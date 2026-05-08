«Я могу себя накручивать во время матча, поэтому мне нужны подсказки». Шнайдер — в Риме

Диане Шнайдер пришлось отыгрываться на старте турнира WTA-1000 в Риме. Она уступала по сетам в матче с австралийкой Талией Гибсон — 0:1, но затем сумела перевернуть ход поединка и одержать волевую победу — 5:7, 6:1, 6:1. О том, как она успела перезагрузиться после поражения в парном финале Мадрида, настроилась на борьбу в столице Италии, что ждёт от дальнейшего выступления в паре с Миррой Андреевой и как ей работается с Сашей Бажиным, россиянка рассказала корреспонденту «Чемпионата».

— Диана, поздравляю с волевой победой! Как сложился для тебя матч?

— Начала я матч не очень, но особо по этому поводу не переживала. Тем более потом я стала играть заметно лучше, чем в первом сете. Да и в целом я понимала, что если будет какой-то длинный матч, то физически я сейчас лучше и продержусь точно дольше, чем она. Так что я довольна, как сегодня передвигалась по корту, большинство долгих розыгрышей я везде забирала, её переигрывала, поэтому в целом после первого сета уже не было какого-то мандража или переживаний. Дальше как бы всё. Оставила всё в первом сете и уже второй-третий спокойно на уверенности закрыла.

— То есть можно сказать, что ты была довольна собой, как ты по ходу матча прибавляла?

— Да. Но всё равно неприятно, когда ведёшь в счёте, когда можешь подать на сет и закрыть его – и тут делаешь две двойные. Психологически расстраиваешься, потому что были возможности, которые ты сама же упустила, а не потому, что соперник сыграл там супер. Но, опять же, я довольна, что психологически не расклеилась и собралась с самого первого розыгрыша после первого сета и уже начала играть как надо.

— Дальше по сетке у тебя Осака или Ева Лис. Может, с кем-то из них хотела бы сыграть?

— Ещё неизвестно, как там у них погода пойдёт (во время интервью шёл ливень. — Прим. авт.). Хотелось бы, конечно, посмотреть, когда они смогут выйти на корт. Ну, с Евой мы играли, так что как бы плюс-минус знаю, что ожидать от матча с ней. А вот с Наоми я никогда и не тренировалась, и не играла, поэтому будет очень интересный матч. Мне бы вообще хотелось с ней сыграть. Всё-таки бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная чемпионка ТБШ. Но, опять же, никогда не знаешь, кто выиграет из них, ведь условия всегда разные. Так что уже буду отталкиваться от того, кто победит, и настраиваться уже, разговаривать с тренером, составлять план на игру. Но, конечно, мне бы хотелось сыграть с Наоми.

— Ты про погоду сказала в Риме. Насколько она тут изменчива? Допустим, ты по ходу матча чувствовала, что что-то намечается? Или этого ещё не было?

— Ну, конечно, были переживания, что может быть дождь, потому что все предыдущие дни, да и сегодня, были очень пасмурные, поэтому были немножечко такие переживания, что если матч будет идти долго, то может затянуться из-за дождя. Конечно, повезло, что мы играли первым запуском и спокойно всё прошло. Но уже было достаточно ветрено, поэтому, думаю, ветер как раз и нагнал тучи. Вот дождь и пошёл.

— Вы с Миррой Андреевой продержались на турнире в Мадриде до самого последнего дня. С каким настроением ты приехала? То поражение на тебя давило?

— Ой, ну это были очень долгие две недели в Мадриде, потому что всё равно ты приезжаешь туда чуть заранее, готовишься, тренируешься, и потом всё в итоге растягивается до последнего дня. Конечно же, немножечко поднадоедают эти двухнедельные турниры. Но в целом я была очень рада, что мы с Миррой вышли в финал.

Опять же, это у нас был первый турнир после перерыва, и вообще я получила просто колоссальное удовольствие в принципе от самой игры. Поэтому, когда мы уже вышли в финал, для меня больше уже было просто удовольствие от того, что мы с Миррой как бы делим этот момент вместе. Так что мне был не столько важен результат, сколько я получила очень много положительных эмоций от того турнира. И, естественно, я подустала, потому что мы сразу тут же собрались. У нас был один рейс на самолёт, рейс задержался, и мы приехали очень поздно. Я заселилась в отель уже в половине третьего ночи, а на следующий день нужно было тренироваться, ведь мы же не знали, когда мы будем играть — в четверг или в пятницу. То есть есть ли у нас этот дополнительный день или нет его. Всё было очень суматошно, то есть ничего не отпраздновать. Ты просто пакуешься и едешь в аэропорт. Но, опять же, всё равно положительных эмоций было очень много.

