«С Маратом начали тренироваться. Пока всё хорошо, весело». Рублёв — на «Мастерсе» в Риме

Андрей Рублёв неудачно выступил на «Мастерсе» в Мадриде, проиграв уже первый матч. А на аналогичном соревновании в Риме он снова, будучи сеяным, начнёт борьбу со второго круга. О том, как он провёл две последние недели, о своём отношении к стадиону и вообще об итальянской столице 14-й номер мировой классификации рассказал в интервью «Чемпионату».

— Андрей, как давно ты уехал из Мадрида? Заезжал ли ещё куда-то? И когда добрался в Рим?

— Мы прилетели в понедельник. И до этого просто тренировались всю неделю, готовились. В Барселоне.

— Видели здесь Марата. Вы с ним воссоединились. Как проходит совместная работа с ним?

— Да пока что всё хорошо, весело. На данный момент всё пока нормально.

— А Карен Хачанов говорил, что остался в Мадриде на несколько дней и успел ещё сходить на футбольный матч Лиги чемпионов. У тебя был какой-то поход такого досугового характера?

— Нет. У меня были выходные, и я в Мадриде остался. И дальше всё — просто с понедельника начал тренироваться. Ничего такого особо не было — просто спокойно занимался. Тренировки-восстановление, тренировки-восстановление, всё спокойно.

— В Мадриде вы с Кареном не заявились на пару, объяснив это неудобным расписанием этого турнира. А в Риме вы заявились?

— Тоже нет.

— Давно так они начали парные матчи ставить поздно — со второй недели?

— Я, кстати, не знаю. Но мне кажется, здесь в том году, по-моему, тоже было позже. Не проверял на 100%, поэтому не хочу говорить. Но в любом случае в Риме мы редко играли, потому что если мы проигрывали одиночку, то не хотели ради пары оставаться здесь, потому что «Ролан Гаррос» уже близко. То есть мы приоритет отдавали всё-таки восстановлению и подготовке к «Ролан Гаррос». Поэтому мы в Риме и так редко играли пару.

— Как тебе корты здесь в этом году? Карену, например, они как-то не очень...

— Здесь всегда, на самом деле, корты были такие — не очень.

— А что именно в них не так?

— Да даже банальный отскок — они кривые максимально. Но это всегда так было. То есть удивляться, что каждый год тут одно и то же — это тоже уже было бы как-то странно. Я понимаю, если б они всегда были бы хорошие, и тут они стали такие. А когда они всегда, мягко говоря, не очень, то чего уж тут?

Андрей Рублёв

— Слышал версию, что римские корты из «Мастерсов» — самые близкие по своему типу к «Ролан Гаррос». Есть такое?

— Нет, вообще не вижу схожести. Не знаю, сейчас как-то в последние годы в Париже, особенно если ты не играешь на стадионе, то там вообще как будто ты не на грунте играешь — там скользко, бетон, а самого песка особо и нет. Даже не знаю, на что это похоже… Да ни на что. Они как-то изменились. Даже до пандемии, если ты на стадионе, то там ты уже играешь, там уже чуть грунта побольше, и такое какое-то более грунтовое покрытие получается. А на маленьких кортах песка почти нет. Не знаю, посмотрим, как будет в этом году. Но последние года два-три грунта там вообще как будто нет.

— Мы сейчас в Риме. Как ты относишься к этому городу?

— К городу — вообще шикарно. Сейчас мне особо нечего сказать, ведь мы только что прилетели. А вообще я его люблю. В целом это реально классный город. Как туристу здесь находиться вообще шикарно. Всё красивое — такая история! То есть в любом случае остаться тут побыть надо. Я тут в прошлом году даже образовывался немного. Проиграл я рано, и была пара дней у меня — сходил на пару экскурсий. Здесь много чего можно посмотреть и нужно, и потому что город с очень-очень большой историей. Такие города — всегда нечто особенное. В целом, получается, мы изучаем историю, ощущаем её.

— Как тебе обстановка здесь на стадионе? Тут везде много болельщиков, они все рядом. И плюс ещё эта тема с камерами, что они снимают вас везде, постоянно, в разных местах. Тебя это как-то утомляет, может быть, напрягает?

— Да я особо здесь много времени не провожу. Приезжаю, тренируюсь и уезжаю. Я стараюсь тут особо не находиться просто так, поэтому пока особо ещё не понял. Когда снимают тренировки и какие-то подобные вещи, то вообще спокойно отношусь. Да и в целом спокойно отношусь. Просто иногда бывает, да, там на «Шлемах» или так просто по жизни, когда немножко уже грань просто переходят, когда уже во все щели суют камеры. И ты не можешь даже просто банально находиться в клубе без камеры. Вот это как бы немножко баланс нарушает.

— На «Ролан Гаррос» объявили как раз, что они это всё закроют, запретят снимать. Как к этому относишься?

— Ну, конечно, лучше, когда у тебя есть какое-то приватное место и ты можешь спокойно хоть посидеть в лаунже (зона для игроков. — Прим. «Чемпионата») с командой и знать, что тебя не снимают. Конечно, это хоть какое-то облегчение, потому что в один момент даже при входе в раздевалку стояли камеры. То есть ты по сути открываешь дверь, и тебя чуть-чуть в раздевалке видно. То есть ты должен понимать, где именно нужно в раздевалки стоять, а то там может дверь открыться и будет камера. Ну, короче, какой-то уже, да, немножко дисбаланс бывает. Вот поэтому посмотрим, как будет на «Ролан Гаррос». Конечно, когда ты знаешь, что есть место, где ты можешь спокойно просто побыть, это уже облегчает жизнь.

