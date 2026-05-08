Анастасия Захарова в Риме-2026: что сказала о матче, о корте, победе над Калинской в Майами, планах, как тренируется с родителями

«В Риме была первая победа на грунте в туре». Россиянка Захарова закрепляется в топ-100
Даниил Сальников
Анастасия Захарова
Анастасия рассказала о непростом поединке второго круга на итальянском «тысячнике», поддержке родителей и планах до «Ролан Гаррос».

Россиянка Анастасия Захарова завершила участие на дебютном турнире WTA-1000 в Риме уже во втором матче. В лайв-рейтинге она поднимется на несколько позиций и приблизится к заветной цели — топ-50. Но главное, что теннисистка постепенно набирается опыта перед главным грунтовым соревнованием в году. О своих дальнейших планах, мотивации и том, что положительного вынесла из выступления в итальянской столице, Анастасия рассказала корреспонденту «Чемпионата».

Рим (ж). 2-й круг
07 мая 2026, четверг. 14:55 МСК
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

— Как для тебя сложился матч? Вроде так лихо ты отыграла брейк в пятом гейме, но что-то потом пошло не так.
— Ну да. Как-то не особо сложился этот матч, именно с моей стороны. Я немного не успела восстановиться после того, как отыграла прошлый поединок с Ястремской. Это был хороший матч, и, мне кажется, у меня оказалось мало времени для восстановления. Или просто это из-за того, что это грунт, было больше работы и само противостояние долгое — много сил затратила. Из-за этого у меня много чего не получалось на этом матче, хотя мы и посмотрели, и разобрались, как будем с ней играть. Но в итоге у меня были свои ошибки. Их было больше — именно своих ошибок.

— Отличался ли сегодняшний корт от центрального, где ты проводила первый матч?
— Да, он был другой, он был кривой (смеётся). Мяч отскакивал по-разному — это именно то, что я не люблю именно на грунте. Каждая линия как-то скользила либо вниз, либо вверх, либо куда-нибудь вбок уходила. В общем, было сложно предугадать. А у меня ноги все, да и вообще всё забито. После матча с Ястремской мы вроде пытались восстановиться как-то, но не особо это получилось. И из-за этого, мне кажется, я меньше дорабатывала ногами, из-за этого так всё получилось.

— Как обычно ты отходишь от поражения? Долго ли это всё перевариваешь в себе и потом постепенно приходишь в норму?
— Не знаю, насколько долго. Конечно, как только я проиграла, я чуть-чуть расстраиваюсь. Наверное, первые полчаса мне как-то тяжеловато это воспринять, что я проиграла. Начинаю прокручивать, что там и там были возможности, и я, можно сказать, была готова хорошо к этому турниру. Но из-за того, что вот так сыграла как-то тяжело первый матч, отдала всё, все свои силы, из-за этого вот так получилось.

— Какие положительные моменты выделишь из этого турнира в целом? С каким багажом ты идёшь дальше, в свой следующий турнир?
— Положительные моменты — то, что я играла здесь в основе, прошла здесь круг, причём на грунте. Это была моя первая победа на грунте! Это всё очень положительно, я считаю, для меня. И дальше я поеду на WTA-125 в Париже. Потом буду играть в Страсбурге и начну сразу с основы «Ролан Гаррос».

— До следующего турнира в Париже ещё несколько дней. Ты задержишься в Риме? Что-то успеешь посмотреть?
— Немного. Я ещё в пятницу, получается, здесь. Постараюсь вырваться — у меня не будет никаких тренировок. Буду отдыхать, пройдусь по Риму, поем вкусную еду, может, совершу какие-нибудь покупки. В общем, постараюсь максимально отвлечься.

— Какой раз ты оказалась в Риме? Были ли раньше тут экскурсии или впервые отправишься?
— Получается это третий раз, когда я в Риме. И второй раз, когда выступаю, потому что два года назад я тоже была здесь и надеялась попасть сюда, но не попала. Даже в квалификацию не прошла. В прошлом году я сюда попала и отыграла в квале, проиграла в нём. Да, я немного тогда прошлась по городу — видела Колизей, видела Ватикан. В общем, прогулялась ещё по паре мест. Ещё вкусно покушала, выпила апероль и поехала на следующий турнир. Завтра планирую то же самое сделать.

