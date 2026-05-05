«Думаю, дойдёт до бойкота». Откровения Соболенко в свой день рождения перед Римом

Первая ракетка мира Арина Соболенко за карьеру завоевала 24 титула на уровне WTA. Открытый чемпионат Италии пока не входит в этот список. В 2024 году белорусская теннисистка остановилась в шаге от трофея, а в минувшем сезоне остановилась в 1/4 финала. Исправить положение Соболенко может уже через полторы недели. Во вторник, 5 мая, Арине исполнилось 28 лет, и в свой день рождения она дала большую пресс-конференцию, сделав пару громких заявлений.

— Рада вернуться в Рим. Это особенное место. Мне всегда, всегда нравится проводить здесь время и получать удовольствие от еды (улыбается). Так что я очень рада вернуться, — начала спортсменка.

— Интересно, как вам удалось после стольких матчей, в которых вы отыгрывались и совершали невероятные камбэки, отряхнуться после поражения в Мадриде и двигаться дальше?

— Не знаю. Мне кажется, это был отличный матч. Да, у меня были возможности сыграть великолепно. Мне не о чем сожалеть. Я выложилась на все сто. Мы отрабатывали те моменты, которые не сработали в Мадриде. Надеюсь, к Риму я буду готова лучше.

— Как вы собираетесь отпраздновать сегодня вечером? Почему именно этот год должен стать тем самым годом, когда вы возьмёте титул в Риме?

— Не знаю (улыбается). Мы, наверное, просто пойдём поужинать всей командой. К сожалению, ещё предстоят тренировка, встречи с прессой, вся эта рабочая суета, а потом — спокойный вечер, ужин, и всё.

Почему именно этот год? Не знаю. Я просто иду шаг за шагом и надеюсь, что это действительно тот самый год. Когда это случится, тогда я расскажу вам, почему именно этот год (улыбается).

— Не могли бы вы объяснить, почему в матчах женского тенниса так часто наблюдаются резкие перепады? Нередко бывает, что счёт становится 6:1, 1:6, 6:1, или, как недавно случилось с вами, приходится отыгрывать шесть матчболов. Во многих случаях вы побеждаете. Эти перепады связаны с тем, что уровень игры очень высок? Или с тем, что эмоции слишком сильны? В чём же причина?

— Ну, это очень интересный вопрос. Думаю, возможно, уровень игры очень высокий. Думаю, уровень действительно довольно высокий. Если на один гейм потерять концентрацию — всё, сет проигран. Сохранять концентрацию от самого начала до самого конца не так-то просто. Единственное объяснение, которое у меня есть, — уровень игры становится всё выше, а это требует большей сосредоточенности, стабильности и более высокого уровня мастерства. Думаю, это единственное объяснение.

К тому же, будучи женщиной с меняющимся гормональным фоном, ты можешь изменить ход матча. Ты можешь очень быстро переходить от одного состояния к другому. Это единственное объяснение, которое у меня есть.

— За последние пару дней мы слышали от игроков об их разочаровании призовым фондом «Ролан Гаррос». И другие вопросы, которые остаются нерешёнными. Мне хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.

— Хм… Конечно, когда видишь цифры и суммы, которые получают игроки… Мне кажется, что шоу зависит от нас. Без нас не было бы турнира и не было бы этого развлечения. Мне кажется, что мы определённо заслуживаем большего процента от доходов.

Что я могу сказать? Я просто очень надеюсь, что в ходе всех переговоров, которые мы ведём, мы в какой-то момент придём к правильному решению, к выходу, который устроит всех.

— Вы говорите, что вы — это само шоу. Как далеко, по-вашему, это может зайти? Думаете, игроки когда-нибудь прибегнут к угрозе бойкота?

— Думаю, в какой-то момент мы это бойкотируем, да. Мне кажется, это будет единственный способ бороться за свои права, что ли.

— Что касается призовых, насколько вы сами участвовали в принятии решений? Насколько сложно об этом думать, когда вы, очевидно, сосредоточены на карьере?

— Ну, я стараюсь не задумываться об этом слишком много, потому что мы делаем всё, что в наших силах, стараемся изо всех сил. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти. Если дело дойдёт до бойкота со стороны игроков…

Мне кажется, что сейчас мы, девушки, можем легко объединиться и пойти на это, потому что некоторые вещи, на мой взгляд, действительно несправедливы по отношению к игрокам. Думаю, в какой-то момент дело дойдёт именно до этого.

— Вопрос о моде. Удалось ли вам увидеть, что было на Винус и Серене Уильямс на вчерашнем балу Met Gala?

— Мне очень понравилось. Вообще-то вчера я ужинала. Мы болтали с девчонками о том, что, когда вернёмся домой, обязательно пересмотрим все образы, потому что просто отличное было мероприятие.

Когда я вернулась домой, мне действительно очень понравилось. Там было столько классных… не знаю, таких историй, связанных с нарядами. Мне очень понравилось. Все они были потрясающими.

— Когда смотришь на результаты в Мадриде, сразу вспоминаешь, что первые пять теннисисток выбыли очень рано, а из первой десятки далеко прошла только одна. Возникает вопрос: это был просто случайный момент, единичный турнир? Или там были особые условия? У вас есть другое мнение? Может быть, другие теннисистки действительно очень сильны, как вы говорили раньше, и такие турниры бывают? Или, может, Костюк действительно очень сильна и набирает силу?

— Ну, думаю, этот турнир в целом прошел не лучшим образом. Столько игроков заболело. Столько игроков снялись с турнира. Столько топ-игроков снялись с турнира. Столько игроков плохо себя чувствовали во время выступления. Плюс условия.

В конце концов, все мы люди. Порой вполне нормально, если уровень игры падает. Я просто очень надеюсь, что это не повторится на более крупных турнирах, как турниры «Большого шлема». И здесь, в Риме, тоже.

Ничего страшного. Имею в виду, что вы уделяете этому слишком много внимания. Порой такое бывает.

— Заметили ли вы, что по мере продвижения по карьерной лестнице, с небольших кортов на более просторные, не столько зрители, сколько размеры корта — наличие большего пространства — имеют значение для игрока?

— Есть ли разница? Конечно, да. Каждый раз, когда я играю, например, отрабатываю розыгрыши на тренировках на небольших кортах, мне кажется, что там так тесно, так быстро и, как бы это сказать, слишком сильное давление. А как только я выхожу на большой корт, то сразу же чувствую, что могу дышать, всё становится более открытым, корт видится по-другому, ощущения другие, появляется больше пространства для манёвра. Да, на небольших кортах я чувствую себя не так, как на больших.

Все стадионы такие огромные. Мне не на что жаловаться. Если сравнивать все стадионы турнира, то на всех мне комфортно. Все они кажутся довольно просторными, и там хватает места для бега. А вот если говорить о кортах меньшего размера, то разница существенная.