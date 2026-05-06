Первый матч с Циципасом и полуфинал с Синнером? Путь Медведева по сетке «Мастерса» в Риме

В среду, 6 мая, в Риме стартовал ещё один «Мастерс». В числе участников турнира и россиянин Даниил Медведев, который выигрывал эти соревнования в 2023 году, но в последние два сезона не добирался дальше четвёртого круга. Как может сложиться его путь в этот раз? Изучаем потенциальных соперников россиянина на разных этапах турнира.

Второй круг. Стефанос Циципас (Греция) / Томаш Махач (Чехия)

В стартовом для себя поединке второго круга Даниил может сыграть либо со Стефаносом Циципасом, либо с Томашем Махачем. Махач в этом сезоне стал чемпионом турнира ATP-250 в Аделаиде и добирался до четвертьфинала «пятисотника» в Барселоне. С ним Медведев играл дважды и забрал оба матча — в Индиан-Уэллсе-2022 и на «Ролан Гаррос» — 2024. Махач — обладатель золота Олимпийских игр 2024 года в смешанном разряде и победитель турнира ATP-500 в Акапулько (2025).

А вот с Циципасом Даниил провёл гораздо больше встреч и лидирует по количеству выигранных матчей со счётом 10-5. Тем не менее последний поединок во втором круге «пятисотника» в Дохе-2026 забрал грек со счётом 6:3, 6:4. Стефанос сейчас переживает большой спад в игре: за последний год он ни разу не проходил дальше третьего круга на турнирах «Большого шлема» и «Мастерсах», за исключением Монте-Карло в 2025-м (вышел в четвертьфинал) и Мадрида-2026 (сыграл в четвёртом круге). Кроме того, из первой двадцатки грек упал на 75-ю строчку рейтинга. Но, несмотря на это, россиянину нужно быть готовым к тяжёлой игре, ведь Циципас — игрок непредсказуемый.

Третий круг. Корентен Муте (Франция)

Медведев традиционно играет с французами не очень удачно, и в третьем круге ему может достаться непростой соперник — Корентен Муте. Счёт в личных встречах у теннисистов равный — 2-2, к тому же на грунте они пока не провели ни одного матча. В сезоне-2026 у Муте пока нет значимых побед и больших результатов: на всех крупных турнирах он уступал либо во втором, либо в третьем кругах. Однако прошлый год Корентен провёл на весьма высоком уровне. Он сыграл в двух финалах турниров ATP 250 — на Мальорке и в Алма-Ате, но в обоих потерпел поражение и добрался до полуфинала «пятисотника» в Вашингтоне, будучи лаки-лузером.

Четвёртый круг. Флавио Коболли (Италия) / Кэмерон Норри (Великобритания)

В четвёртом круге «Мастерса» в Риме Даниил снова может встретиться с итальянцем Флавио Коболли, с которым играл на недавнем супертурнире в Мадриде на той же стадии. Коболли победил тогда в трёх сетах — 6:3, 5:7, 6:4. На счету итальянца в 2026-м титул на «пятисотнике» в Акапулько, выход в финал ATP-500 в Мюнхене и сенсационная победа в полуфинале этого турнира над третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

А британец Кэмерон Норри за последние два года не отмечался титулами, но в этом сезоне смог дойти до четвертьфиналов на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и «пятисотнике» в Барселоне, а также сыграть в четвёртом круге турнира ATP-1000 в Мадриде. Помимо этого, он за свою карьеру 13 раз обыгрывал соперников из топ-10 рейтинга, причём трижды из них — Карлоса Алькараса. Не так давно в Индиан-Уэллсе Норри в третьем круге выбил из сетки австралийца Алекса де Минора, который на тот момент был шестой ракеткой мира.

Четвертьфинал. Феликс Оже-Альяссим (Канада) / Денис Шаповалов (Канада)

Потенциальный соперник россиянина в четвертьфинале — канадец Феликс Оже-Альяссим. Феликс сейчас показывает свой лучший теннис и занимает в рейтинге наивысшую для себя позицию — пятое место. В этом сезоне он уже успел завоевать титул в Монпелье (ATP-250) и выйти в финал Роттердама (ATP-500). На «Мастерсах» в 2026 году его максимум — выход в четвертьфинал в Монте-Карло. Оже-Альяссим сейчас в хорошей форме и, скорее всего, пробьётся в 1/4 финала Рима. Интересно, что за всю историю выступлений здесь дальше четвертьфинала он не проходил. Во встречах с Медведевым канадец смог забрать только два матча из 10 сыгранных. За Даниилом также осталась последняя встреча в полуфинале «пятисотника» в Дубае в этом году.

