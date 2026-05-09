«Не помню периода без проблем со здоровьем». Реакция на поражение Новака Джоковича в Риме

Поражение 38-летнего Новака Джоковича от 20-летнего Дино Прижмича во втором круге «Мастерса» в Риме стало главной сенсацией первых игровых дней. Легендарный серб вышел на корт впервые с мартовского «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где он сошёл с дистанции в четвёртом круге.

Уступив Прижмичу, Джокович «побил» несколько своих антирекордов: уступил на грунте самому низкорейтинговому игроку с 2018 года (№79 рейтинга) и в первый раз потерпел поражение в первом же матче в Риме.

После такого неожиданного для теннисного мира результата Новак провёл пресс-конференцию. Серб рассказал о здоровье и подготовке к «Ролан Гаррос».

— Знаю, вы не хотите преуменьшать достижения своего оппонента, но можете объяснить, что беспокоило вас сегодня? Живот? Плечо?

— Надеюсь, вы меня поймёте, но я не буду говорить об этом. Хочу поздравить Дино. Сегодня он заслужил победу. Да, я вышел на корт, чтобы сыграть матч или даже пройти дальше. К сожалению, получилось сыграть лишь один поединок. Всё в порядке. Я, по крайней мере, доволен тем, что боролся до конца. Хочу поблагодарить зрителей. Это было невероятно. Поддержка и любовь, которые я получаю, – это то, что я не воспринимаю как должное.

— Насколько тяжёлой была подготовка к этому турниру? Забегая вперёд, скажу, что в прошлом году вам было непросто на «Мастерсах», но вы восстановились и хорошо выступили на «Ролан Гаррос».

— Если честно, это была неидеальная подготовка. Не помню, когда в последний раз у меня не возникало бы перед турнирами никаких проблем со здоровьем. Всегда что-то происходит. Это своего рода новая реальность, с которой мне приходится сталкиваться. Да, это расстраивает. В то же время это моё решение – продолжать выступать в таком состоянии и в таких условиях.

— Уверены ли вы, что сможете подойти в хорошей форме к «Ролан Гаррос»?

— Не знаю. Я надеюсь (улыбается). Посмотрим.

Новак Джокович плохо себя чувствует во время матча Фото: Ciancaphoto Studio/Getty Image

— «Ролан Гаррос» совсем близко. Будете играть какой-то турнир по типу прошлогодней Женевы?

— Нет. В этом году не буду. Сразу прилечу в Париж.

— Почему так?

— Просто такое решение. Такое решение.

— Скажете пару слов о хорошей игре Дино? Вы его кумир. Он так сильно бьёт по мячу.

— Да.

— Как вы справлялись с ним?

— Судя по тому, что я видел в его карьере за последние годы, он предпочитает играть на грунте. Он отличный спортсмен, отличный боец, отличный парень. Знаю его уже несколько лет. Очевидно, что мы говорим на одном языке, поэтому я всегда желаю ему всего наилучшего. Сегодня он определённо показал теннис высокого уровня. Я сказал ему у сетки, что его форхенд значительно улучшился. Что бы он ни делал со своей командой, у него всё получается. Нужно просто продолжать идти вперёд.

Даже когда мы играли в Австралии, кажется, в первом круге, я подумал, что у него большой талант и потенциал. Надеюсь, он сможет сохранить здоровье, потому что я знаю, что он много боролся с травмами. Если всё сложится удачно, он действительно может далеко продвинуться в рейтинге.

— Невозможно чувствовать себя счастливым после поражения. В то же время вы не можете рассчитывать на то, что будете играть намного лучше, когда так редко выступаете. Разочарованы ли вы тем, как играли? Ожидали ли, что будете играть намного лучше?

— Всё было в порядке. Я играл не так уж плохо. Ладно, второй сет, очевидно, был таким, что о нём стоило забыть, учитывая то, как я чувствовал себя на корте. Но первый и третий были хорошими. В итоге получилась классная битва.

Очевидно, я понимаю, чего мне не хватает. Запаздываю на полшага. Определённо нахожусь не на том уровне, на котором хотел бы быть, чтобы иметь возможность далеко продвинуться. В конце концов, приходится играть. С чего-то нужно начинать. Я хотел вернуться на корт раньше, но не смог. Ситуация такова, какая она есть. Нужно просто приспособиться к ней и извлечь максимум пользы. Я усердно тренируюсь – столько, сколько позволяет мне тело. Однако то, как всё сложится на корте, правда оказывается непредсказуемо.

Сам Прижмич на послематчевом интервью, когда от волнения сложно подобрать слова, всё же прокомментировал победу над своим кумиром.

«Сейчас мне сложно что‑то сказать. Скажу лишь, что испытываю огромное уважение к Новаку. Он мой кумир. Сегодня я точно провёл отличный матч. Играл потрясающе. Я просто хочу оставаться сосредоточенным и быть готовым к следующему поединку», — поделился Дино в интервью на корте.

Новак Джокович и Дино Прижмич у сетки после матча Фото: Silvia Lore/Getty Images

Иностранные журналисты ожидаемо обратили внимание на форму и самочувствие Джоковича. Испанский корреспондент Хосе Морон в социальных сетях зашёл с позитива: опубликовал повтор матчбола Прижмича и оставил трогательную подпись.

«Я всегда буду это повторять, и никто не сможет меня в этом переубедить: в теннисе не было и не будет лучшего проигравшего, чем Джокович. Посмотрите, как он ведёт себя с соперником у сетки», — написал Морон на личной странице в соцсети X.

На Australian Open у всех теннисных болельщиков промелькнула мысль, что 25-й «Шлем» Новака близок. Однако финал с Карлосом Алькарасом так же стремительно вернул нас к реальности, в которой 38-летний Джокович борется с огромным количеством трудностей. И все последующие турниры, включая Рим, это, увы, подтверждают. Но будем ждать легендарного серба на «Ролан Гаррос».