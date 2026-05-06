Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Турнир в Риме-2026: как сыграли Алина Корнеева, Оксана Селехметьева, соперницы Удварди, Масарова, сетка, статистика, результат

Селехметьева и Корнеева не смогли выйти во 2-й круг Рима. Но Алина уже в шаге от топ-100
Маргарита Сальникова
Турнир в Риме-2026: результаты 6 мая
Комментарии
Обе россиянки продлили серию поражений.

В среду, 6 мая, на итальянском соревновании категории WTA-1000 в Риме завершался первый круг, в котором принимали участие спортсменки без посева. В этот день свои сражения провели и две российские теннисистки — Алина Корнеева и Оксана Селехметьева. Но обо всём по порядку.

Материалы по теме
Захарова первой из россиянок вышла во второй круг Рима. Анастасия отыграла пять матчболов!
Захарова первой из россиянок вышла во второй круг Рима. Анастасия отыграла пять матчболов!

На супертурнире в Риме-2026 должны были выступить восемь наших спортсменок, среди которых были и те, кто не получил посев: Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова, Алина Корнеева (квалифаер). Путь вышеперечисленных россиянок начинался с первого круга из-за низкого рейтинга, в отличие от Мирры Андреевой (8), Екатерины Александровой (14), Дианы Шнайдер (19), Людмилы Самсоновой (20) и Анны Калинской (22).

Первой из отечественных теннисисток на итальянском соревновании стартовала Анастасия Захарова, занимающая 81-е место в мировой классификации. За выход во второй круг она билась с украинкой Даяной Ястремской, которой уступала со счётом 0-2 перед началом поединка. В итоге Захарова одержала волевую победу над соперницей, отыграв пятерной матчбол на решающем тай-брейке, и прервала серию поражений из трёх встреч на уровне тура — 4:6, 7:5, 7:6 (8:6).

Рим (ж). 1-й круг
05 мая 2026, вторник. 16:25 МСК
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 8
6 		5 6 6
         
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

В четверг в борьбу вступили 18-летняя Алина Корнеева и 23-летняя Оксана Селехметьева. Юная Корнеева, пробившаяся в основу через квалификацию, проводила в этот день дебютный матч на «тысячнике» в Риме. Первой соперницей Алины на этом турнире стала представительница Венгрии Панна Удварди. 27-летняя теннисистка в данный момент занимает наивысшее для себя место в рейтинге — 71-е, хотя ещё в начале года она находилась на 87-м. За карьеру спортсменка не завоевала ни одного трофея, однако участвовала в финале турнира WTA-250 в Боготе-2026. До начала сражения в Риме Удварди и Корнеева никогда не встречались на корте.

WTA-1000. Рим. Турнирная сетка

На старте матча теннисистки обменялись брейками — 1:1, после чего Панне удалось всё-таки взять свою подачу — 2:1, а затем и ещё больше увеличить преимущество — 4:1. Алина прервала серию из упущенных геймов и выиграла наконец свой — 4:2. Но на большее российской теннисистки не хватило: сначала представительница Венгрии без проблем отподавала — 5:2, а затем сделала брейк и поставила точку в этой партии — 6:2.

Алина Корнеева

Алина Корнеева

Фото: Robert Prange/Getty Images

Процент попадания первой подачи у Корнеевой получился достаточно высоким — 81%, а вот Удварди оказалась слабее в этом аспекте — 67%. Зато Панна не сделала ни одной двойной ошибки, в то время как Алина допустила две. По эйсам венгерка тоже оказалась впереди россиянки — один против 0.

В начале второго сета девушки мощно вцепились в свои геймы и даже не подпускали друг друга к брейк-пойнтам. Так продолжалось до счёта 3:3, пока Алина не переломила ход игры — 4:3. Затем теннисистки взяли по одной своей подаче — 5:4 в пользу Корнеевой. Россиянке оставалось только подать на сет, однако венгерка не позволила ей сделать это — 5:5. Следом спортсменки довели дело до тай-брейка, где сильнее оказалась Удварди — 6:2, 7:6 (7:2).

Рим (ж). 1-й круг
06 мая 2026, среда. 12:05 МСК
Панна Удварди
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 2
         
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

За весь матч теннисистки сделали одинаковое количество эйсов (1), а вот двойных ошибок Корнеева допустила куда больше, чем Удварди — четыре против одной. Лидером по проценту попадания первой подачи стала Алина: 71% у россиянки и 57% – у венгерки.