WTA-1000. Рим-2026. Сетка

— У тебя, получается, мама и тренер, и агент, и позавчера ты упоминала, что она ещё и массажистка у тебя. Как это всё разделять? Ведь она же ещё и просто твоя мама.
— Да нет, мне не надо это всё разделять. Мы всегда работаем с мамой в команде, и для меня, наверное, ближе всех мама. Я могу всем с ней поделиться, и она меня знает, чувствует, как и насколько я готова психологически сегодня сыграть. Она всё равно меня сегодня поддерживала, хотя видела, что я не готова на максимуме играть. И всё равно она мне говорит: «Давай, давай, ещё, ещё работай ногами». В общем, я пыталась максимально включиться сегодня, но не сложилось, и никто меня за это не упрекнёт, не отругает. Наоборот, меня все поддерживают и говорят: «Главное, Настька, здоровье! Ты восстанавливайся, а турниры ещё будут». Да, мы в этот раз не восстановились, но это грунт. Всё из-за этого. Потому что, когда я на харде отыграю три сета, мне всё равно потом полегче выходить и играть следующие матч. А на грунте надо всё-таки привыкать. Ну и плюс ещё, да, корт был другой. Рядом мальчики играли, там так шумно было. Ну и плюс эти странные отскоки были.

— У тебя вообще было когда-то желание поработать с другим специалистом? Или какие-то предложения были со стороны?
— Ну, папа, наоборот, всегда за, чтобы я с кем-то ещё поработала. Мама тоже не против. Но мне как-то больше комфортно, как сейчас. Я всё-таки работаю, наверное, с восьми лет, нет, с 10 лет с папой, с мамой, и я чувствую себя комфортно с ними. Они меня всегда поддерживают, всегда помогают мне, и всегда нам есть над чем работать. В чём-то мы улучшаемся. Лично для меня, я бы, может, так всё и оставила, как есть. Но родители говорят: «Нет-нет-нет. Мы рассматриваем все предложения». Они также разговаривают с тренерами, беседуют. И мне тоже говорят об этом — что если будут предложения, то давай рассматривать. В общем, мы рассматриваем, но мне как-то спокойнее со своей семьёй.

Фото: Julian Finney/Getty Images

— Мы говорили с тобой, что вы переехали из Волгограда в Москву. Когда это случилось? И можешь ли назвать этот город уже своим? Есть ли какие-то места, где ты любишь прогуляться в какую-то свободную минутку?
— Ну, я бываю в Москве не так часто. Переехали мы, получается, три года назад. И я была там, может, от силы где-то полгода за эти три года. И когда я приезжаю домой, то стараюсь максимально отдохнуть. Я пытаюсь максимально с семьёй провести это время. Но если есть свободная минутка, то мы любим с братом пройтись по Москве, посмотреть разные места. Мы живём рядом с парком Горького. И там мы чаще всего проводим время.

— Продолжаешь ли сейчас образование?
— Да, я учусь — на четвёртом курсе в ГЦОЛифке. На тренера по теннису.

— В этом году у тебя был яркий матч в Майами. Ты победила Анну Калинскую, причём отыгралась с матчбола. Какие громкие победы в этом сезоне тебе вспоминаются?
— Да. Я, наверное, очень рада, что я одержала тогда победу. Это тоже, наверное, было какое-то чудо, как и позавчера [в матче с Ястремской]. Потому что я там проигрывала в третьем сете что-то типа 1:4. И, кажется, пошёл дождь. И вышла оттуда. А у меня всё не получалось, всё летело как-то в какие-то разные стороны. И мама говорит: «Ну ничего, дальше продолжаем, Настя». И этот разговор, вот эта поддержка от мамы помогла, я как-то снова поверила в себя и думаю: «Ну да, надо пробовать, надо пытаться». И вроде всё-всё-всё пошло. Ещё плюс ветер был, и ей немножко это мешало. И я как-то просто отпустила эту ситуацию, что я где-то что-то проигрываю. Я просто начала играть каждый мяч, и мне понравился этот матч. Я играла так, как я люблю, и по ветру, и против ветра. Такие вот запоминающиеся моменты.

— В таком случае коучинг во время матча тебе как-то помогает?
— Во время матча очень мало на это времени, и из-за этого нельзя долго разговаривать. Ну разве что только между сетами можно подойти, что-то узнать — как-то тебя поддержат, что-то скажут. А так не сказать, что получается многое.

— Ты говорила, что когда выходишь на корт, музыку не слушаешь. А когда ты вышла из раздевалки и идёшь на матч, как ты себя ведёшь? Как себя настраиваешь? Какие-то мотивирующие вещи себе говоришь?
— Я стараюсь максимально ни на кого не смотреть, стараюсь смотреть только вперёд и говорю, что сейчас нужно работать, сейчас надо играть, что я сейчас выхожу на корт и должна сделать всё, над чем я работала.

— И это помогает?
— Это помогает. Но не сегодня.

Турнир в Риме проходит с 5 по 17 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».

