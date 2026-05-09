Онлайн-трансляция Рима-2026: Медведев, Рублёв, Мирра Андреева, Калинская, Соболенко, Синнер, сетка, расписание, где смотреть

Медведев и Рублёв вступают в борьбу на «тысячнике» в Риме! Ещё сыграет Мирра. LIVE!
Даниил Сальников
Андрей Рублёв и Даниил Медведев
В столице Италии набирает обороты объединённый супертурнир. На корты выйдут и четыре россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на грунтовом супертурнире в Риме. В субботу мужчины завершат второй круг. В борьбу вступит лидер мирового тенниса Янник Синнер, россияне Даниил Медведев (седьмой номер посева) и Андрей Рублёв (12). А вот женщины начнут третий круг. У них будет проведено восемь матчей из верхней половины сетки. В том числе сыграют белоруска Арина Соболенко (1), россиянки Мирра Андреева (8) и Анна Калинская (22). Причём обеим станут противостоять швейцарки — Виктория Голубич и Белинда Бенчич (12).

ATP Masters 1000. Рим-2026. Сетка
WTA-1000. Рим-2026. Сетка
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 12:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 12:00 МСК
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 15:30 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
Виктория Голубич
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 20:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Себастьян Офнер
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер
Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 21:30 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Расписание субботы
В субботу на «тысячнике» в Риме очень насыщенное расписание. Вот за кем будем сегодня следить.

Топ-матчи субботы в теннисе: Медведев, Мирра, Рублёв, Калинская, Соболенко и Синнер в Риме.

ATP Masters 1000. Рим. 2-й круг

12:00*. Томаш Махач — Даниил Медведев (7)

12:00. Андрей Рублёв (12) — Миомир Кецманович

20:00. Янник Синнер (1) — Себастьян Офнер

WTA-1000. Рим. 3-й круг

15:30. Арина Соболенко (1) — Жаклин Кристиан (26)

18:00. Виктория Голубич (LD) — Мирра Андреева (8)

21:30. Белинда Бенчич (12) — Анна Калинская (22)

* московское время.