На этой стадии Даниил также может сыграть против ещё одного представителя Канады — Дениса Шаповалова. В личных встречах россиянин ведёт со счётом 4-2. В текущем сезоне на престижных турнирах Шаповалов выступает крайне нестабильно и с меньшей долей вероятности может добраться до четвертьфинала в Риме: на Australian Open он проиграл во втором круге, в Индиан-Уэллсе — в третьем, а в Майами, Монте-Карло и Мадриде выбыл на старте. Сейчас Денис занимает 37-е место в рейтинге. Его последними завоёванными титулами (в 2025 году) остаются Лос-Кабос (ATP-250) и Даллас (ATP-500).

Полуфинал. Янник Синнер (Италия) / Андрей Рублёв (Россия)

В сезоне-2025 Янник Синнер сражался в финале «Мастерса» в Риме, но проиграл в решающем матче Карлосу Алькарасу. В этом году у Янника есть большие шансы завоевать трофей, так как его главный соперник — Карлос — снялся с турнира из-за травмы. Поэтому Синнер на этот раз — главный фаворит в борьбе за титул в Риме.

В полуфинале итальянец может побороться с Медведевым. В Риме по итогам жеребьёвки Даниил оказался в одной половине сетки с Синнером, поэтому теннисисты если и встретятся, то на стадии 1/2 финала. Последний раз возможные соперники играли в решающем матче «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2026. Янник победил со счётом 7:6, 7:6.

Лидерство в поединках с Медведевым пока остаётся за итальянцем: 9-7 в его пользу. Кроме того, в этом сезоне Синнер уже успел установить уникальный рекорд. Он стал чемпионом «тысячника» в Мадриде, а до этого – в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло (все — в 2026-м) и Париже (2025). Для него титул в Испании стал пятым подряд на турнирах категории ATP-1000. Янник побил рекорд серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, у которых была серия из четырёх выигранных «Мастерсов».

Теоретически Даниил может пересечься в полуфинале Рима и с россиянином Андреем Рублёвым. Однако это маловероятно. Пока на всех «Мастерсах» в 2026 году Андрей доходил максимум до второго круга, и в прошлом сезоне покинул Рим на этой же стадии. Что и говорить, сейчас соотечественник Медведева находится не в лучшей форме.

Финал. Александр Зверев (Германия) / Новак Джокович (Сербия) / Карен Хачанов (Россия)

Возможный финал турнира в Риме — Даниил Медведев с Александром Зверевым. На счету немца два титула на этом грунтовом «Мастерсе» (2017, 2024) и ещё один выход в финал (2018). В 2025-м Александр завершил выступление на турнире в четвертьфинале, но в этом сезоне на всех крупных соревнованиях он вышел минимум в полуфинал (Australian Open, Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мюнхен, а в Мадриде — финал). Так что Александр вполне может сыграть в решающих стадиях и в Риме. Лидерство по личным встречам теннисистов остаётся за Медведевым — 14 побед при 22 матчах. Тем не менее последний очный поединок — четвертьфинал «Мастерса» в Париже-2025 — выиграл Зверев со счётом 2:6, 6:3, 7:6.

Даниил Медведев и Александр Зверев Фото: Julian Finney/Getty Images

Не исключён финал Даниила с Новаком Джоковичем, для которого Рим станет первым в сезоне грунтовым турниром. Новак не выступал в туре почти два месяца — с Индиан-Уэллса, где в четвёртом круге проиграл британцу Джеку Дрейперу. Джокович — шестикратный чемпион «Мастерса» в Риме (2008, 2011, 2014, 2015, 2020, 2022) и шестикратный финалист этих соревнований (2009, 2012, 2016, 2017, 2019, 2021). Поэтому вполне возможно, что он доберётся до решающего матча ещё раз. В очных встречах с Медведевым у серба заметное преимущество — 10 выигранных поединков и пять поражений.

На этой стадии также возможно российское дерби — встреча Медведева с Кареном Хачановым. В личных противостояниях счёт 7-2 в пользу Даниила. Два сезона подряд в Риме Карен уступал в четвёртом круге, а в текущем году на турнирах серии «Мастерс» его лучший результат — третий круг. Так что на данный момент шансы Хачанова на выход в финал в столице Италии невелики.

Даниил Медведев проведёт свой первый матч в субботу, 9 мая, а сам «Мастерс» в Риме проходит с 6 по 17 мая.