«В данный момент я сосредоточена не на призовых». Мирра — перед супертурниром в Риме

Мирра Андреева играет на грунте без остановки, переезжая с турнира на турнир. Сначала была неделя в Линце, затем ещё одна — в Штутгарте, потом ещё две — в Мадриде. Причём 19-летняя россиянка добирается почти везде до самых последних матчей. О том, в каком настроении она приехала в Рим, как проходит подготовка к этому «тысячнику» и не собирается ли она пропускать состязания в паре в связи с загруженностью, россиянка рассказала в рамках медиадня журналистам, ответив при этом на несколько вопросов корреспондента «Чемпионата».

— Мирра, поздравляю. Невероятный успех в Мадриде. Два финала — одиночный и парный. Поделись своими мыслями о выступлении там и о том, как это повлияло на твою подготовку к Риму.

— Ну, конечно, это были очень хорошие две недели в Мадриде – и в одиночном разряде, и в парном. Я имею в виду, что смогла выйти в два финала. Так что, думаю, из этих двух недель можно извлечь много позитивного. Но теперь Мадрид — это уже в прошлом, поэтому нам нужно забыть о том, что там произошло, и постараться сосредоточиться на том, чтобы хорошо выступить здесь и сейчас.

Мирра Андреева Фото: Dennis Agyeman/Getty Images

— Прошла уже пара дней после этих финалов в Мадриде. Каково это — после разочарования в финале одиночного разряда перестроиться и сосредоточиться на новом турнире?

— Ну, как сказал Рафа, то, что случилось в Мадриде, случилось. Так что вот мы в Риме. Я посмотрела это видео сегодня утром, поэтому стараюсь придерживаться такого же настроя перед каждым следующим турниром, даже если результат был не очень хорошим. То есть не таким, каким мне хотелось бы. Я просто постараюсь придерживаться этого настроя.

— Мы получили отзывы от игроков. Они выразили разочарование по поводу призовых денег на «Ролан Гаррос», а также по другим вопросам, касающимся турниров «Большого шлема». Арина Соболенко сказала, что рассмотрит возможность бойкота этих крупных турниров. Каково твоё мнение по этому поводу?

— Я бы не сказала, что у меня так много опыта в обсуждении всего этого. Я думаю, что, очевидно, я просто буду играть на турнирах и постараюсь вложить всю себя, всё своё внимание в победу на турнирах. На данный момент я не сосредоточена на заработке призовых, поэтому я просто пытаюсь начать получать этот опыт и постараться выиграть как можно больше матчей. Вот на чём я сейчас сосредоточена.

— В профессиональном туре всегда много внимания уделяется тренерам. У тебя есть какие-нибудь воспоминания о твоём первом тренере из детства? Насколько он был важен? Какие тренеры сыграли важную роль в формировании твоей нынешней игры?

— Ну, я до сих пор поддерживаю связь с самым первым тренером, с которым работала с шести-восьми или девяти лет. Её зовут Марина. Она, по сути, заложила основы техники, научила меня играть в теннис. Я до сих пор с ней общаюсь. Мы связываемся каждый раз, когда у меня что-то получается, или просто иногда мы переписываемся и спрашиваем, как дела и что происходит. Да, я думаю, что важно иметь такую, может быть, небольшую, но все же важную связь с первым тренером, который помог тебе понять игру.

— Ты много играла в теннис в прошлом месяце, выиграла в Линце, дошла до полуфинала в Штутгарте, а затем – до финала в Мадриде. Тебе стало легче справляться с чередой матчей, с требованиями тура, если учитывать, что тебе уже 19 лет? Ты ещё очень молода.

— Ну, наверное, да. Но я не уверена, что это вообще правильный настрой, если смотреть на всё это. Я понимаю, что эти две недели на грунте были очень хорошими: три финала, выиграла один турнир. В целом я бы сказала, это потрясающее начало грунтового сезона. Конечно, сейчас я не очень довольна этим, потому что, очевидно, на каждом турнире я действительно хочу бороться и побеждать. Есть две стороны моей позиции по этому поводу. Я стараюсь смотреть на вещи позитивно и действительно считаю, что это были отличные недели на грунте. Стараюсь продолжать в том же духе.

— Что ты думаешь о первом матче на турнире? Твоя соперница определится в матче Ружич — Рахимова.