— Ты тренируешься с Сашей Бажиным уже, получается, довольно длительный срок. Получается, ты с ним прошла полноценную предсезонку. Что он привнёс в твою игру, что тебе добавил?

— Мне кажется, самое главное, что сейчас есть — я стала более спокойна на корте. И понятно, что ещё есть куда расти. Всё равно бывает очень много негативных эмоций и всяких мыслей, которых вообще, в принципе, не должно быть на матче. Но, опять же, такие матчи, как сегодня, когда ты проигрываешь первый сет и игра не складывается… Раньше я могла в них просто отпустить руки — мол, ну вот, сегодня не идёт игра, и всё! Сейчас я всё равно знаю, что я могу эту игру перевернуть — то есть да, соперница может сыграть хорошо, тут как бы я сама не сыграю. То есть я больше начинаю сама думать на корте — что я могу сделать, какие моменты использовать. И уже не так сильно паникую, как раньше у меня было. Ну и, конечно, мы работаем на корте — над ударом с двух рук, над укороченными, над выходом к сетке, над подачей. К сожалению, нет волшебной таблетки, чтобы её проглотить, и у тебя — бац и подача 180, да ещё и без двойных подавать, и чтобы всё следом тоже в корт залетало. Это всё занимает время, и, к сожалению, это не только работа на корте, это работа и за кортом. Потому что на тренировке ты можешь попадать всё. А когда ты выходишь на матч, у тебя бурлят эмоции. Ты переживаешь, очень много мыслей, и оно вдруг перестаёт залетать, хочешь ты того или не хочешь. А если при этом ты хочешь ещё и очень сильно, то это ещё хуже. Поэтому очень много работы делается, в принципе, и вне корта тоже.

— Уже пару лет как официально разрешён коучинг во время матчей. Есть такие моменты, когда тебе тренер может что-то подсказать и это заметно помогает в ходе поединка?

— Конечно, да. Мы всегда до матча это обговариваем. Я ему всегда говорю, что если ему видно, что я делаю что-то не так или наоборот, то надо подсказывать. Мне это важно, потому что я могу себя очень накручивать на матчах. Возможно, соперница сыграла хорошо, а я думаю, что это я сыграла плохо. То есть мне важно, чтобы со стороны мне человек сказал: «Это было всё хорошо, ничего не меняем. Просто она сейчас всё попадает, но это так не будет продолжаться всё время». Или наоборот: «Тебе нужно сейчас немножечко поагрессивнее сыграть». Так что мне это важно.

— Мы сейчас в Риме, городе с многовековой историей. Насколько он тебе нравится? Есть ли у тебя тут свои какие-то интересные места?

— Особо «моих» мест никаких нет. Но я, понятное дело, ходила смотреть Колизей. Внутри не была, но снаружи походила вокруг. Фонтан Треви тоже видела. Мне он нравится. Единственный момент, что из-за того, что город очень старинный, улицы очень узенькие, и, получается, на них всегда много трафика, очень много пробок. Поездки получаются немножко долгие — от отеля до стадиона и обратно. Но в целом тут очень красиво. На какую улицу ни повернёшь, выглядываешь из окна и смотришь — красота! Так что мне сам город очень нравится.

— Ты сказала про фонтан. А монетку в него бросала, желание загадывала?

— Конечно.

— Желания вообще хоть какие-то иногда сбываются?

— Я, если честно, уже и не помню, что я загадывала в прошлом году. Но мне кажется, что 100% я загадывала что-то, связанное с теннисом. Так что думаю, в целом с этим всё нормально.

Диана Шнайдер Фото: Europa Press via Getty Images

— Итальянская кухня тебе близка? Что-то нравится вот из местных блюд?

— Не сказать, что прямо вау. Я не большая любительница пасты там и пиццы. Понятно, что у них есть мороженое. Вот его можно назвать — оно, конечно, очень вкусное. А так я фанатка русской кухни, поэтому что поделать — приходится приспосабливаться.

— Мирра уже подтвердила, что вы продолжаете тут в Риме играть в паре. Какой настрой на этот турнир? Может, какой-то урок вынесли из Мадрида? Что-то попробуете подправить в Риме?

— Да нет, я думаю, что ничего поправлять мы не будем. Всё было супер. Просто будем выходить на корт и получать удовольствие.

Турнир в Риме проходит с 5 по 17 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».