«Удивился, что болгёрл стало плохо — в Риме сейчас не жарко». Хачанов — после 1-й победы

Карен Хачанов первым из российских мужчин вступил в борьбу на «Мастерсе» в Риме. За 1 час 44 минуты он обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко и прошёл дальше по сетке. О том, каким получился для него старт в столице Италии и как он ощущает себя в этой части грунтового сезона, россиянин рассказал в интервью «Чемпионату».

— Карен, как сложился матч и доволен ли стартом на этом турнире?

— В любом случае, конечно, я доволен, потому что, во-первых, я выиграл. То есть это в любом случае большой плюс. Во-вторых, по игре, я бы сказал, что такой получился рабочий, хороший матч. Но опять же, я сейчас не стараюсь не привязываться ни к какому перфекционизму, потому что я понимаю, что это, дай бог, придёт через работу, через матчи и через победы, как мы это с вами обсуждали ещё до турнира. А так, в общем, я считаю, что матч был всё равно на хорошем уровне сыгран. Да, были какие-то ошибки местами — допустим, проиграл подачу во втором сете. Но, опять же, это грунт, особенно в Риме. Тяжёлый грунт, мячи – тоже, и я вижу, что всё равно во многих матчах брейки происходят. То есть, конечно, идеальный матч, это когда ты всё отподавал, всё отпринимал и ещё и брейканул соперника. Но получается это не всегда. Поэтому тут самое главное, что я как-то не «посыпался», а, наоборот, собрался и остался в игре. Брейканул его обратно и продолжил до конца матча навязывать свою игру.

— Как тебе Саша Шевченко как соперник для первого матча на турнире? Насколько он сейчас в хорошей форме? Всё-таки вы с ним давно знакомы. Как у него дела складываются?

— Нет, ну Саня на самом деле реально непростой соперник. Он такой, как питбуль — вгрызается в тебя, даже как он дышит между розыгрышами. Он реально подаёт, да он всё делает достаточно хорошо — то есть и подаёт, и принимает, и в розыгрышах тоже как бы двигается достаточно хорошо. Может быть, единственное, что вот с лёта и там какие-нибудь укороченные… Не знаю, как сказать, не то чтобы это пластичность, а, наверное, ощущения у него, видимо, чуть хуже, чем другие удары.

Но, опять же, таких ситуаций бывает не так прям много в матче, ты не выигрываешь матч за счёт только одних укороченных. И сам по себе он классный парень, мы с ним реально в хороших отношениях всегда были. Поэтому так достаточно с уважением вдвоём относимся, когда играем друг против друга. Ну и да, его всегда непросто обыгрывать.

— Твой матч начинался при одной погоде, а когда беседуем — идёт дождь. По ходу матча ты чувствовал, что что-то меняется и были ли какие-то опасения, что всё прервётся?

— Нет, ну на самом деле, сегодня дождь, по-моему, не обещали, а только что будет облачно. Но, опять же, когда облачно, то дождь может всегда пойти. Если честно, я об этом вообще не думал. Да, было чуть-чуть даже солнышко в начале матча, потом было облачно, скажем, более тяжёлые условия стали. Но я даже на это не смотрел, на этом не фокусировался. Я старался сфокусироваться больше на игре, на том, что мне надо сделать, и как-то фокус держать на этом, а не на всех остальных обстоятельствах.

— В конце первого сета девочка, подающая мячи, упала где-то возле тебя. Как это всё получилось? Насколько такие ситуации обычно выбивают из игры?

— Ну, конечно, это был конец сета, очень важный гейм, и тут неожиданно она что-то на меня смотрит. Она упала, а я сначала и не понял, думал, что, может, она просто поскользнулась на грунте. Потом — второй раз. Я такой говорю: «Всё нормально?». А она как бы в никуда смотрит. Ну я сразу же позвал на помощь, конечно, Саня прибежал, ещё болбои, судья на вышке. Ну и все мы ждали врача, правда, надо сказать, очень долго ждали. Я не знаю, откуда врач ехал — из Милана или ещё откуда. Но да, долго мы старались помочь ей. Бывают такие ситуации. Я просто удивился, что это случилось именно сегодня. Сейчас в Риме не жарко. Обычно такие ситуации бывают, допустим, в Австралии, когда температура плюс 40. Помню, бывали там такие случаи. Или зрители также в обморок падают от обезвоживания организма. А тут я не знаю, может, какие-то у неё личные обстоятельства, что-то гормональное. Кто его знает? Ну, самое главное, чтобы с ней всё нормально было.

