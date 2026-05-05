Джокович в Риме только и успевает раздавать автографы. Когда же сербу тренироваться?

Народная любовь к знаменитому чемпиону не даёт ему покоя и на стадионе, и даже за его пределами. Подробности — в нашем видеорепортаже.

Новак Джокович очень дозированно выступает в этом сезоне. «Мастерс» в Риме — всего лишь третий турнир для него в 2026-м после Australian Open и Индиан-Уэллса. Но приезд знаменитого серба в Вечный город вызвал такой ажиотаж, что есть вопрос: дадут ли 24-кратному чемпиону тут пройти далеко по сетке или же разберут его всего на сувениры? Именно об этом подумал корреспондент «Чемпионата», побывав в тех местах, где оказывался Джокович — на стадионе «Форо Италико» и даже в центре итальянской столицы.

24-кратному чемпиону ТБШ Новаку Джоковичу буквально через пару недель исполнится 39. Вроде бы для тенниса почтенный возраст. Но серб не собирается успокаиваться и всякий раз находит способы мотивировать себя на выдающийся результат. В этот раз, похоже, он хочет покорить турнир в Риме, где уже побеждал до этого шесть раз (2008, 2011, 2014, 2015, 2020, 2022) и ещё столько же проигрывал в финалах.

Новак Джокович Фото: Ciancaphoto Studio/Getty Images

В понедельник Новак тренировался на центральном корте, и зрителей набралось как на приличный матч. Серб спарринговал с 22-летним перуанцем Игнасио Бусе. В какой-то момент к тому в пару встал спарринг серба и они вдвоём отбивали удары Джоковича. Зрители воспринимали эту тренировку как шоу — устраивали переклички между трибунами, аплодировали красивым ударам. Новак, конечно, им подыгрывал. И в какой-то момент вместо перехода он отправился к сетке и пожал руку Бусе.

Тут начались отчаянные крики болельщиков — они свесились со всех трибун вниз, прося автографы. Новак пошёл от одного к другому, подписывал полотенца, мячи, буклеты, счастливчики отходили, а желающих не уменьшалось. В какой-то момент Джокович заметил, что Бусе и его команда ждут его у сетки для совместного фото — всё-таки когда выпадет ещё такой шанс потренироваться с легендой. Серб сбегал к ним, тепло обнялся, сфотографировался и отправился дальше по кругу обходить трибуны. Всё это заняло у него более 10 минут.

Во вторник серб занимался уже не вечером, а в полдень на арене «Супертеннис». Его напарником стал аргентинец Томас Мартин Этчеверри. Тут уже зрители подготовились — стадион поменьше, трибуны пониже — Ноле не отпускали с корта почти полчаса. Когда же Джокович всё-таки вышел с площадки, у выхода его поджидала огромная очередь таких же желающих получить автограф. С десяток секьюрити попытались ему организовать коридор, чтобы он мог пробиться к гольфкару. И даже эти 10 метров серб продирался более двух минут, пытаясь успеть раздать как можно больше автографов.

В конце концов Новак сел в автомобильчик и укатил в раздевалку.

А вечером Джоковича уже ждали на народном корте, расстеленном прямо на знаменитой площади Piazza del Popolo. Серб приехал туда после окончания тренировки Стефаноса Циципаса. 24-кратный чемпион ТБШ тепло поприветствовал всю команду грека, после чего начал заниматься.

Зрители и здесь ему кричали, подбадривали, ждали автографа. Только неизвестно, как такое повышенное внимание скажется на выступлении Новака на самом турнире.

Турнир в Риме проходит с 5 по 17 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».