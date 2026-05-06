«В детстве мне нравилась Шарапова, а сейчас — Соболенко». Захарова — после камбэка в Риме

Просто героическую победу одержала на старте дебютного для себя выступления на турнире в Риме россиянка Анастасия Захарова. За 3 часа 6 минут она сумела перевернуть неудачно складывающийся для неё матч с украинкой Даяной Ястремской. Россиянка уступала 4:6, 2:4, затем забрала второй сет — 7:5, в третьем уже сама не подала на выход во второй круг при 6:5, упустив два матчбола. А на тай-брейке Анастасия умудрилась спастись с пятерного матчбола соперницы (1:6) и вытащить этот матч. С комментария к этой победе и началось интервью Анастасии Захаровой для «Чемпионата».

— Я не представляю, как зрители меня смотрели. Я сама немножко, мне кажется, чуть не додавила. Мне как-то сложно было каждый раз, когда у меня был матчбол, то есть появлялся шанс, и я вроде подавала даже первым мячом. А она как-то этот мяч вколачивала и не оставляла мне никаких шансов. В общем так получилось. А потом был тай-брейк — это вообще была отдельная история. Я вроде играла, а потом уже «летела» — 1:6. Но в итоге как-то каждый мяч отыгрывала, отыгрывала и победила.

— Получается, что матч длился три с лишним часа. Всплывают в памяти какие-то похожие поединки из карьеры?

— Чтобы я 1:6 уступала на тай-брейке и потом выиграла — нет. Были только в детстве. Я играла в своём родном городе матч. Точно так же проигрывала 1:6, но тогда мне было лет восемь-девять. И тогда родители тоже были в огромном восторге, что я выиграла.

— Чем соперница тебя сегодня удивила?

— Ничем. Мы играли с ней уже два раза. Ничего особо у неё не поменялось. Единственное, не совсем комфортное для меня покрытие — это грунт был. В прошлый раз я играла с ней тоже на грунте, а самый первый — на траве. Было поприятнее на ней играть. А на грунте, конечно, отдельная история. Но здесь грунт хороший, мне понравился. Мало было неудачных отскоков, а больше попаданий.

— Следующая соперница у тебя — Линда Носкова. Как к ней будешь готовиться? Что про неё знаешь?

— Ой, наверное, я тоже с ней играла. Надо посмотреть, как я в прошлый раз было. И последние её матчи — тоже посмотреть. Так что попробуем как-то с командой на неё составить план — как и что мне играть.

— В последнее время у тебя и в результатах большой прогресс, и в рейтинге поднялась хорошо. Как ты сама это объясняешь? Как получился этот скачок?

— Не знаю. Мне кажется, я как-то постепенно всегда расту, я всегда двигаюсь вперёд. Не сказать, что я так быстро, как некоторые другие игроки. Но как-то каждый год, каждый год я улучшаюсь, становлюсь чуть-чуть лучше. Надеюсь, что в этом году я всё-таки доползу до пятидесятой ракетки мира.

— В этом сезоне ты проехалась по всем «тысячникам», которые уже были, и на которые ты раньше не попадала. Это наивысшая категория WTA. Насколько эти турниры отличаются от тех, на которые ты раньше играла?

— Ой, да много чего отличается. В организации турнира, в проведении этого турнира, в месте, в котором ты выступаешь, играешь. Если ты играл где-то на турнирах ITF, там не было такой организации, всем как-то было вообще всё равно — кто сыграл, кто выиграл. А здесь, конечно, больше мотивации сыграть, победить, плюс какие-то подарки получаешь, больше проводишь времени в прекрасных местах, в хороших отелях живёшь. Кормят очень хорошо. А на тех турнирах вечно думаешь — где, как и что покушать.

— Как тебе Рим вообще? Успела ли туда куда-то выйти в центр?

