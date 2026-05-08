«Мы хотим больше денег». Суперзвёзды тенниса массово грозятся бойкотировать «Шлемы»

На этой неделе самой обсуждаемой темой в теннисе стал возможный бойкот турниров «Большого шлема» топ-игроками. В Риме проходят крупные турниры, мужской «Мастерс» и женский «тысячник», но у спортсменов в основном спрашивают о сложной ситуации с мэйджорами.

Почему внезапно возникают вопросы о бойкоте ТБШ и есть ли реальные поводы опасаться воплощения пока лишь потенциальных угроз звёзд в реальность?

На днях организаторы «Ролан Гаррос» объявили, что призовой фонд турнира в этом году вырастет на 9,5% и составит € 61,7 млн, а чемпионы соревнований у мужчин и женщин получат по € 2,8 млн. Как видно, дело не в равенстве призовых для представителей обоих полов – эта проблема уже давно снята с повестки именно на «Шлемах».

Игроков не устраивает доля, которую они получают от доходов турнира. Она снизилась с 15,5% в 2024 году до 14,3% в этом. Теннисисты ранее называли конкретное требование – они хотят получать 22% от доходов, чтобы «Шлемы» соответствовали стандартам турниров ATP и WTA.

Звёзды мужского и женского туров выпустили совместное заявление, под которым свои подписи поставили Кори Гауфф, Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Джессика Пегула, Эмма Наварро, Мэдисон Киз, Чжэн Циньвэнь, Жасмин Паолини, Паула Бадоса, Мирра Андреева, Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александр Зверев, Новак Джокович, Каспер Рууд, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Стефанос Циципас, Алекс де Минор, Тейлор Фриц.

«Ролан Гаррос» разочаровал теннисистов размером призовых в этом году Фото: Julian Finney/Getty Images

«Ролан Гаррос» получил € 395 млн дохода в 2025-м, увеличив показатель годичной давности на 14%. При этом призовой фонд вырос всего на 5,4%, что снизило долю расходов на игроков в общей выручке до 14,3%. В этом году грунтовый мэйджор ещё не знает точную сумму своих доходов, но очевидно, что турнир получит гораздо выше € 400 млн, а игрокам полагается даже меньше 15% от общей выручки. Это в полтора раза ниже, чем показатель 22%, который так хотят видеть теннисисты.

Организаторов «Ролан Гаррос» можно понять. Они хотят максимизировать свои доходы. При этом теннисистов вроде бы не обижают – на грунтовом «Шлеме» постоянно растут призовые, как и на Australian Open, US Open и Уимблдоне.

Игроков не устраивает исключительно номинальный рост зарплаты – они хотят получать фиксированную долю пропорционально росту прибыли турнира, в чём кроется весь корень проблемы. Звёздные теннисисты считают, что они прямым образом создают ценность и пополняют казну турнира. В каком-то смысле они правы, ведь если в Париж не приедут все топ-игроки, то доходы «Ролан Гаррос» очевидно просядут. При этом единичная потеря чемпиона последних двух лет Карлоса Алькараса или ещё пары тройки топ-игроков из-за травм глобально ни на что не повлияет. Люди придут посмотреть на Янника Синнера, Новака Джоковича и остальных звёзд.

Между теннисистами и боссами «Шлемов» накопилось много разногласий, которые пока никак не решаются. Ранее на мэйджорах проводилось несколько встреч, но без каких-либо конкретных результатов. Чиновники обещали «учесть пожелания» спортсменов, однако, очевидно, 22% дохода им отдавать пока не хотят. «Ролан Гаррос» вообще снизил долю на призовые игрокам по сравнению с прошлым годом, что привело к фактическому бунту с высказыванием резкого недовольства в Риме на этой неделе.

«Конечно, когда смотришь на цифры и видишь, сколько получают игроки… Мне кажется, что шоу зависит от нас. Без нас нет этого турнира, развлечения. Мы определённо заслуживаем и хотим получить больший процент от доходов. Что я могу сказать? Я просто очень надеюсь, что в ходе всех переговоров, которые мы ведём, в какой-то момент удастся достичь правильного решения, которое устроит всех. Думаю, в какой-то момент мы начнём бойкот. Мне кажется, это будет единственным способом для борьбы за наши права. Я стараюсь не задумываться об этом слишком много, потому что мы пытаемся изо всех сил, делаем всё, что можем. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти, если дело дойдёт до бойкота игроков. Мне кажется, что сейчас мы, девушки, можем легко собраться и на это пойти, потому что некоторые вещи кажутся несправедливыми по отношению к игрокам. Думаю, в какой-то момент дело дойдёт и до такого», — едва ли не раньше всех донесла свою позицию первая ракетка мира Арина Соболенко.

