«Всё логично. «Арсенал» сильно играет в защите». Медведев в Риме не забывает про футбол

Даниил Медведев добрался в Мадриде до четвёртого круга. А вот старт в Риме на аналогичном «тысячнике» ожидается непростым — ему в соперники могут достаться Стефанос Циципас или Томаш Махач. О том, как россиянин провёл время после предыдущего турнира, как следил за Лигой чемпионов и как относится к камерам во внутренних помещениях во время соревнований, он рассказал в интервью «Чемпионату».

— Даниил, в Мадриде ты говорил, что если далеко не пройдёшь по сетке, то воспользуешься случаем и сходишь на полуфинал Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид — «Арсенал». Расскажи об этом походе.

— Да, мы пошли на футбол, были там с женой, было весело. Всегда интересно, когда идут какие-то другие спортивные или даже не спортивные мероприятия. Для этого времени очень мало в сезоне бывает, чтобы вживую посмотреть, то есть в основном это всё наблюдается по телевизору или по телефону. Поэтому было круто — очень крутой стадион, очень крутая ложа. Да и матч получился неплохим (завершился вничью — 1:1. — Прим. «Чемпионата»).

— Вчера как раз в этой паре определился победитель. Как думаешь, «Арсенал» вышел в финал по делу?

— А я вчера всю встречу не смотрел, смотрел только конец. Ну, «Арсенал» сильно играет в этом сезоне, в защите сильно. Поэтому, в принципе, всё логично. И по первому матчу — он был совсем равный. То, что я читал вчера — в принципе, он тоже, я так понимаю, был относительно равный. Один гол всё решил, поэтому, мне кажется, всё по делу.

— Когда ты переместился из Мадрида в Рим и как здесь осваиваешься?

— Я прилетел в субботу из Мадрида, поэтому уже здесь какое-то время нахожусь. Тренируемся, готовимся к турниру, то есть ничего особенного не происходит. Всё хорошо, всё нравится, а там уже посмотрим, как турнир сложится.

— У тебя непростой будет первый матч — оба потенциальных соперника как на подбор — Стефанос Циципас или Томаш Махач. Расскажи, пожалуйста, про каждого. Что о них думаешь?

— Да, сетка тяжёлая. Я с ними обоими играл на грунте и у обоих выигрывал. А Стефаносу ещё и проигрывал на грунте. Во-первых, для них будет тяжёлый стартовый матч друг с другом, поэтому я с удовольствием его, ну, или посмотрю, или послежу за результатом — в зависимости от того, во сколько они будут играть. И тогда уже буду готовиться к победителю, потому что игра у них, конечно, немножко разная всё-таки, поэтому будет разная, скажем так, тактика. Но в любом случае будет интересный первый матч, и надо быть готовым на 100%.

— Я так подозреваю, что твой матч могут поставить куда-то на одну из центральных арен. Ты уже попробовал на них потренироваться? Как вообще тебе корты в этом году?

— Обычно мне, в принципе, нравятся корты в Риме. Мне очень не нравился и, насколько я знаю, он не нравился никому вообще — это был второй по значимости корт — Грэндстенд, потому что там было другое покрытие. То есть он был похож на Мадрид, а остальные корты были более рыхлые, и на них больше грунта. И, соответственно, проблема была не в самом корте, он был нормальный, а в том, что он отличался, и поэтому никто этого не понимал. Но его сейчас снесли, точнее, перенесли. Там нём я пока ещё не играл, но вроде бы все говорят, что наконец-то стало всё более-менее логично. Так что куда бы ни поставили — будем работать.

Даниил Медведев

— Здесь очень близко всё — болельщиков везде очень много, они все рядом ходят. Как ты относишься к такому повышенному вниманию? Что автографы просят на каждом шагу, сделать селфи. Как ты от этого абстрагируешься?

— С людьми на турнирах у меня вообще нет проблем. Когда я нахожусь на кортах, я воспринимаю это как свою работу. Когда людей много и они близко, а иногда на некоторых турнирах бывают подальше, я всё равно стараюсь подписывать автографы по мере возможности. То есть, скажем так, стараюсь наслаждаться процессом, отдавать самого себя.

— А если вне турнира к тебе подойдут?

— А вот если это происходит вне турнира, то я могу быть намного более сдержанным — скажем так. То есть, допустим, если я гуляю с дочками, то я никогда стараюсь ни с кем не фоткаться, не давать автограф, потому что это как бы сейчас мой момент. Я всем говорю: «У меня день отдыха». Как бы вот увидите меня в другой момент — то вообще без проблем. А сейчас я отдыхаю.

— В последнее время часто обсуждается тема с камерами во внутренних помещениях — в раздевалках, в фитнес-зале, в коридорах. Как ты к этому относишься?

— О подглядывании через камеры, мне кажется, что все теннисисты говорят примерно одно и то же — что наш мир движется к этому, поэтому как бы сказать «нет!» мы этому не можем. Но я не думаю, что кому-то это нравится. Поэтому чем меньше камер, тем меньше опять же в этих частных моментах тебя снимают, тем просто легче жить. А вот если камер больше, то и жить тяжелее.

— «Ролан Гаррос» как раз объявил недавно, что они запретят съёмки во внутренних помещениях — в зонах для игроков, как они входят в раздевалки или показывают, как колотят ракетки.

— Если это правда, то отлично! Мне кажется, это не нужно снимать.