— Сейчас ещё не успела, так как я тренировалась до этого. У меня как-то не очень было с результатами на грунте, и мы решили чуть-чуть добавить тренировок, больше работы, чтобы я больше двигалась на корте, а не просто останавливалась и отыгрывала этот мяч, как это получается у меня на харде. Наверное, здесь я больше старалась в движении что-то на тренировках добавить, больше поделать какие-то ускорения, чтобы больше чувствовалось скольжение. Ну и из-за этого я не успела никуда сходить.

— Кто сейчас входит в твою команду и где ты готовишься обычно, где базируешься?

— Ой, базируюсь я, наверное, по всему миру. Но когда домой приезжаю — я сейчас живу в Москве, так как у меня отец переехал туда, и теперь мы там, — то тренируюсь там. Я снимаю корты в разных местах — как получается, в общем. Тренируюсь, провожу три-четыре тренировки дома и еду на другой турнир, потому что пока доберёшься до другого турнира… У нас получаются перелёты очень долгие. Из-за этого я передвигаюсь по всем турнирам — где-то я похуже выступаю, тогда я там тренируюсь больше и потом еду опять на следующий турнир.

— Как ты свой стиль охарактеризуешь? На что делаешь упор в своей игре? На какую теннисистку ты хотела бы быть больше похожей?

— Ну, мой стиль с детства атакующий. Из-за этого я люблю саму атаку, люблю, когда я сама забиваю мяч. Я получаю от этого истинное удовольствие. С детства мне нравилась Мария Шарапова. Я больше, наверное, равнялась на неё. А сейчас мне и Арина Соболенко нравится — как она мощно отыгрывает. Но всё же у меня, мне кажется, свой какой-то стиль игры. Не могу сказать, что я прямо похожа на каких-то игроков.

— Ты родом из Волгограда, а оттуда вышло очень много теннисистов — Вихлянцева, Ватутин, Давыденко, Кукушкин, Голубев, Киватцев и так далее. С кем-то из них знакома? Приходилось общаться?

— Со всеми знакома и со всеми мы общаемся. Не сказать, что с кем-то совсем близко общаюсь, но мы знаем друг друга, и мы все оттуда родом. «Аномальная зона хороших игроков», как мне кто-то сказал.

— Здорово! Хороший был бы заголовок. Ты в туре осваиваешься, в сотню вошла, варишься среди топовых игроков. Тебя уже воспринимают как равную среди своих? Больше ли узнаёшь девчонок из тех, кто сейчас из топ-100, топ-50?

— Хм, ну нет. Не скажу, что меня так воспринимают, но я тренируюсь с ними, как-то мы общаемся. Но мне кажется, они настроены, получается, так, что сеяные стараются заниматься с сеяными, то есть стараются договориться на тренировку. Но они, конечно, смотрят, кто дальше по сетке и не попадут ли друг на друга. В общем, у них свои планы тренировки. У меня пока такого нет. Мне кто предложит, я с тем и играю, или кому-то я предложу — кто свободен.

Анастасия Захарова Фото: Fred Lee/Getty Images

— Ты про Шарапову сказала. А ты её книгу читала? Автобиографию.

— Нет, не читала. Я, хотела, но не успела.

— Чем увлекаешься в свободное время? Допустим, в отель приедешь сейчас вечером — что-то посмотришь или почитаешь книжки какие-нибудь?

— Сейчас я, наверное, приеду в отель и ещё раз искупаюсь, и, может, меня мама отмассирует, сделает чуть-чуть упор на то, чтобы восстановить меня. Не думаю, что я сейчас что-то посмотрю. Но в обычное время я смотрю фильмы и, может, какие-то мотивационные, какие-то такие жизненные ситуации у людей, которые мне попадаются в соцсетях. Мне это нравится.

— А ты музыку слушаешь? Допустим, при выходе на корт?

— Я слушаю, но не перед выходом. Слушаю, когда нахожусь в лаунже (зона отдыха игроков. — Прим. «Чемпионата»), потому что там очень шумно, и на меня как-то этот шум очень давит. А я люблю свою музыку включать, которая у меня есть, и вроде мне так поспокойнее становится.

— А какого она направления?

— Обычная попса. Русская, иностранная — в общем, всё в микс.