Таким образом, Корнеева продлила свою серию поражений на уровне тура, начавшуюся в Мериде-2024, до четырёх матчей. Однако в лайв-рейтинге Алина поднялась на 116-е место, лучший же её результат в карьере до этого был — 121-я строчка. Панну Удварди во втором круге Рима ждёт бельгийка Элисе Мертенс.

Материалы по теме
Медведев и Синнер — в одной половине, тяжёлая сетка для Мирры: жеребьёвка турнира в Риме
Медведев и Синнер — в одной половине, тяжёлая сетка для Мирры: жеребьёвка турнира в Риме

Преодолеть барьер первого круга итальянского соревнования также стремилась Оксана Селехметьева. На этой стадии она сошлась с 26-летней Ребекой Масаровой. В 2023 году представительница Швейцарии была 160-й ракеткой мира, а сейчас она находится на 62-й позиции в рейтинге. В активе у теннисистки нет титулов на уровне тура, однако она добиралась до финала Окленда-2023.

Ранее спортсменки играли друг с другом всего лишь один раз, и сильнее тогда оказалась Масарова — 1-0. Ребека и Оксана сошлись на грунтовом турнире ITF в Плайя-де-Аро-2023, где швейцарка сумела одержать волевую победу над россиянкой — 4:6, 6:3, 6:1.

Ребека Масарова

Ребека Масарова

Фото: Flaviu Buboi/Getty Images

Восемь геймов Селехметьева и Масарова уверенно играли на своих подачах, а потом у Ребеки на подаче случился провал — 0:40. Благодаря этому Оксана заработала тройной брейк-пойнт, хоть и не сразу реализовала свой шанс — 5:4. Подавая на партию, россиянка заполучила сетбол, но теннисистка из Швейцарии проявила характер и сначала сделала счёт «ровно», а затем и добилась брейка — 5:5. После этого Масарова поймала кураж и выиграла ещё два гейма — 7:5.

В первой партии процент попадания первой подачи получился у теннисисток практически одинаковым, однако Масарова оказалась немного лучше — 77% против 75%. Соотношение эйсов и двойных ошибок: 0/2 у Оксаны и 2/1 – у Ребеки.

Материалы по теме
Мирра защищает седьмое место, Медведев рвётся в топ-8: рейтинговые расклады перед Римом
Мирра защищает седьмое место, Медведев рвётся в топ-8: рейтинговые расклады перед Римом

Второй сет начался с отчаянной борьбы на подаче Масаровой: пять раз было «ровно», три брейк-пойнта заработала Оксана и в итоге добилась своего — 1:0. Однако, чтобы подтвердить брейк, россиянке пришлось отбивать угрозы теннисистки из Швейцарии. Наша спортсменка повела — 2:0, но в следующий раз свой гейм не удержала — 2:2. Впрочем, тут же провал случился у Ребеки, и Оксана под ноль забрала чужую подачу — 3:2. Невероятно, но, как и в первом сете, Селехметьева не смогла хорошо сыграть во время подачи на партию, не реализовав сетбол. Масарова снова сравняла счёт — 5:5. Однако концовка теперь прошла по другому сценарию: россиянка ещё раз сделала брейк и довела этот отрезок матча до победы — 7:5.

Только стартовал третий сет, как вдруг пошёл дождь. Поединок прервали и теннисисток увели в подтрибунное помещение. Когда Селехметьева и Масарова вернулись на корт, уже вовсю работали осветительные приборы. Похоже, эта пауза не пошла на пользу Оксане. Сразу же ей пришлось отыгрывать брейк-пойнт, а в четвёртом гейме россиянка и вовсе отдала подачу — 1:3. После этого наша спортсменка не сумела взять ни одного гейма — 5:7, 7:5, 1:6 за 2 часа 27 минут.

Рим (ж). 1-й круг
06 мая 2026, среда. 17:55 МСК
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 1
7 		5 6
         
Ребека Масарова
Швейцария
Ребека Масарова
Р. Масарова

Таким образом, Оксана Селехметьева проиграла уже пятый матч подряд! Ребека Масарова дальше сразится с канадкой Лейлой Фернандес.

Женский турнир в Риме пройдёт с 5 по 16 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android