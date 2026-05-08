Соперница Мирры — серебряный призёр ОИ в паре, как и Андреева! Кто выйдет в 4-й круг Рима?

Соревнование категории WTA-1000 в Риме началось для Мирры Андреевой с уверенной победы. Первая ракетка России прибыла в Италию после двух обидных поражений в финалах Мадрида, однако спортсменка подавила негативные эмоции и в стартовом матче учинила настоящий разгром. Теперь 19-летней теннисистке предстоит сражение со швейцаркой Викторией Голубич в третьем круге турнира.

Во втором круге Рима Андреева сошлась с 59-й ракеткой мира Антонией Ружич. Лидер российского тенниса потратила всего 1 час 6 минут, чтобы с «баранкой» обыграть соперницу из Хорватии и попасть в третий круг — 6:0, 6:1. Отметим, что для 19-летней Мирры это уже 13-я победа на грунтовом покрытии в текущем сезоне, а ещё она одержала верх в 27-м сражении в этом году.

В послематчевом интервью для Tennis Channel россиянка поделилась мыслями об исходе поединка с Ружич. «Уже во время разминки перед матчем я почувствовала, что мяч летит как надо, будто мне даже не нужно прилагать особых усилий для ударов. Наверное, сегодня был просто один из тех дней, когда всё складывается идеально. Даже укороченные удары проходили из тех точек корта, откуда я обычно их не бью. Не знаю… Я также действовала очень агрессивно, старалась быстрее завершать розыгрыши. Так что да, сегодня всё получалось, и я просто получала удовольствие от времени, проведённого на корте», — заявила спортсменка.

А ещё Андреева рассказала, что помогло ей справиться с проигранными финалами Мадрида. Напомним, Мирра дошла до решающих матчей и в одиночке, и в паре, однако в обоих разрядах потерпела поражения и не добралась до заветных трофеев. «После проигранного финала я, конечно, думала только о том, насколько плохо играла. Знаете, проиграла в финале и думала: «Боже мой, я сейчас играю ужасно. Что вообще происходит?» Так что я действительно была очень строга к себе.

Но уже на следующий день я поняла, что могу быть благодарна за то, что мы вышли в финал парного разряда, потому что это помогло мне переключиться. Я не могла просто сидеть и грустить из-за поражения в финале одиночки — мне нужно было сосредоточиться на том, как выиграть финал в паре. А потом, на следующий день, я уже подумала: «Вообще-то это было отличное начало грунтового сезона. Я выиграла много матчей, и ладно, в этот раз не получилось, но впереди ещё Рим и через несколько недель — «Ролан Гаррос». Так что я решила просто забыть об этом поражении и полностью сосредоточиться на том, чтобы хорошо выступить в Риме», — отметила теннисистка.

Перед началом этого сезона россиянка начала работать с соотечественником Алексеем Ватутиным. Экс 136-й номер рейтинга ATP присоединился к команде Андреевой в роли спарринг-партнёра. С появлением Алексея Мирра уже завоевала два титула категории WTA-500 — Аделаиду и Линц — а также приняла участие в решающих матчах на «тысячнике» в Мадриде в одиночном и парном разрядах.

В беседе с «Чемпионатом» Ватутин поделился воспоминаниями о начале сотрудничества с Андреевой. «В конце 2023 года Мирра связывалась со мной, предлагала вместе провести предсезонку и поехать на австралийскую серию, но в тот момент я не был готов, потому что у меня на начало следующего сезона был спланирован календарь своих турниров. Мы тогда пожелали друг другу удачи и договорились, что будем оставаться на связи.

В конце прошлого года мы увиделись, поговорили, я сказал, что готов поехать на какую-то серию турниров, если нужно. В декабре мне Мирра написала, попросила потренироваться с ней четыре дня во Франции. Хоть мы и не были знакомы до этого с Кончитой [Мартинес — тренером Мирры], после третьего дня тренировок она сказала: «Алексей, нам нужно поговорить. Не хочешь поехать с нами в Австралию?»

Я не стал отказываться. После Австралии агент Мирры спросил, могу ли я поехать в Доху, Дубай, Майами. И я был готов, согласился. Между турнирами мы тоже вместе тренировались. И всё пошло хорошо», — заявил уроженец Волгограда.

Наличие спарринг-партнёра, конечно же, не преуменьшает роль главного тренера спортсмена, однако в каких-то случаях приходится подменять коллегу по цеху. В интервью «Чемпионату» Алексей рассказал, как переживал во время турнира в Линце, на который Мирра поехала без Кончиты Мартинес, но с Ватутиным. «Конечно, было волнительно. Во-первых, это был первый подобный опыт для меня. Во-вторых, этого турнира не было в плане у Мирры, его решили играть в последний момент, так как нужна была уверенность перед грунтовой серией. Когда мы приехали в Линц, Мирра играла с кем-то на счёт, была очень позитивно настроена, и на тренировках я видел, что она очень хорошо играет. Но, опять же, когда выходишь на матч, волнение может наложиться и сильно повлиять на качество игры. Я переживал, но очень рад, что так всё в итоге получилось», — подчеркнул Алексей.

За попадание в 1/8 финала Рима Мирра Андреева поборется с 33-летней Викторией Голубич, с которой она ранее никогда не пересекалась на корте. Представительница Швейцарии обладает не таким высоким рейтингом, как россиянка, поэтому ей пришлось начать итальянский турнир с первого же круга. На старте «тысячника» Голубич разгромила хозяйку кортов Федерику Урджези (6:1, 6:1), а в следующем круге выбила из сетки 29-ю сеяную Майю Джойнт (7:5, 6:2).

В рейтинге WTA Виктория располагается на 90-м месте, хотя в феврале 2022 года она была 35-й ракеткой мира. В одиночке у спортсменки два трофея, которые она выиграла с разницей в восемь лет — Гштаад-2016 и Цзюцзян-2024. А вот в дуэте швейцарке не удалось добраться до титулов: она трижды выходила в финалы — на турнирах в Гштааде-2017 и Хобарте-2023 — однако успех отпраздновать не смогла.

При это теннисистка ещё является обладательницей серебра Олимпиады-2020 в этом разряде! Вместе с Белиндой Бенчич Виктория добралась до решающего матча, где девушки в итоге уступили чешкам Катержине Синяковой и Барборе Крейчиковой. А ещё Голубич в составе своей сборной стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг: в финале 2022 года команда Швейцарии одержала победу над теннисистками из Австралии.

Из достижений Виктория также может похвастать выходом в четвертьфинал Уимблдона-2021, где её победила чешка Каролина Плишкова. На пути к этой стадии швейцарская спортсменка выбила из сетки 29-ю сеяную Веронику Кудерметову, американку Даниэль Коллинз, и ещё двух представительниц США — Мэдисон Бренгл и Мэдисон Киз, которая тогда находилась на 27-м месте в мировой классификации.

Кроме того, у Голубич в активе две победы над теннисистками из топ-10, однако последний раз она оказывалась сильнее соперницы из десятки лучших аж в 2021 году. Виктория обыгрывала испанку Гарбинье Мугурусу (6) в четвертьфинале Линца-2016 и гречанку Марию Саккари (9) во втором круге Индиан-Уэллса-2021.

Если учитывать все вводные, исход сражения Андреевой и Голубич за 1/8 финала Рима как будто бы очевиден. Швейцарка далека от прежних кондиций, а ещё она ни разу не проходила дальше второго круга на итальянском турнире. Добавим также, что последний и единственный раз Виктория принимала участие в четвёртом круге «тысячника» четыре года назад — в 2022-м в Индиан-Уэллсе.

Женский турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая.