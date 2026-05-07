Что сотворила Калинская! Анна в Риме отыграла девять матчболов — игра шла 3,5 часа

В среду, 7 мая, на супертурнире в Риме стартовали матчи второго круга в женском одиночном разряде. В борьбу вступили сеяные теннисистки. Сегодня свои встречи провели россиянки Анна Калинская, посеянная под 22-м номером, и Анастасия Захарова. А на поздний вечер организаторы поставили поединок с участием первой ракетки мира Арины Соболенко.

Захарова, занимающая 81-е место в рейтинге WTA, вышла на корт с 21-летней чешкой Линдой Носковой (13). Россиянка в первом круге одержала тяжелейшую победу над украинкой Даяной Ястремской (4:6, 7:5, 7:6 (8:6)), отыграв пятерной матчбол, а Носкова, будучи сеяной, отдыхала.

В первом сете у обеих теннисисток возникали огромные проблемы с подачей, вследствие чего в середине партии состоялся парад брейков — четыре подряд. Захарова дважды отвечала сопернице обратным брейком, сравняла счёт (4:4), а в девятом гейме заработала ещё один брейк-пойнт, но упустила его. После этого россиянка под ноль проиграла свой гейм, и Носкова закрыла сет — 6:4 за 43 минуты. Даже шесть двойных ошибок не помешали чешке, дважды подавшей навылет за эту партию. Захарова ограничилась тремя двойными, а вот эйсов у неё вообще не было.

Во втором сете Носкова смогла прибавить на подаче: шесть эйсов и ни одной двойной ошибки. Процент попадания первым мячом у неё тоже увеличился (с 50% до 64%). Захарова тоже подтянула точность (с 57% до 79%), однако это ничего не дало. Ключевым стал отрезок в середине партии: Носкова, подтверждая ранний брейк, ушла с брейк-пойнта и повела 3:0. В дальнейшем Линда уже не подпускала Анастасию к брейк-пойнтам и одержала победу — 6:4, 6:1 за 1 час 24 минуты.

Анна Калинская (22) противостояла чешке Катержине Синяковой, 39-й ракетке мира. В первом круге Синякова прошла Лоис Буассон (6:2, 6:3). Ранее Калинская неизменно обыгрывала чешку. Анна оказалась сильнее Катержины и на US Open 2023 года (6:4, 6:2), и в Цинциннати-2024 (1:6, 6:2, 6:3).

В первом сете Синякова почти всё время вела в счёте. В четвёртом гейме чешка добилась брейка и оторвалась — 3:1. Калинская ценой огромных усилий (с пятого брейк-пойнта) ответила обратным брейком, но сразу же ещё раз проиграла подачу. Синякова в девятом гейме не подала на партию, упустив сетбол, однако после этого реализовала третий сетбол на приёме — 6:4 за 51 минуту.

Второй сет мог стать последним, но Калинская сражалась до последнего и была за это вознаграждена. Анна дважды проводила обратный брейк, а в 10-м гейме отыграла целых пять матчболов на приёме! На тай-брейке российская теннисистка сделала на один мини-брейк больше — 7:6 (7:4) за 1 час 28 минут.

В решающей партии теннисистки долгое время шли без брейк-пойнтов. В седьмом гейме Калинская неожиданно упустила подачу, и возникли опасения, что ей уже не отыграться. Однако Анна и тут не опустила рук. Синякова снова не подала на матч: в 10-м гейме чешка не реализовала ещё четыре матчбола (а всего с учётом предыдущих — девять)! Россиянка со второго брейк-пойнта сравняла счёт — 5:5. И в концовке дожала соперницу, реализовав первый же матчбол на приёме, — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5 за 3 часа 30 минут.

В третьем круге Калинская сразится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — Бьянка Андрееску (Канада, WC).

А четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко сражалась с двукратной победительницей мэйджоров Барборой Крейчиковой, 53-м номером рейтинга WTA. Крейчикова не играла почти три месяца, но это не помешало ей одержать уверенную победу в стартовом круге. Чешская теннисистка выбила Эльзу Жакемо (6:2, 6:4). Но фаворитом, понятное дело, считалась Соболенко, которая до этого выиграла у Крейчиковой шесть матчей из семи. При этом Арина и Барбора не пересекались с четвертьфинала Australian Open 2024 года — два с половиной года. Тогда белоруска победила 6:2, 6:3.

На момент публикации статьи матч ещё не начался.