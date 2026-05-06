Селехметьева и Корнеева не смогли выйти во 2-й круг Рима. Но Алина уже в шаге от топ-100

В среду, 6 мая, на итальянском соревновании категории WTA-1000 в Риме завершался первый круг, в котором принимали участие спортсменки без посева. В этот день свои сражения провели и две российские теннисистки — Алина Корнеева и Оксана Селехметьева. Но обо всём по порядку.

На супертурнире в Риме-2026 должны были выступить восемь наших спортсменок, среди которых были и те, кто не получил посев: Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова, Алина Корнеева (квалифаер). Путь вышеперечисленных россиянок начинался с первого круга из-за низкого рейтинга, в отличие от Мирры Андреевой (8), Екатерины Александровой (14), Дианы Шнайдер (19), Людмилы Самсоновой (20) и Анны Калинской (22).

Первой из отечественных теннисисток на итальянском соревновании стартовала Анастасия Захарова, занимающая 81-е место в мировой классификации. За выход во второй круг она билась с украинкой Даяной Ястремской, которой уступала со счётом 0-2 перед началом поединка. В итоге Захарова одержала волевую победу над соперницей, отыграв пятерной матчбол на решающем тай-брейке, и прервала серию поражений из трёх встреч на уровне тура — 4:6, 7:5, 7:6 (8:6).

В четверг в борьбу вступили 18-летняя Алина Корнеева и 23-летняя Оксана Селехметьева. Юная Корнеева, пробившаяся в основу через квалификацию, проводила в этот день дебютный матч на «тысячнике» в Риме. Первой соперницей Алины на этом турнире стала представительница Венгрии Панна Удварди. 27-летняя теннисистка в данный момент занимает наивысшее для себя место в рейтинге — 71-е, хотя ещё в начале года она находилась на 87-м. За карьеру спортсменка не завоевала ни одного трофея, однако участвовала в финале турнира WTA-250 в Боготе-2026. До начала сражения в Риме Удварди и Корнеева никогда не встречались на корте.

На старте матча теннисистки обменялись брейками — 1:1, после чего Панне удалось всё-таки взять свою подачу — 2:1, а затем и ещё больше увеличить преимущество — 4:1. Алина прервала серию из упущенных геймов и выиграла наконец свой — 4:2. Но на большее российской теннисистки не хватило: сначала представительница Венгрии без проблем отподавала — 5:2, а затем сделала брейк и поставила точку в этой партии — 6:2.

Алина Корнеева Фото: Robert Prange/Getty Images

Процент попадания первой подачи у Корнеевой получился достаточно высоким — 81%, а вот Удварди оказалась слабее в этом аспекте — 67%. Зато Панна не сделала ни одной двойной ошибки, в то время как Алина допустила две. По эйсам венгерка тоже оказалась впереди россиянки — один против 0.

В начале второго сета девушки мощно вцепились в свои геймы и даже не подпускали друг друга к брейк-пойнтам. Так продолжалось до счёта 3:3, пока Алина не переломила ход игры — 4:3. Затем теннисистки взяли по одной своей подаче — 5:4 в пользу Корнеевой. Россиянке оставалось только подать на сет, однако венгерка не позволила ей сделать это — 5:5. Следом спортсменки довели дело до тай-брейка, где сильнее оказалась Удварди — 6:2, 7:6 (7:2).

За весь матч теннисистки сделали одинаковое количество эйсов (1), а вот двойных ошибок Корнеева допустила куда больше, чем Удварди — четыре против одной. Лидером по проценту попадания первой подачи стала Алина: 71% у россиянки и 57% – у венгерки.

Таким образом, Корнеева продлила свою серию поражений на уровне тура, начавшуюся в Мериде-2024, до четырёх матчей. Однако в лайв-рейтинге Алина поднялась на 116-е место, лучший же её результат в карьере до этого был — 121-я строчка. Панну Удварди во втором круге Рима ждёт бельгийка Элисе Мертенс.

Преодолеть барьер первого круга итальянского соревнования также стремилась Оксана Селехметьева. На этой стадии она сошлась с 26-летней Ребекой Масаровой. В 2023 году представительница Швейцарии была 160-й ракеткой мира, а сейчас она находится на 62-й позиции в рейтинге. В активе у теннисистки нет титулов на уровне тура, однако она добиралась до финала Окленда-2023.

Ранее спортсменки играли друг с другом всего лишь один раз, и сильнее тогда оказалась Масарова — 1-0. Ребека и Оксана сошлись на грунтовом турнире ITF в Плайя-де-Аро-2023, где швейцарка сумела одержать волевую победу над россиянкой — 4:6, 6:3, 6:1.

Ребека Масарова Фото: Flaviu Buboi/Getty Images

Восемь геймов Селехметьева и Масарова уверенно играли на своих подачах, а потом у Ребеки на подаче случился провал — 0:40. Благодаря этому Оксана заработала тройной брейк-пойнт, хоть и не сразу реализовала свой шанс — 5:4. Подавая на партию, россиянка заполучила сетбол, но теннисистка из Швейцарии проявила характер и сначала сделала счёт «ровно», а затем и добилась брейка — 5:5. После этого Масарова поймала кураж и выиграла ещё два гейма — 7:5.

В первой партии процент попадания первой подачи получился у теннисисток практически одинаковым, однако Масарова оказалась немного лучше — 77% против 75%. Соотношение эйсов и двойных ошибок: 0/2 у Оксаны и 2/1 – у Ребеки.

Второй сет начался с отчаянной борьбы на подаче Масаровой: пять раз было «ровно», три брейк-пойнта заработала Оксана и в итоге добилась своего — 1:0. Однако, чтобы подтвердить брейк, россиянке пришлось отбивать угрозы теннисистки из Швейцарии. Наша спортсменка повела — 2:0, но в следующий раз свой гейм не удержала — 2:2. Впрочем, тут же провал случился у Ребеки, и Оксана под ноль забрала чужую подачу — 3:2. Невероятно, но, как и в первом сете, Селехметьева не смогла хорошо сыграть во время подачи на партию, не реализовав сетбол. Масарова снова сравняла счёт — 5:5. Однако концовка теперь прошла по другому сценарию: россиянка ещё раз сделала брейк и довела этот отрезок матча до победы — 7:5.

Только стартовал третий сет, как вдруг пошёл дождь. Поединок прервали и теннисисток увели в подтрибунное помещение. Когда Селехметьева и Масарова вернулись на корт, уже вовсю работали осветительные приборы. Похоже, эта пауза не пошла на пользу Оксане. Сразу же ей пришлось отыгрывать брейк-пойнт, а в четвёртом гейме россиянка и вовсе отдала подачу — 1:3. После этого наша спортсменка не сумела взять ни одного гейма — 5:7, 7:5, 1:6 за 2 часа 27 минут.

Таким образом, Оксана Селехметьева проиграла уже пятый матч подряд! Ребека Масарова дальше сразится с канадкой Лейлой Фернандес.

