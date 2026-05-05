Сестры Уильямс и Осака сияли на Met Gala. Винус затмила всех нарядом в честь Уимблдона

В Нью-Йорке прошёл престижный бал Met Gala – ежегодное благотворительное мероприятие. Тема вечера в этом году получила название «Искусство костюма».

Met Gala собирает знаменитостей из различных сфер, в том числе представителей мира спорта. В этом году бал посетили многократные чемпионки турниров «Большого шлема» Серена и Винус Уильямс Уильямс, а также Наоми Осака. Ранее сюда захаживали Мария Шарапова и Роджер Федерер, но сейчас они решили пропустить вечер.

Винус Уильямс в этом году была сопредседателем Met Gala, разделив эту обязанность с певицей Бейонсе, актрисой Николь Кидман и главным редактором журнала Vogue Анной Винтур. Вечер прошёл под знаком сильных женщин.

За месяц до бала Анна Винтур заинтриговала публику, объявив дресс-код «Мода – искусство». Это выглядело приглашением к безграничному творчеству. Звёздам предлагалось забыть о правилах и превратить свои тела чуть ли не в галерейные полотна, что многие с успехом сделали, в том числе теннисистки.

Винус Уильямс впервые посетила Met Gala в 2008 году и с тех пор практически не пропускала мероприятие. На этот раз она пришла на вечер в компании мужа актёра Андреа Прети, надев чёрное платье, усыпанное бриллиантами Swarovski, и массивное серебряное колье в сочетании со скульптурной причёской напоминали о божественном величии.

Андреа Прети и Винус Уильямс на Met Gala Фото: Julian Hamilton/Getty Images

Стиль теннисистки был вдохновлён картиной Роберта Пруитта «Венера Уильямс, двойной портрет» (2022), написанной по заказу Национальной галереи. Её ожерелье символизирует кубок Уимблдона на картине, включает в себя символы семьи Уильямс и карьеры спортсменки, а также отсылает к исторической борьбе за равную оплату труда в теннисе и к первым чернокожим чемпионкам этого вида спорта.

«Быть ​​сопредседателем Met Gala — это невероятная честь. Честно говоря, я до сих пор не могу в полной мере осознать этот момент. Когда мне позвонили, я едва могла поверить. Мода всегда была огромной частью моего самовыражения, как на корте, так и за его пределами, поэтому участие в мероприятии, которое отмечает пересечение искусства, культуры и идентичности, для меня стало своего рода завершением цикла. В моём образе много символов. Здесь мои мама, папа, есть символика тенниса и моей культуры из Западной Африки. Башни Уоттса символизируют Южную Калифорнию, что показалось мне вполне уместным для этой темы

Это отражает не только мой путь, но и наследие тех, кто был до меня, — особенно таких первопроходцев, как Алтея Гибсон и Артур Эш, которые проложили дорогу для других темнокожих теннисистов. Такой образ показался мне личным способом прикоснуться к «Искусству костюма» — использовать моду, чтобы рассказать историю о наследии и прогрессе в теннисе, а также почтить память тех, кто сделал это возможным», — сказала Винус.

Сопредседатель бала Винус затмила даже свою младшую сестру Серену, хотя у 23-кратной чемпионки ТБШ тоже был яркий образ. Серена появилась на Met Gala в полностью металлическом наряде.

Серена Уильямс на Met Gala Фото: Arturo Holmes/Getty Images

Легенда тенниса вышла на красную дорожку в серебристом мини-платье с высоким разрезом от дизайнера Марка Джейкобса. Образ дополнили золотые туфли на каблуках, а правую ногу спортсменки украсили золотые вьющиеся растения.

Серена отметила, что для неё участие в бале стало способом напомнить, какие усилия она приложила для сброса веса с помощью препарата GLP-1.

«В своей карьере я никогда не шла на компромиссы и всегда очень много работала. Я знаю, что нужно, чтобы быть лучшей. Поэтому было очень обидно делать всё то же самое и никогда не менять цифру на весах или внешний вид своего тела», — сказала Серена.

Наоми Осака тоже произвела одно из самых ярких впечатлений на Met Gala. Японка поделилась, что её наряд отражает «слияние кожи и анатомии человека». Осака углубила набирающее популярность сотрудничество с модельером Робертом Вуном, который разработал для неё образ от Nike, вдохновлённый медузами и ставший вирусным на Australian Open в январе.

Наоми Осака на Met Gala Фото: Craig Barritt/Getty Images

Осака вышла на дорожку в скульптурном пальто цвета слоновой кости с красными перьями, украшенном открытыми швами, обнажающими красные кристаллы, и в соответствующей широкополой шляпе от Awon Golding.

Под верхней одеждой Наоми было облегающее красное платье, украшенное тысячами гранёных кристаллов четырёх оттенков, она вышла в длинных прозрачных перчатках с заострёнными ногтями. На создание этого образа ушло более 3200 часов работы, а платье состояло из 659 000 стежков.