— Я никогда не играла с Ружич. Видела несколько моментов её игры в Австралии и в целом знаю, как она играет, но, очевидно, многое будет зависеть от [тренера] Кончиты [Мартинес] и от того, что она мне скажет. Мы вместе разработаем план на игру. А что касается Рахимовой, я знаю Камиллу давно, и мы играли друг с другом один раз в 2023 году. Независимо от того, кто победит, это всё равно будет сложный матч, поэтому я просто постараюсь подготовиться к любой сопернице наилучшим образом.

— Ты будешь играть в Риме в парном разряде?

— Да, мы здесь тоже играем в парном разряде с Дианой [Шнайдер]. Надеюсь, мы вместе сможем показать хороший результат.

— Есть ли какая-то особенность, когда ты сталкиваешься с Дианой вне корта и на корте, по сравнению с ситуацией, когда ты оказываешься с другими соперницами? Когда ты с Дианой, возможно, ты делаешь какие-то вещи по-другому?

— Конечно, с Дианой мы часто ребячимся, и нам очень нравится веселиться. Мы всегда смеёмся и рассказываем друг другу смешные истории. Иногда мы так сильно смеёмся, что потом обе плачем. Понятно, что с ней я чувствую, что мы обе превращаемся в маленьких детей, которые просто любят веселиться. Иногда с другими людьми я более серьёзна, мне нужно быть немного более зрелой и вести себя как взрослая. Мне нравится, что я могу сочетать в себе эти две личности. Мне нравится, что рядом есть люди, с которыми я могу по-настоящему повеселиться, пошутить и посмеяться, и есть люди, с которыми мне приходится быть серьёзной. Мне нравится, что внутри меня сочетаются две личности.

Диана Шнайдер и Мирра Андреева Фото: Dennis Agyeman/Getty Images

— Ты сказала, что будете разрабатывать план игры с Кончитой. Как это происходит? Сколько времени это занимает?

— Ну, обычно это занимает около 15 минут. Не очень долго. Она всегда спрашивает меня, знаю ли я, как играет моя соперница. Я просто излагаю свою точку зрения, а затем она либо даёт дополнительные советы, либо иногда поправляет меня, если я ошибаюсь. Затем она показывает мне статистику. У неё также есть свои записи, которые она делает, чтобы показать, а затем мы обе обсуждаем, как играть.

— Ты замечаешь разницу, когда начинала свою карьеру на небольших кортах, по сравнению с центральными кортами? Например, в размерах, в пространстве для передвижения? Имеет ли это значение?

— Скажу честно, когда я только начала переходить на большие корты на турнирах, я почувствовала некоторую разницу. Мне нужно было хотя бы размяться на большом корте, чтобы почувствовать атмосферу, почувствовать большие трибуны, представить, сколько людей придёт. Конечно, это совсем другие ощущения. Вначале мне казалось, что мне нужно как минимум 15-20 минут, чтобы поиграть на корте и понять, каково это. Но сейчас я много играю в парном разряде и там в основном матчи проходят на небольших кортах. Также я могу сыграть в одиночном разряде на большом корте. У меня сейчас есть оба варианта. Со временем я просто привыкла играть то на небольшом корте, то на большом. Сейчас я не чувствую большой разницы, и это меня не так сильно беспокоит.

— Думаешь, на больших кортах у тебя есть больше времени?

— Кажется, что корт больше, потому что, как вы сказали, за задней линией очень много места. Болельщики создают ощущение, что корт огромный. Поначалу я помню, как сильно била по мячу и он улетал на два метра. Мне казалось, что корт больше (улыбается). Потом приходит понимание, что корт такой же. Просто сзади немного больше места.

— После двух недель в Мадриде ты привыкаешь к высоте, к тому, как летит мяч. Каково это – вернуться на землю?

— Честно говоря, мы только что говорили с Кончитой о том, насколько эти условия — в Мадриде и Риме — отличаются. Конечно, в Мадриде я помню, как била по мячу, он летел на большой высоте, отскакивал высоко. Мне это нравилось. Я люблю играть в Мадриде. Здесь же условия немного другие. Особенно сегодня — ведь ночью или утром шёл дождь, я не уверена. И условия становятся более жёсткими, мяч становился тяжелее. Он летел не так быстро. Нужно быть умной и немного подстраивать свою игру под такие условия, не продолжать бить так сильно, как хочется, чтобы мяч летел так же быстро, как в Мадриде. Здесь нужно действительно строить розыгрыш немного по-другому.

