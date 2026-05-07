Мирра с «баранкой» вышла в 3-й круг Рима! Она сравнялась с Рыбакиной по победам в сезоне

В четверг, 7 мая, на итальянском соревновании категории WTA-1000 в Риме проводились сражения за попадание в третий круг. Преодолеть барьер второго круга стремилась и лидер российского тенниса Мирра Андреева, которая на прошлой неделе провела два финала в Мадриде — в одиночке и в паре с Дианой Шнайдер. Но обо всём по порядку.

На супертурнире в Мадриде Андреева дошла до решающего матча, где сошлась с украинкой Мартой Костюк. Наша спортсменка боролась с соперницей почти полтора часа (1 час 23 минуты), но всё же не смогла одержать победу — 3:6, 5:7. Отметим, что за последние 14 сражений 19-летняя Мирра выиграла аж 12 поединков и уступила всего дважды: в полуфинале Штутгарта с Еленой Рыбакиной и в вышеупомянутом противостоянии с Костюк.

Также теннисистка приняла участие в битве за мадридский трофей в дуэте с соотечественницей Дианой Шнайдер. Для россиянок это был первый турнир после воссоединения, но им не удалось одолеть тандем вторых сеяных Катержину Синякову/Тэйлор Таунсенд и выиграть титул — 6:7, 2:6. Тем не менее Шнайдер и Андреева поднялись в парном рейтинге и заняли 21-е и 23-е места соответственно.

В Рим Мирра прибыла в статусе седьмой ракетки мира и восьмой сеяной. По итогам «тысячника» в Мадриде Андреева переместилась на одну строчку выше, подвинув в рейтинге действующую чемпионку итальянского соревнования Жасмин Паолини. Благодаря статусу сеяной россиянка избежала участия в первом круге и должна была начать турнир только со второго.

Накануне старта в Риме наша спортсменка побывала на пресс-конференции, где рассказала журналистам, как повлияло на её подготовку к итальянскому соревнованию выступление в Мадриде. «Конечно, это были очень хорошие две недели в Мадриде и в одиночном разряде, и в парном. Я имею в виду, что смогла выйти в два финала. Так что, думаю, из этих двух недель можно извлечь много позитивного. Но теперь Мадрид — это уже в прошлом, поэтому нам нужно забыть, что там произошло, постараться сосредоточиться на том, чтобы хорошо выступить здесь и сейчас», — передаёт слова россиянки корреспондент «Чемпионата».

Мирра также поделилась, как ей удалось настроиться на Рим после двух обидных поражений в столице Испании. «Как сказал Рафа, то, что случилось в Мадриде, случилось. Так что вот мы в Риме. Стараюсь придерживаться такого же настроя перед каждым следующим турниром, даже если результат был не очень хорошим. То есть не таким, каким мне хотелось бы. Просто постараюсь придерживаться этого настроя», — заявила спортсменка.

За выход в третий круг итальянского супертурнира лидер российского тенниса сражалась с Антонией Ружич. 23-летняя хорватка сейчас занимает 59-ю строчку в рейтинге, а её наивысший результат — 51-е место, которого она достигла в феврале этого года. В активе у спортсменки нет ни одного трофея, к тому же она никогда не добиралась до решающих матчей на уровне тура. До старта поединка Ружич и Андреевой девушки ни разу не пересекались на корте.

Хорошо вошла в матч Мирра: сначала россиянка под ноль взяла чужую подачу, а затем, не отдав сопернице ни одного очка, добилась брейка — 2:0. В четвёртом гейме уже развернулась серьёзная борьба: Ружич отвела две угрозы, но с третьей не справилась — 4:0. Несмотря на потерю очередной подачи, хорватка разыгралась и тут же заставила ошибаться Андрееву. С первого же брейк-пойнта Антония чуть сократила отставание от нашей теннисистки — 1:4. Однако недолго длилось счастье Ружич, ведь Мирра снова повела с двумя брейками — 5:1. Непросто пришлось россиянке во время подачи на партию: ей потребовалось спасаться с двух брейк-пойнтов, и лишь после этого 19-летняя спортсменка реализовала сетбол — 6:1.

Мирра Андреева Фото: Julian Finney/Getty Images

Лидером по проценту попадания первой подачи в стартовой партии стала Андреева — 74% против 55%. Мирра также отметилась тремя эйсами, а вот Антония ни одного не сделала. Ружич также допустила две двойные ошибки, тогда как россиянка — всего одну. Соотношение виннеров и невынужденных ошибок: 7/3 у нашей спортсменки и 2/5 — у её соперницы.

Едва начался второй сет, как Мирра снова добилась брейка — 1:0. И дальше хозяйкой на корте была только Андреева. Гейм за геймом россиянка брала, и в итоге закончила матч с «баранкой» — 6:0. Всего 1 час 6 минут понадобилось нашей теннисистке, чтобы первой на турнире оформить выход в третий круг.

Таким образом, россиянка одержала 13-ю победу на грунте в этом сезоне. Кроме того, Андреева выиграла 27-й поединок в 2026 году и сравнялась по этому показателю с Еленой Рыбакиной. В следующем круге Рима Мирра поборется с Майей Джойнт или Викторией Голубич.

Женский турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».