Четвертьфинал — с Гауфф, а битва за титул — с Рыбакиной? Трудный путь Мирры по сетке Рима

Лучшая российская теннисистка Мирра Андреева приехала в Рим после двух проигранных финалов в Мадриде — в одиночке и в паре с соотечественницей Дианой Шнайдер. Сетка итальянского соревнования категории WTA-1000 уже стала известна, так что предлагаем вам изучить вместе с нами потенциальных оппоненток 19-летней спортсменки.

Прошлогодний турнир в Риме завершился для Андреевой четвертьфинальной стадией, где её остановила американка Кори Гауфф, так что сейчас россиянке предстоит защита 215 рейтинговых очков. В 2025-м Мирра получила седьмой номер посева, а в 2026-м — восьмой. Благодаря высокому рейтингу 19-летняя теннисистка пропустит первый круг и начнёт соревнование только со второго.

Второй круг

Камилла Рахимова (Узбекистан)

На старте Рима Андреева может побороться с экс-россиянкой Камиллой Рахимовой. Представительница Узбекистана сейчас находится на 76-й строчке в мировой классификации, а её наивысшей позицией является 60-е место, которого она достигла в декабре 2024-го. На уровне тура Рахимова не завоевала ни одного трофея, а также ни разу не играла в финалах, однако в паре она стала победительницей трёх соревнований категории WTA-250.

В Риме-2025 спортсменка прошла один круг и прекратила борьбу во втором после поражения от американки Эммы Наварро. Андреева и Рахимова встречались всего один раз, причём не на уровне тура, но победу праздновала Камилла, а не Мирра. Экс-россиянка оказалась сильнее серебряного призёра ОИ-2024 во втором круге турнира WTA-125 в Париже-2023 (6:2, 6:4).

Антония Ружич (Хорватия)

Первой соперницей Мирры также может стать 23-летняя Антония Ружич. Теннисистка в данный момент стоит на 59-м месте в мировой классификации, что не так далеко от её наивысшего результата — 51-й позиции. За карьеру хорватка не завоевала ни одного титула, а также никогда не принимала участие в финале. Отметим, что такие прочерки у Антонии и в одиночном, и в парном разрядах.

На предыдущем розыгрыше турнира в Риме Ружич пробилась в основную сетку через квалификацию и зачехлила ракетку во втором круге, проиграв канадке Лейле Фернандес. На корте Мирра и Антония ранее никогда не пересекались, однако вряд ли победа Андреевой вызовет у кого-то сомнения в случае встречи теннисисток.

Третий круг

Майя Джойнт (Австралия)

За попадание в четвёртый круг Рима первая ракетка России может сразиться с 20-летней Майей Джойнт. Австралийка сейчас является 34-м номером в мире, хотя ещё в феврале этого года занимала 28-е место в рейтинге. Несмотря на небольшой опыт и юный возраст, у Джойнт в коллекции аж два титула — Рабат-2025 и Истбурн-2025.

В Рим-2025 Майя попала через квалификацию, но завершила борьбу уже в первом круге после поражения от чемпионки ТБШ Эммы Радукану. Андреева и Джойнт играли всего однажды, причём случилось это в текущем сезоне, и сильнее тогда оказалась Мирра — 1-0. Россиянка с «баранкой» разгромила австралийку в четвертьфинале Аделаиды-2026 (6:2, 6:0), а потом ещё и завоевала трофей на этом турнире.

Виктория Голубич (Швейцария)

Кроме Майи Джойнт, нашей спортсменке может достаться 33-летняя Виктория Голубич на стадии третьего круга Рима. Ещё в феврале 2022 года швейцарка находилась на 35-м месте в рейтинге, а сейчас она стоит аж на 90-м месте! За карьеру Голубич выиграла два титула, причём с разницей в восемь лет — Гштаад-2016 и Цзюцзян-2024.

Предыдущий розыгрыш соревнования в Риме закончился для Виктории на стадии второго круга, а уступила она тогда экс первой ракетке мира Наоми Осаке. Ранее Андреевой и Голубич не доводилось сражаться на корте, однако представительница Швейцарии вряд ли станет преградой на пути нашей теннисистки к более серьёзным соперницам.

Четвёртый круг

Жасмин Паолини (Италия)

В 1/8 финала Рима Андреевой может достаться действующая чемпионка Жасмин Паолини. Двукратная финалистка ТБШ сейчас располагается на восьмой строчке в мировой классификации, причём буквально в понедельник её подвинула с седьмого места наша 19-летняя Мирра. В коллекции у Жасмин три трофея, включая два «тысячника» в Дубае-2024 и Риме-2025.

По очным встречам между Андреевой и Паолини преимущество принадлежит россиянке — 2-1. Итальянка одержала победу над соперницей в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 (6:3, 6:1), а наша спортсменка оказывалась сильнее в четвёртом круге Мадрида-2024 (7:6, 6:4) и третьем раунде Цинциннати-2024 (3:6, 6:3, 6:2). Все эти сражения прошли два года назад, так что исход нового поединка теннисисток будет тяжело предсказать.

