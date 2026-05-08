Ещё три россиянина — в третьем круге Рима: Шнайдер вышла на чемпионку ТБШ

В пятницу, 8 мая, на объединённом турнире в Риме в мужской сетке начались матчи второго круга, а в женской части соревнований проходили заключительные встречи этой же стадии. В этот игровой день выступали сразу четыре представителя России: Карен Хачанов, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Также на корт вернулся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, который проводил первый матч на грунте в этом сезоне.

Хачанов, посеянный под 13-м номером, противостоял бывшему российскому, а ныне казахстанскому теннисисту Александру Шевченко, 85-й ракетке мира. Карен в первом круге воспользовался bye, а его соперник одержал сложную победу над Камило Уго Карабельи — 6:3, 4:6, 7:6 (7:5). В личных встречах россиянин вёл со счётом 2-1, в том числе 1-0 — на грунте. Шевченко победил на харде в Метце-2023 (6:4, 6:4), после чего Хачанов сначала взял реванш с точно таким же счётом как раз в Риме в 2024 году, а затем выиграл в конце февраля этого года на харде Дубая — 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

В первом сете Хачанов довольно рано добился брейка, уже в третьем гейме. После этого Карену необходимо было удержать подачу, и он справился с этим. Правда, не без проблем: Шевченко во второй половине партии заработал четыре брейк-пойнта, но не воспользовался своими шансами. И в 10-м гейме россиянин подал на партию, реализовав второй сетбол, — 6:4 за 51 минуту. Ему не помешало даже то, что при счёте 40:15 игра ненадолго была прервана, после того как одной из болгёрл стало плохо.

Второй сет Хачанов начал неудачно, быстро проиграв первые два гейма. Несмотря на это, в третьем гейме Карен оформил обратный брейк и не пустил соперника в отрыв. После этого Шевченко в двух своих геймах упустил целых семь брейк-пойнтов, и слабая реализация в итоге подкосила его. Хачанов, которого поддерживала местная публика, при 4:4 сделал брейк под ноль и уже в следующем гейме закрыл встречу, воспользовавшись третьим матчболом, — 6:4, 6:4 за 1 час 44 минуты.

«В любом случае, конечно, я доволен, потому что, во-первых, я выиграл. То есть это в любом случае большой плюс. Во-вторых, по игре, я бы сказал, что такой получился рабочий, хороший матч. Но опять же, я сейчас не стараюсь не привязываться ни к какому перфекционизму, потому что я понимаю, что это, дай бог, придёт через работу, через матчи и через победы, как мы это с вами обсуждали ещё до турнира. А так, в общем, я считаю, что матч был всё равно на хорошем уровне сыгран. Да, были какие-то ошибки местами — допустим, проиграл подачу во втором сете. Но, опять же, это грунт, особенно в Риме. Тяжёлый грунт, мячи тоже, и я вижу, что всё равно во многих матчах брейки происходят», — сказал Карен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В третьем круге Рима Хачанова ожидает встреча с Ботиком ван де Зандсхулпом (Нидерланды), выбившим Александра Ковачевича (США, LL) — 2:6, 6:2, 7:6 (7:5).

«Я играл и с одним, и с другим, причём достаточно уже давно. Ну, как давно. Пару лет назад, так скажем. Они, кстати, оба, так скажем, непредсказуемые соперники — то есть у них результаты, как наверное, у многих, то вверх, то вниз. Я бы не сказал, что нестабильные, а такое ощущение, что они обыгрывали очень хороших соперников и могли проигрывать тоже, в принципе, другим игрокам совсем другого уровня. Поэтому тут надо фокусироваться уже на том, кто выиграет. Будем уже настраиваться на того конкретного соперника», — добавил россиянин.

Карен Хачанов Фото: David Ramos/Getty Images

Александр Бублик (9) не испытал трудностей во встрече с аргентинцем Себастьяном Баэсом. Матч, продолжавшийся ровно час, закончился со счётом 6:1, 6:2 в пользу Бублика. В третьем круге казахстанский теннисист сразится с Лёнером Тьеном, который с похожим счётом (6:2, 6:1) одолел Дамира Джумхура.

Новак Джокович (3) вышел на корт с 20-летним хорватским квалифаером Дино Прижмичем. В стартовом матче Прижмич, пребывающий на 79-й строчке в мировом рейтинге, прошёл Мартона Фучовича (6:4, 6:3). Два с половиной года назад Джокович обыграл своего сегодняшнего соперника в первом круге Australian Open (6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4).