Арина Соболенко и Кори Гауфф Фото: Julian Finney/Getty Images

«У меня, конечно, не так много жизненного опыта, но если смотреть на другие виды спорта, то для серьёзных изменений обычно нужен именно профсоюз. Нам тоже нужно как-то объединяться. Да, можно давить через медиа, создавать информационное давление, но если все продолжают просто выходить и играть, ничего не меняется. В этом плане я согласна с Ариной. Думаю, и другие игроки тоже. Есть общее понимание, что этот вопрос нужно решать для всех игроков, особенно для низкорейтинговых. Для меня это важно. Я хочу оставить спорт в лучшем состоянии, чем он был, когда я в него пришла. И если в конце карьеры я смогу сказать, что внесла свой вклад, – этим я смогу гордиться», — согласилась с Соболенко четвёртая ракетка мира Кори Гауфф.

«Думаю, наши предложения были вполне разумными – речь идёт о справедливой доле от доходов. Повышение призовых само по себе – не совсем то, чего мы хотели, потому что процент от общей выручки при этом падает. Самое важное – это нормальная коммуникация с руководящими органами, чтобы у нас была возможность обсуждать и, возможно, договариваться. Надеюсь, до «Ролан Гаррос» появится возможность провести такие встречи, и посмотрим, к чему это приведёт. В целом у нас хорошая коммуникация между игроками, и, если тема важная, мы готовы выступать вместе. Так было, например, с изменениями в календаре и обязательными турнирами – хотя тогда мы, к сожалению, отреагировали слишком поздно. У нас довольно схожее видение, но бойкот – это уже крайняя мера. Не знаю, насколько это вообще реально, ведь мы, по сути, индивидуальные спортсмены и конкурируем друг с другом. Бывали подобные ситуации, но сказать, как это могло бы сработать сейчас, сложно. Пока я о таком ничего не слышала», — заняла более мягкую позицию шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек.

«Я бы не сказала, что у меня достаточно опыта, чтобы об этом рассуждать. Сейчас я просто приезжаю на турниры и стараюсь максимально сосредоточиться на игре и победах. Пока для меня призовые не основной фокус. Я стараюсь получать опыт и выигрывать как можно больше матчей. Это сейчас для меня главное», — решила уйти от детального обсуждения проблемы седьмая ракетка планеты Мирра Андреева.

Мирра Андреева Фото: Julian Finney/Getty Images

Может показаться, что девушки более эмоциональны, но в мужском теннисе тоже настроены на бойкот, в том числе абсолютный лидер мирового рейтинга Янник Синнер.

«Безусловно, я готов рассмотреть бойкот. Прежде всего считаю, что турниры «Большого шлема» — это лучшие и самые важные соревнования в нашем календаре. Всё сводится, скорее, к уважению, понимаете? Потому что, на мой взгляд, мы отдаём гораздо больше, чем получаем взамен. И это касается не только топ‑игроков — всех нас. Опять же, и мужчин, и женщин — мы в этом плане очень‑очень равны. Насколько я знаю, топ‑10 мужчин и топ‑10 женщин подписали письмо. Неприятно, что спустя год мы даже не приблизились к тому, чего хотели бы добиться.

Если посмотреть на другие виды, то, когда топ‑спортсмены отправляют важные письма, уверен, что в течение 48 часов они получают не только ответ, а сразу возможность встречи для обсуждения ситуации… Конечно, мы хотим получать больше денег. Но самое главное — это уважение, а мы его просто не чувствуем. Думаю, мы, игроки, несколько разочарованы позицией «Ролан Гаррос», например. Так что посмотрим, что будет дальше. Полагаю, в ближайшие несколько недель мы узнаем, каким будет призовой фонд на Уимблдоне. Мы очень надеемся, что условия улучшатся. А затем, конечно, нас ждёт US Open. Поэтому я вполне понимаю игроков, которые говорят о бойкоте: с чего-то ведь нужно начинать. Эта ситуация тянется уже очень давно. А что будет в дальнейшем — увидим», — сказал Синнер на пресс-конференции в Риме.

«Я с того момента, когда начал карьеру, всегда говорил примерно одни и те же вещи. Я не президент какой-то федерации, а просто игрок. Поэтому я поддерживаю любую инициативу, которая может помочь где-то игрокам. Если игроки считают, что бойкотировать — правильно, то я это поддержу. Насколько я понимаю, проблема в том, что «Большие шлемы» зарабатывают огромные деньги, что очень круто, дают большие деньги нам, но по сравнению с другими видами спорта — очень маленький процент. Соответственно, мы хотим, чтобы этот процент был больше. Я за. Что будет дальше, не мне решать. Но я поддержу игроков, а не турниры», — заявил чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович наиболее детально высказался о проблеме. Новак тоже поддерживает все усилия игроков в борьбе за свои права, хотя серб, которому через пару недель исполнится 39 лет, на данном этапе карьеры не собирается слишком активно в ней участвовать.