Элисе Мертенс (Бельгия)

Также в четвёртом круге Рима россиянка может сойтись с 30-летней Элисе Мертенс. В ноябре 2018 года бельгийка была на подступах к десятке лучших и занимала 12-ю позицию, однако сейчас она располагается на 22-м месте в рейтинге. За карьеру Мертенс завоевала 10 титулов в одиночном разряде, в том числе и «пятисотники» в Дохе-2019 и Мельбурне-2021. В паре Элисе проявляет себя ещё успешнее, ведь на её счету 24 трофея, среди которых шесть ТБШ и два Итоговых турнира.

На прошлогоднем соревновании в Риме бельгийка вышла в четвёртый круг, где потерпела поражение от Дианы Шнайдер. Ранее Андреева и Мертенс ни разу не играли друг с другом, но с учётом всех аспектов победу с большой долей вероятности одержит именно Мирра.

1/4 финала

Кори Гауфф (США)

Как и год назад, Мирра может сойтись с Кори Гауфф в четвертьфинале. До Рима-2025 американка также выбила россиянку из сетки Мадрида-2025 на той же самой стадии. Примечателен и тот факт, что в Испании и Италии двукратная чемпионка ТБШ вышла в решающие матчи, но в обоих потерпела поражения. Пока что Гауфф является для Андреевой неразрешимой загадкой, ведь Кори одержала над Миррой аж четыре победы подряд и в последних трёх встречах закрыла россиянку в двух партиях. В случае новой битвы с американкой для нашей теннисистки главная задача — абстрагироваться от предыдущих поражений и не позволить эмоциям взять верх.

Ива Йович (США)

Ещё одной соперницей россиянки в борьбе за выход в полуфинал Рима может стать Ива Йович. 18-летняя американка в данный момент занимает 17-е место, хотя совсем недавно была на наивысшей для себя 16-й позиции. В активе у юной теннисистки уже есть трофей, причём достаточно серьёзный, если учитывать её возраст и время пребывания в туре — «пятисотник» в Гвадалахаре-2025. Ранее Ива никогда не принимала участия в турнире в Риме, так что в этом году она дебютирует в итальянской столице. С Миррой Андреевой Йович тоже ни разу не встречалась на корте, что придаёт интриги потенциальной битве двух перспективных тинейджерок.

1/2 финала

Арина Соболенко (Беларусь)

Уже традиционно наша спортсменка оказывается в соседних четвертинках сетки с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. В прошлом году белоруску неожиданно выбила из турнира в Риме олимпийская чемпионка Парижа Чжэн Циньвэнь, так что Соболенко предстоит защищать одинаковое количество очков с Андреевой. Лидерство по личным встречам между Миррой и Ариной принадлежит последней теннисистке — 4-2. После победных для себя Индиан-Уэллса и Майами четырёхкратная чемпионка ТБШ сенсационно завершила турнир в Мадриде уже на стадии четвертьфинала, поэтому нельзя сказать, что у россиянки не будет шансов в борьбе с белоруской.

Аманда Анисимова (США)

Кроме Арины Соболенко, соперницей Андреевой в полуфинале Рима может стать Аманда Анисимова. В Риме-2025 американке не удалось преодолеть даже барьер стартового круга, и она завершила путь по сетке турнира уже во втором раунде. По личным встречам с Миррой Аманда ушла в отрыв — 2-0, к тому же последняя битва теннисисток прошла не так давно: двукратная финалистка ТБШ остановила россиянку на стадии 1/4 финала Дубая-2026 и не дала сопернице защитить прошлогодний титул. Статистика сражений Анисимовой и Андреевой выглядит не так позитивно для нашей спортсменки, однако нельзя сказать, что американка сейчас находится в лучшей форме, если вспомнить о её поражениях в четвёртом круге Индиан-Уэллса и Майами, а также о снятиях с Чарльстона и Мадрида.

Финал

Елена Рыбакина (Казахстан)

В решающем поединке в Риме россиянку может ждать представительница Казахстана Елена Рыбакина. На предыдущем розыгрыше итальянского соревнования вторая ракетка мира зачехлила ракетку в третьем круге, сенсационно проиграв канадке Бьянке Андрееску. В личных встречах между Андреевой и Рыбакиной равенство — 2-2, но последнюю победу одержала Елена.

Двукратная чемпионка ТБШ обыгрывала Мирру в Пекине-2023 и Штутгарте-2026, а россиянка оказывалась сильнее в Дубае-2025 и Индиан-Уэллсе-2025. Нашей теннисистке, безусловно, придётся непросто в битве с соперницей за трофей Рима, однако у представительницы Казахстана сейчас случился небольшой спад, судя по неудачному результату в Мадриде (две волевые победы и поражение в четвёртом круге от Потаповой).

Ига Швёнтек (Польша)

Также в финале Андреевой может достаться шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек. Прошлогодний турнир в Риме получился для экс первой ракетки мира совсем неудачным, ведь уже в третьем круге она потерпела поражение от американки Даниэль Коллинз. Незыблемое преимущество по счёту очных встреч между Игой и Миррой принадлежит россиянке — 3-1. Польская теннисистка одержала единственную победу над соперницей в Цинциннати-2024, после чего Андреева отпраздновала успех в Дубае-2025, Индиан-Уэллсе-2025 и Штутгарте-2026. В последних шести матчах Швёнтек выиграла всего лишь два сражения, так что у нашей теннисистки большие шансы на титул в случае битвы именно с польской теннисисткой.

Женский турнир в Риме пройдёт с 5 по 16 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».