В первом сете Джокович не предоставил сопернику особых шансов, несмотря на всего 58% попадания первой подачи. В розыгрышах как на первой, так и на второй подаче серб смотрелся уверенно. После 2:2 Новак сумел прибавить и на приёме и, сделав два брейка, забрал партию — 6:2 за 41 минуту.

Как выяснилось, Джокович выступал на фоне проблем — предположительно, с желудком, — и во втором сете это сказалось. В первых геймах Новак редко брал очки, и Прижмич ушёл в отрыв — 4:0. После этого серб размочил счёт, а в следующем гейме даже вышел на брейк-пойнт, однако не использовал его. А Прижмич, прежде чем выйти подавать на партию при 5:2, вызвал физиотерапевта, но медицинского тайм-аута не потребовалось. Хорват закрыл сет — 6:2 за 43 минуты — и перевёл игру в третью партию.

В решающем сете Джокович лишь однажды отдал свою подачу и отыграться уже не смог. Прижмич добился брейка в пятом гейме, в дальнейшем всё контролировал и оформил сенсационную победу — 2:6, 6:2, 6:4 за 2 часа 17 минут. Новак впервые в карьере проиграл в первом матче в Риме — до этого были 18 побед в 18 встречах. Серб впервые с Барселоны-2018 уступил на грунте столь низкорейтинговому игроку (тогда его одолел Мартин Клижан, 140-я ракетка мира).

Людмила Самсонова (20) вышла на корт с Энн Ли, занимающей 29-е место в мировой классификации. Американка начала турнир с волевой победы над Чжан Шуай (1:6, 6:4, 6:2). В 2022 году Самсонова и Ли обменялись победами на харде Индиан-Уэллса и траве Хертогенбосха и с тех пор не играли друг с другом.

В первом сете россиянка уверенно действовала в своих геймах, избегая брейк-пойнтов. Людмила уже в третьем гейме могла взять подачу соперницы, однако упустила свой брейк-пойнт. А вот в девятом гейме Самсонова сделала важный брейк, сразу после чего подала на партию — 6:4 за 42 минуты.

Во втором сете Самсонова один раз не удержала подачу, но к тому моменту она уже вела с двумя брейками, так что эта локальная неудача ни на что не повлияла. Преимущество в один брейк Людмила удержала, а в девятом гейме использовала второй сетбол на приёме — 6:4, 6:3 за 1 час 36 минут.

«Вообще, я ждала, что матч будет очень трудный. Мы с ней тренировались как раз несколько дней назад — три или четыре, не помню, ещё до появления сетки. И вот так совпало, что мы достались друг другу. Да и вообще стоит начать с самого Рима — мне здесь нелегко играть, конечно. Это мой второй дом, поэтому сложно было, и я очень-очень рада, что выиграла этот матч. Для меня это супер», — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В третьем круге Людмила сразится с экс-россиянкой Анастасией Потаповой (Австрия, Q), которая неожиданно одолела Каролину Мухову (11) — 6:3, 6:2.

Диана Шнайдер (19) играла с 21-летней Талией Гибсон, 62-м номером рейтинга WTA. В первом круге Гибсон получила «баранку» от Мартины Тревизан, но всё равно прошла дальше — 6:4, 0:6, 6:3. Ранее в этом году Шнайдер одолела Гибсон на домашнем для неё Australian Open (3:6, 7:5, 6:3). В этот раз Диана также одержала волевую победу.

В первом сете Шнайдер дважды вела с брейком, но выгоды из этого не извлекла. Гибсон дважды отвечала обратным брейком — во втором случае россиянка, ведя 5:4, не смогла подать на партию. Последние два гейма первого сета тоже остались за австралийкой — 7:5 за 59 минут.

Во второй партии Шнайдер взяла убедительный реванш. Если в первом сете у неё было всего 39% попадания первым мячом и пять двойных ошибок, то во втором эти показатели составили 86% и 0 соответственно. Хотя легко Диане не было, особенно в самом начале. Гибсон отдала ей первый гейм, хотя вела 40:15, а во втором гейме уже Шнайдер пришлось отыгрывать три брейк-пойнта. После этого россиянка отдала только один гейм, когда вела 4:0. В седьмом гейме она приняла на партию, реализовав третий сетбол, — 6:1 за 36 минут.

