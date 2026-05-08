В Риме Медведева ждёт чех, обыгрывавший Джоковича и Алькараса. Чем опасен Томаш Махач?

В первом матче «Мастерса» в Италии Даниил сразится с 41-м номером рейтинга, на счету которого уже четыре победы над теннисистами топ-10.

В Риме набирает обороты третий в сезоне грунтовый «Мастерс». В субботу, 9 мая, свой путь на нём начнёт и россиянин Даниил Медведев. В стартовом для себя матче второго круга он сразится с чехом Томашем Махачем. Рассказываем, чем может удивить первый соперник Даниила на турнире в столице Италии.

На данный момент Томаш Махач занимает 41-ю строчку рейтинга. В текущем сезоне он выиграл турнир ATP-250 в Аделаиде и вышел в четвертьфинал «пятисотника» в Барселоне. На «Мастерсах» в этом году он добирался максимум до третьего круга (в Монте-Карло).

Стоит также отметить, что в 2024-м Махач взял золотую медаль Олимпийских игр в миксте, а год спустя стал чемпионом турнира ATP-500 в Акапулько (2025).

Томаш Махач после победы на ATP-250 в Аделаиде Фото: Mark Brake/Getty Images

В основной сетке «тысячника» в Риме чех играл всего один раз — в прошлом сезоне. Тем не менее ему удалось дойти до третьего круга. На пути к четвёртому кругу Томаша остановил американец Томми Пол (на тот момент 13-я ракетка мира), победивший со счётом 6:3, 6:7, 6:4.

В этом году в первом круге турнира в столице Италии Махач сражался с греком Стефаносом Циципасом. Чех одолел Стефаноса за полтора часа — 6:4, 7:6 — и вышел на Даниила Медведева во втором круге.

Медведев выигрывал турнир в Риме в 2023-м, однако в предыдущие два сезона выбывал на стадии четвёртого круга. В 2024-м Даниил уступил Томми Полу, а в прошлом году — итальянцу Лоренцо Музетти.

Текущий грунтовый сезон россиянин начал неудачно — в стартовом матче на «Мастерсе» в Монте-Карло уступил итальянцу Маттео Берреттини — 0:6, 0:6. Тем не менее на следующем «тысячнике» в Мадриде Медведев сумел реабилитироваться и добрался до четвёртого круга.

После жеребьёвки «Мастерса» в столице Италии, когда ещё не был определён первый соперник Даниила (так как он седьмой сеяный и пропускает первый круг), Медведев заявил, что ему досталась довольно трудная сетка и уже первый поединок может стать для него серьёзным испытанием. «Да, сетка тяжёлая. Во-первых, для них [Циципаса и Махача] будет тяжёлый стартовый матч друг с другом, поэтому я с удовольствием его, ну, или посмотрю, или послежу за результатом — в зависимости от того, во сколько они будут играть. И тогда уже буду готовиться к победителю, потому что игра у них, конечно, немножко разная всё-таки, поэтому будет разная, скажем так, тактика. Но в любом случае будет интересный первый матч, и надо быть готовым на 100%», — отметил россиянин в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев и Томаш Махач за карьеру встречались дважды. В обоих матчах сильнее оказался россиянин. Впервые Даниил победил Томаша на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2022-м со счётом 6:3, 6:2 (второй круг). Затем Медведев и Махач сыграли в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024. Российский теннисист снова одолел чеха, но отдал один сет — 7:6, 7:5, 1:6, 6:4.

После этого поединка Даниил высказался о Томаше, отметив высокий уровень игры соперника и оценив его перспективу войти в двадцатку и десятку лучших теннисистов: «Сегодня он очень сильно играл, по мне, так на уровне топ-10. Но раз он проиграл важные моменты, то можно сказать, на топ-20. Я смотрел другие его матчи. Сегодня он показал очень хорошую игру, в других встречах он чаще не попадал. Каждый раз в важный момент он делал виннер, и я думал: «Эй, я же смотрел твой матч позавчера, ты такое не попадал».

Он хорошо играл, если будет так играть, поднимется в рейтинге. В теннисе очень важна динамика. Поднимается в рейтинге, показывает хорошие результаты. Если так будет продолжаться, поднимется в топ-30, топ-20, может, топ-10. Если остановится, станет тяжелее. Мы знаем много игроков, которым было непросто в этом моменте. Так что он хорошо играет, посмотрим, что он покажет», — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Махач действительно спортсмен, выступающий на уровне топовых теннисистов и способный обыгрывать представителей первой десятки рейтинга. На его счету уже четыре победы над игроками топ-10, которые случились в 2024-м. Тогда Томаш в одном сезоне одолел россиянина Андрея Рублёва (шестая ракетка мира, Майами), серба Новака Джоковича (первая ракетка мира, Женева), испанца Карлоса Алькараса (вторая ракетка мира, Шанхай) и болгарина Григора Димитрова (девятая ракетка мира, Вена).

Одной из сенсаций стала победа над Алькарасом на «Мастерсе» в Шанхае. Чех победил со счётом 7:6, 7:5. По окончании встречи Карлос признался, что игра с Махачем ощущалась как тяжёлый поединок с кем-то из первой пятёрки рейтинга ATP, хотя Томаш на тот момент был 33-м. «По ощущениям, я играл с соперником из топ-5 – даже не из топ-10, а из топ-5. Настолько высок был его уровень. Я думал, что он будет давать шансы, но нет. С первого и до последнего гейма он играл на высоком уровне, бил с невероятной силой. Я хорошо себя чувствовал на корте, прекрасно чувствовал мяч, здорово пробивал и двигался. Но, если честно, в какой-то момент не знал, что делать. Он действовал так, чтобы я чувствовал, что нужно вкладываться в каждый мяч и делать всё в нужное время. Так что ключевым стало давление, которое он на меня оказал», — заявил испанец.

Удастся ли Даниилу в третий раз победить Махача? Узнаем об этом, когда теннисисты выйдут на корт в субботу, 9 мая.

«Мастерс» в Риме проходит с 6 по 17 мая. За развитием событий и всеми успехами россиян следите на «Чемпионате».