Главная Теннис Статьи

Турнир в Риме-2026: как сыграла Анастасия Захарова, соперница Даяна Ястремская, сетка, статистика, личные встречи, результат

Захарова первой из россиянок вышла во второй круг Рима. Анастасия отыграла пять матчболов!
Маргарита Сальникова
Анастасия Захарова
Наша теннисистка прервала серию поражений из трёх поединков.

Супертурнир категории WTA-1000 в Мадриде завершился, и на его смену пришёл последний грунтовый «тысячник» перед стартом «Ролан Гаррос» — соревнование в Риме. Во вторник, 5 мая, в сражениях в итальянской столице приняла участие всего лишь одна российская теннисистка — Анастасия Захарова. Но обо всём по порядку.

Римский турнир появился в женском календаре аж в 1930 году! Российские спортсменки достаточно неплохо проявляют себя на этом соревновании: за всё время существования итальянского «тысячника» наши теннисистки четыре раза завоёвывали титул. Первой успеха добилась Динара Сафина в 2009-м, следом Мария Шарапова два года подряд поднимала над головой кубок (2011-2012), и в 2015-м она же стала последней отечественной чемпионкой.

Мария Шарапова с трофеем Рима-2015

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Отметим, что представительницы России становились финалистками «тысячника» в Риме реже, чем победительницами этого итальянского соревнования: в 2006-м в титульном противостоянии приняла участие Динара Сафина, а в 2007-м и 2009-м до аналогичной стадии добралась Светлана Кузнецова, которой не удалось выиграть трофей на этом турнире.

WTA-1000. Рим. Турнирная сетка

В текущем розыгрыше Рима в основную сетку пробились восемь отечественных спортсменок, пять из которых получили посев: Мирра Андреева (8), Екатерина Александрова (14), Диана Шнайдер (19), Людмила Самсонова (20), Анна Калинская (22), Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова, Алина Корнеева (квалифаер). Теннисистки, обладающие статусом сеяных, пропустят стартовый круг и начнут сражения на соревновании только со второго круга.

Через квалификацию на римский турнир попала только 18-летняя Алина Корнеева. В финале отбора наша теннисистка уверенно закрыла 11-ю сеяную Лилли Таггер — 6:3, 6:3. Также пробиться в основную сетку пытались Анна Блинкова и Анастасия Павлюченкова, но первая спортсменка потерпела поражение от Маяр Шериф (1:6, 2:6), а вторая снялась с матча с Вероникой Эрьявец (3:6, 3:2).

Во вторник сражение в итальянской столице проводила только Анастасия Захарова. В качестве первой соперницы россиянке досталась 25-летняя Даяна Ястремская. Сейчас украинка находится на 52-м месте в рейтинге WTA, хотя в начале этого года она располагалась на 27-й позиции. За карьеру Ястремская завоевала три титула, однако последний раз она поднимала кубок над головой аж семь лет назад: Гонконг-2018, Хуахин-2019, Страсбург-2019.

Даяна Ястремская

Фото: Robert Prange/Getty Images

История личных встреч между Даяной и Анастасией складывается в пользу украинской теннисистки — 2-0, причём победу над российской спортсменкой она праздновала совсем недавно. Ястремская оказывалась сильнее Захаровой во втором круге Уимблдона-2025 (5:7, 7:5, 7:6) и в первом круге Чарльстона-2026 (7:5, 6:2).

Чарльстон. 1-й круг
30 марта 2026, понедельник. 18:10 МСК
Анастасия Захарова
66
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Даяна Ястремская
49
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

На старте поединка в Риме Анастасия и Даяна обменялись подачами — 1:1. Дальше теннисистки уверенно играли в своих геймах, не допуская друг друга даже до брейк-пойнта. Так было до счёта 3:3, пока Захарова не поймала Ястремскую на ошибках — 4:3, но затем россиянка не смогла подтвердить брейк — 4:4. А под конец сета отдала ещё одну свою подачу — 4:6.

В первой партии спортсменки сделали по две двойные ошибки и не исполнили ни одного эйса. Процент попадания первой подачи у Анастасии был достаточно высоким — 80%, а вот у Даяны оказался совсем низким — 47%. Соотношение виннеров и невынужденных ошибок: 7/4 у Захаровой и 3/4 — у Ястремской.

Анастасия Захарова

Фото: Imago/TASS

Едва начался второй сет, как Анастасия снова потеряла свою подачу, позволив Даяне уйти в отрыв — 0:3. Но с четвёртого гейма теннисистки устроили парад брейков, благодаря чему Захарова впервые в сете сравняла счёт — 4:4. Тут же девушки вновь обменялись подачами — 5:5. И всё же россиянка дожала соперницу, сделав брейк — 6:5, а затем без проблем подала на сет — 7:5.

Во втором сете процент попадания первой подачи у Захаровой остался таким же — 80%, у Ястремской же он немного повысился по сравнению со стартовой партией — 56%. По количеству виннеров Даяна обошла Анастасию — 10 против четырёх, зато наша теннисистка допустила меньше двойных ошибок: одна у россиянки и две — у украинки. За этот отрезок матча наша теннисистка не сделала эйсов, а вот соперница одним отметилась.

В третьей партии теннисистки какое-то время удерживали свои подачи, а при счете 2:2 Анастасия и Даяна обменялись брейками — 3:3. Уступать никто не хотел! В 11-м гейме Захарова поддавила Ястремскую и заработала такой важный брейк-пойнт. С первой же попытки россиянка добилась своего — 6:5. Однако, упустив два матчбола, сразу поставить победную точку в поединке наша теннисистка не смогла — 6:6. Судьба встречи решалась на тай-брейке, где уже сама Анастасия отыграла пять матчболов, а потом заработала и реализовала свой третий — 4:6, 7:5, 7:6 (8:6) за 3 часа 2 минуты. Неудивительно, что после такой борьбы Ястремская швырнула ракетку в сторону часов.

Рим (ж). 1-й круг
05 мая 2026, вторник. 16:25 МСК
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 8
6 		5 6 6
         
За весь поединок Даяна допустила целых девять двойных ошибок, а Анастасия — четыре. Процент первой подачи у Захаровой оказался выше (75%), чем у Ястремской (48%). По количеству виннеров впереди оказалась украинка — 26 против 16.

Таким образом, Захарова прервала серию поражений из трёх матчей, начавшуюся на турнире в Майами. Во втором круге Рима Анастасию ждёт 13-я сеяная Линда Носкова.

Женский турнир в Риме пройдёт с 5 по 16 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».