В решающем сете теннисистки в первых двух геймах не смогли взять чужую подачу, упустив три брейк-пойнта на двоих. А дальше Гибсон «пропала» с корта, набирая разве что считаные очки. Шнайдер быстро взяла пять геймов подряд и проследовала в третий круг — 5:7, 6:1, 6:1 за 2 часа 10 минут.

«Начала я матч не очень, но особо по этому поводу не переживала. Тем более потом я стала играть заметно лучше, чем в первом сете. Да и в целом я понимала, что если будет какой-то длинный матч, то физически я сейчас лучше и продержусь точно дольше, чем она. Так что я довольна, как сегодня передвигалась по корту, большинство долгих розыгрышей я везде забирала, её переигрывала, поэтому в целом после первого сета уже не было какого-то мандража или переживаний. Дальше как бы всё. Оставила всё в первом сете и уже второй-третий спокойно на уверенности закрыла», — рассказала россиянка в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Теперь Шнайдер сразится с четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой (Япония, 15), которая в трёх сетах прошла немку Еву Лис — 6:4, 4:6, 6:3.

«Ещё неизвестно, как там у них погода пойдёт (во время интервью шёл ливень. — Прим. «Чемпионата»). Хотелось бы, конечно, посмотреть, когда они смогут выйти на корт. Ну, с Евой мы играли, так что как бы плюс-минус знаю, что ожидать от матча с ней. А вот с Наоми я никогда и не тренировалась, и не играла, поэтому будет очень интересный матч. Мне бы вообще хотелось с ней сыграть. Всё-таки бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная чемпионка ТБШ. Но, опять же, никогда не знаешь, кто выиграет из них, ведь условия всегда разные. Так что уже буду отталкиваться от того, кто победит, и настраиваться уже, разговаривать с тренером, составлять план на игру. Но, конечно, мне бы хотелось сыграть с Наоми», — добавила Диана.

А Екатерина Александрова (14) сражалась с 38-летней Лаурой Зигемунд, 46-й ракеткой мира. В первом круге немецкая теннисистка выбила Сару Бейлек (6:4, 6:4). В сезоне-2025 Александрова разгромила Зигемунд в третьем круге US Open — 6:0, 6:1. И вообще из предыдущих четырёх матчей россиянка выиграла три. Однако на грунте Екатерина впервые встретилась с Лаурой.

Этот матч состоялся на несколько часов позже изначально запланированного — и из-за дождя, и по причине того, что предыдущие поединки на этом корте заняли довольно много времени. Александрова крайне неудачно вошла в матч и в первом же гейме на своих ошибках подарила сопернице брейк. Зигемунд, подтверждая брейк, ушла с брейк-пойнта, а в пятом гейме вновь взяла чужую подачу. У россиянки в эти минуты мало что получалось; что касается немки, то тут стоит отметить, что она на протяжении всей встречи нередко (и успешно) использовала укороченные удары.

Однако Екатерина, даже уступая 1:4 с двумя брейками, предприняла попытку догнать Лауру. И у неё это получилось. В следующих трёх геймах чаще ошибалась уже немка, и счёт сравнялся — 4:4. Увы, полноценного камбэка не получилось. В затяжном девятом гейме Зигемунд реализовала третий брейк-пойнт, после чего под ноль подала на партию — 6:4 за 50 минут.

В начале второго сета состоялся обмен брейками, а в четвёртом гейме Александрова впервые по ходу партии смогла выйти вперёд, несмотря на крайне слабый процент попадания первым мячом в эти минуты (в районе 30-35%). Примечательно, что брейк Екатерина сделала с седьмого (!) брейк-пойнта. Подтвердить его она не смогла, а Зигемунд, напротив, на своей подаче ушла с брейк-пойнта и сравняла счёт — 3:3.

Во второй половине партии брейк-пойнт был только у Лауры, да и то всего один. Немецкая теннисистка упустила этот скрытый матчбол в 11-м гейме, и поэтому по истечении 12 геймов состоялся тай-брейк. Там Александрова всё время вела в счёте и перевела матч в третий сет — 7:6 (7:4) за 1 час 14 минут.

Решающую партию Александрова провалила. В первой половине сета у россиянки вообще не было шансов, при 0:4 она добилась брейка, но тут же опять отдала подачу. И в седьмом гейме Зигемунд, отыграв ещё два брейк-пойнта, подала на матч — 6:4, 6:7 (4:7), 6:1 за 2 часа 50 минут.

Женский турнир в Риме завершится 16 мая, мужской — 17 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».