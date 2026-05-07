Синнермания на турнире, который Янник никогда не выигрывал. Рим жаждет увидеть его триумф

Итальянец всерьёз настроен на победу. «Вижу цель и не замечаю препятствий» — это как раз про него. Подробности — в нашем видеорепортаже.

Болельщики в Риме несколько дней ждали появления на турнире своего любимца Янника Синнера. И только в четверг он впервые приехал на стадион «Форо Италико», где уже полным ходом идёт объединённый супертурнир. За тем, как звёздного теннисиста встретили местные тифози, наблюдал корреспондент «Чемпионата».

Янник Синнер не перестаёт удивлять своей стабильностью в результатах. Начиная с концовки прошлого года звёздный итальянец выиграл пять титулов подряд на турнирах серии «Мастерс» — Париж-2025, Индиан-Уэллс-2026, Майами-2026, Монте-Карло-2026 и Мадрид-2026, побив рекорды всех времён и народов. Дальше на очереди — Рим, в котором Янник ещё ни разу не побеждал. В прошлом году он добрался тут до финала, но уступил Карлосу Алькарасу.

В этом году Алькарас травмирован, однако от этого Яннику ничуть не легче. Всё-таки Рим — родной для него турнир, а это и повышенная ответственность, и повышенное внимание со стороны публики. Как успеть перезагрузиться после победы в Мадриде и настроиться на новую борьбу? Именно об этом и спросили итальянца на пресс-конференции.

— Мне приятно быть здесь, ведь это очень особенный турнир, особенно для нас — итальянцев. У меня было несколько выходных, когда я вообще ничего не делал. Я чувствовал, что это было мне необходимо. Сегодня первый день тренировок, и я впервые сюда приехал сегодня днём. Посмотрим, как всё пойдёт. У меня есть ещё пара дней на подготовку. Это не так много, но в то же время я знаю, что играл очень много. Я очень рад снова быть здесь. Для меня это особенное место уже на протяжении многих лет. Посмотрим, что получится в этом году.

— Ты продолжаешь побеждать в грунтовом сезоне. Не думаешь ли, что у тебя слишком много турниров? Скоро «Ролан Гаррос», а соревнования в Риме — это твоя родная страна. Есть ли какой-то приоритет между этими двумя крупнейшими грунтовыми турнирами?

— Думаю, что самые большие титулы, которые у нас есть, и самые важные — это всегда будут турниры «Большого шлема». Впереди — Париж. Я надеюсь, что там я буду в отличной физической и психологической форме. Конечно, и этот предстоящий турнир очень важен для меня.

У меня были отличные результаты, особенно в этом году, на грунте. Это придаёт мне уверенности. В то же время нужно также очень хорошо заботиться о своём теле и разуме. Поэтому мы решили сейчас немного передохнуть между двумя турнирами, а потом посмотрим, как всё пойдёт.

Пока Янник Синнер давал небольшую пресс-конференцию, фанаты с нетерпением поджидали его под знаменитым мостиком, который идёт от центрального корта в зону игроков прямо над главной пешеходной артерией всего теннисного стадиона «Форо Италико». Визг, крики «Янник!» Неужели этот парень пройдёт мимо и не заметит всю эту повальную Синнерманию?

Но, как оказалось на самом деле, даже Янник Синнер — внешне такой холодный, скромный и невозмутимый, не отказал себе в удовольствии покупаться в лучах народной любви. Лидер мирового рейтинга достал телефон и запечатлел себе на память этот важный момент. Такими селфи можно гордиться.

Заглянув ненадолго в зону для игроков и забрав сумку, итальянский теннисист отправился на первую в этом году тренировку в Риме. Причём первоначально планировалось, что он будет заниматься на корте №14. Однако, видимо, опасаясь, что охрана не справится с наплывом желающих посмотреть на Янника вживую, его занятие перенесли на самую удалённую от посторонних глаз площадку №5. Но и это не оттолкнуло фанатов, они всё равно облепили все трибуны соседнего корта №6 и через него пытались поприветствовать Синнера.

А вот кому нежданно повезло, так это обитателям VIP-зоны, где находятся офисы крупных спонсоров соревнований. Там они ведут переговоры, строят стратегию развития. Но даже эти очень важные особы побросали все свои дела и высыпали на находящиеся там балконы, чтобы понаблюдать за первой тренировкой Янника Синнера в Риме в 2026 году как простые фанаты тенниса.

Что и говорить, от такой Синнермании не скрыться даже на тропинках, ведущих на корт. Но когда Янник выходит на корт, он забывает про всё. Ведь главное для него — это теннис. Он первая ракетка мира, а значит, должен быть лучшим во всём — в каждом ударе на тренировке.

Янник Синнер начнёт борьбу в Риме-2026 лишь в субботу, 9 мая. А пока определился его первый соперник — австриец Себастьян Офнер. Интересно, успеет ли звёздный итальянец перезагрузиться после триумфа в Мадриде и снова настроиться на победный лад? Об этом мы узнаем совсем скоро.