«Я был президентом профсоюза игроков, а также создавал PTPA шесть лет назад. Так что вы знаете мою позицию по этому вопросу. Я говорил много раз. Мне не нужно много раз повторять. Игроки знают, что я всегда буду их поддерживать, и это всё. Активизируются новые поколения. Я рад, что лидеры нашего спорта, такие как Арина Соболенко, готовы действительно проявить инициативу и понять динамику теннисной политики, разобраться в нюансах и выяснить, что нужно сделать не только для своего благополучия, но и для всех остальных. Для меня это настоящий пример лидерства. Я приветствую это. Вот и всё, что я хотел сказать по этому поводу.

Мы все участвуем в одном и том же виде спорта, стремимся поднять игру на новый уровень, будь то теннисисты, турниры или руководящие органы. К сожалению, зачастую возникает конфликт интересов, который некоторые люди не хотят обсуждать. Я думаю, именно здесь игроки обладают настоящей властью. Я всегда поддерживаю более сильные позиции игроков в экосистеме. Честно говоря, сейчас я, скорее, наблюдаю со стороны, поскольку не принимал участия в этих встречах и обсуждениях. Но моя позиция предельно ясна: я поддерживаю игроков и всегда буду поддерживать усиление позиций игроков в экосистеме, как уже говорил. Положение игроков на турнирах «Большого шлема» оставляет желать лучшего. В целом оно не соответствует норме. Именно поэтому я стал соучредителем ассоциации игроков PTPA. Это был мой поиск более глубокого и значимого решения, немного выходящего за рамки существующей системы, потому что система устроена таким образом, что она просто не приносит пользы игрокам во всех областях.

Новак Джокович Фото: Julian Finney/Getty Images

Знаете, в прошлом люди часто искажали мои слова и говорили, что я сам себе прошу больше денег, даже когда выигрывал турниры «Большого шлема». Вы любите публиковать заголовки типа «Победитель мэйджора получает то-то и то-то», чего больше никогда в истории не было. Но мы говорим о теннисистах с более низким рейтингом, которые испытывают трудности. Они уходят из тенниса из-за отсутствия финансирования. Я думаю, что у нас единственный глобальный вид спорта, если посмотреть на все остальные виды, где, как мне кажется, нет определённых финансовых гарантий для игроков с более низким рейтингом. Не знаю, изменилось ли что-нибудь за последние несколько лет. В те времена мы работали в PTPA, проводили исследования и изучали, сколько игроков в теннис, как в мужском, так и в женском одиночном и парном разряде, живут за счёт этого вида спорта. И это очень, очень небольшое число. Когда мы говорим о жизни, связанной со спортом, мы имеем в виду, что, когда вы составляете отчёт о прибылях и убытках, учитываете все расходы, которые необходимо покрыть, поездки и содержание команды, у вас уже есть сбережения, которые вы можете инвестировать во что-то другое. Это очень небольшая сумма. В конечном итоге это всегда открытый вопрос.

Теннис, как и любой крупный глобальный вид спорта, — это большой бизнес. Всё не так просто. Конечно, к этому нужно подходить со всех сторон, проявляя готовность к сотрудничеству и поиску оптимальной формулы. Также следует отметить, что монополия в нашем виде спорта очень сильна. Если вернуться, например, к моменту основания ATP с начала 90-х или конца 80-х годов, теннис сильно изменился, но некоторые аспекты его структуры остались прежними. У игроков в профсоюзе на самом деле нет абсолютно никакой власти. Я сам через это прошёл, будучи президентом профсоюза много лет. На публике может казаться, что есть какая-то власть, если избрать представителя игроков. Есть правление, но вся структура устроена таким образом, что игроки просто не могут получить то, что хотят. Вот почему лучшие теннисисты объединяются и пытаются вести переговоры напрямую с турнирами «Большого шлема», что, на мой взгляд, правильный путь. Нужно пытаться найти способы извлечь выгоду», — сказал Джокович.

С трудом верится, что топ-теннисисты бойкотируют «Ролан Гаррос» через две недели. Возможно, бунт в Риме заставит пересмотреть свою позицию боссов грунтового мэйджора в Париже, хотя с учётом публикации официального пресс-релиза по призовым это выглядит маловероятно. Выражение публичного недовольства, скорее, является рычагом давления, чтобы на Уимблдоне и последующих «Шлемах» никто не занижал долю теннисистов от общего дохода турниров. Вероятно, игроки не получат желаемые 22% в ближайшее время, но и того, чтобы опуститься ниже 15%, постараются не допустить.