— Избежать таких ситуаций как-то можно? Как-то по особому их проверять, готовить?

— А я думаю, они готовятся, например, во Франции они все уже разминаются с утра. Мне кажется, здесь они тоже достаточно такие на хорошем уровне, все ребята, то есть они все знают, что делать. Это не новички, которые только пришли и не понимают, куда бежать, куда что подавать. Мне кажется, это такая нестандартная, наоборот, ситуация, которая требовала вмешательства именно уже доктора и чтобы с девочкой всё было в порядке.

— Дальше у тебя или Ботик ван де Зандсхулп, или Александр Ковачевич. Что про каждого сможешь сказать? (в момент беседы ещё не было известно, что это Ботик. — Прим. авт.)

— Я играл и с одним, и с другим, причём достаточно уже давно. Ну, как давно. Пару лет назад, так скажем. Они, кстати, оба довольно непредсказуемые соперники — то есть у них результаты, как, наверное, у многих, то вверх, то вниз. Я бы не сказал, что нестабильные, а такое ощущение, что они обыгрывали очень хороших соперников и могли проигрывать тоже, в принципе, другим игрокам совсем другого уровня. Поэтому тут надо фокусироваться уже на том, кто выиграет. Будем уже настраиваться на того конкретного соперника. Потому что один играет одной рукой слева, и у него, по-моему, даже слева удар чуть лучше. Другой играет двумя. У него тоже слева вроде бы как чуть лучше. Подают они хорошо оба, принимают. Короче, опасные ребята, реально оба. Оба опасные соперники, то есть из таких, которые могут показать очень хороший уровень в каком-то конкретном матче.

Поэтому тут опять же вопрос будет, наверное, ко мне — психологически и тактически-технически, так скажем. Потренироваться на следующий день и подготовиться просто к борьбе, стараться реализовывать, если будет… Точнее, сначала стараться создавать эти возможности, а если возможности будут, то стараться их реализовывать.

— Формально сейчас по календарю грунтового сезона мы перевалили экватор. Приближение к «Ролан Гаррос» ощущается — что скоро турнир «Большого шлема»? Или живёшь просто от матча к матчу и далеко не заглядываешь?

— Как раз я чувствую, что у меня бывает, наверное, такое, что когда начинаешь слишком как-то задумываться, обдумывать-переобдумывать всё, то… Иногда просто мы реально забываем, что можно к каким-то вещам достаточно проще относиться. Это не значит, что не надо теперь вообще ничего анализировать, как играть или что ты просто наобум бьёшь, а там как пойдёт. Нет, но к каким-то вещам надо относиться, наверное, чуть проще. И вообще сам по себе теннис — это спорт. Тут чуть проще видеть всё, наверное, то есть ты фокусируешься, ты сегодня стараешься сделать всё возможное. И вот у меня реально всегда был такой менталитет. Но иногда, наверное, я сам как бы накладываю на себя дополнительное какое-то давление. Даже не давление, а, наверно, какие-то ожидания. Да, ожидания будет точнее. И как раз когда эти ожидания у тебя в голове и в реальности не реализовываются, то тогда у тебя происходит этот «краш» — и мотивации, и всего. Поэтому как-то мне кажется, что вообще по жизни надо к каким-то вещам чуть проще относиться. Я знаю, что это легко только звучит, и я сам, как говорится, по ходу своей карьеры это осознаю и с этим борюсь. Но реально иногда проще надо относиться. Вот ты играешь сегодня, стараешься сделать всё, что от тебя зависит. И ты выиграл — отлично, проанализировал, что можно сделать лучше. Всё — идёшь дальше. Проиграл — опять же, проанализировали, и готовишься уже к следующему турниру.

Поэтому, честно, «Ролан Гаррос», конечно, как «Большой шлем» — это один из тех турниров, в котором ты хочешь играть, и хорошо играть, и результаты показывать. Но, опять же, сейчас я фокусируюсь больше на себе.

Что мне нужно сделать, чтобы играть лучше – наслаждаться больше процессом, именно быть больше в процессе, а не думать о втором, третьем, четвёртом, пятом матче.

