнего «Шлема». Поэтому здорово, что он даже не то, чтобы возвращается, а просто продолжает играть. И здесь, на этой неделе он в турнире и готовится к «Ролан Гаррос».

— В теории Джокович и 25-й «Шлем» — это фантастика?

— А это бессмысленно обсуждать. Ну а почему фантастика? Вот же он играл финал Австралии. Или допустим в прошлом году он играл во всех четырёх полуфиналах «Шлемов» и проиграл только Синнеру и Алькарасу. То есть для него, получается, сейчас это главные соперники — эти двое. По сути, если смотреть по статистике, то, конечно, может быть всё, что угодно. Все на него настраиваются, и я всё равно считаю, что его, тихо-тихо не то, чтобы обязаны, но должны обыгрывать более молодые ребята. Но он им говорит обратное.

