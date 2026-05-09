«В Мадриде из-за вируса пару дней не вставала». Самсонова после выхода в 3-й круг Рима

Людмила рассказала о том, как оказалась в эпицентре странного заболевания на испанском «тысячнике» и как сейчас ощущает себя в Италии.

Людмила Самсонова неплохо начала предыдущий турнир WTA-1000 в Мадриде, но потом её подкосил странный вирус и она была вынуждена сняться со всех разрядов. И вот спустя почти две недели россиянка успешно преодолела стартовый барьер на аналогичном соревновании в Риме, победив американку Энн Ли — 6:4, 6:3 за 1 час 36 минут, после чего пообщалась с корреспондентом «Чемпионата».

— Людмила, с победой! Как складывался для тебя матч?

— Вообще я ждала, что матч будет очень трудный. Мы с ней тренировались как раз несколько дней назад — три или четыре, не помню, ещё до появления сетки. И вот так совпало, что мы достались друг другу. Да и вообще стоит начать с самого Рима — мне здесь нелегко играть, конечно. Это мой второй дом, поэтому сложно было, и я очень-очень рада, что выиграла этот матч. Для меня это супер.

— Кто-то особо тебя здесь поддерживает? Например, из тех мест в Италии, что ты здесь занималась? И расскажи, в каких местах здесь в Италии ты тренировалась.

— Да вообще-то нет никого из тех. Но другие люди, конечно, были. А место, где занималась? Я и в Риме занималась, и в Сан-Ремо занималась, очень много мест в Италии.

— Мы с тобой в прошлый раз общались в Мадриде. Всё было весело, а потом на следующий день ты снялась с турнира. Что произошло?

— Ой, этот супервирус, который… Мама, мне правда очень-очень плохо было. Два-три дня я никак не могла вставать. Это просто ужас. А потом мы переехали в Рим, и потихоньку я стала лучше себя чувствовать.

— А что это было?

— Мы не знаем. Я думаю, просто вирус.

— Вирус? Просто там в Мадриде говорили ещё что-то про креветки.

— Может быть, но мы не знаем. Никто не знает. А креветки я ела. Да. Если это креветки, то может быть.

— Ты говоришь, что несколько дней вообще ничего не делала и приходила в себя? Когда, по сути, началась твоя подготовка к Риму?

— Можно сказать, 28-го, мы переехали сразу сюда в Рим. Поначалу очень плохо было. Но это был хороший опыт. Когда я начала подготовку здесь, в Риме, это было замечательно. Я начала ходить на тренировки, есть, и полтора дня назад выпила свой первый кофе, так что я действительно счастлива.

— Тогда у тебя следующая соперница…

— Нет! А можно не говорить? Я не хочу знать.

— Но они же уже сыграли.

— Нет. Я не хочу знать. Пожалуйста, нет.

— Хорошо. Пускай будет сюрприз. Я не скажу.

— Спасибо.

— Раз тебе Рим так близок и тебе Италия как вторая родина, есть ли какие-то места, что ты любишь обязательно здесь посетить?

— А, есть такой парк, он называется Вилла Боргезе. И там очень классно просто походить, там очень много зелени. Мне он очень нравится. Но в этом году я там пока ещё не была. Не получилось, поскольку у нас отель далеко.

— Тебе нравится итальянская кухня.

— Есть такое блюдо скампи-гамбри (блюдо из креветок (скампи) с добавлением рачков (гамбери). — Прим. «Чемпионата»). Это моё самое любимое. Ещё паста, конечно. Она мне нравится, но я не такая, которая без пасты не может жить. Я не такая фанатка. Пицца мне тоже безразлична. А вот рыба нравится.

— А, допустим, кофе с круассанами.

— Круассаны — нет, а кофе — да!

— Американо или капучино?

— Нет, эспрессо.

Людмила Самсонова Фото: Robert Prange/Getty Images

— Кто сейчас входит в твою команду? Кто тебя поддерживает в тренировочном плане?

— У меня два тренера: Франко и Леонардо. Ещё физио и по фитнес-подготовке — они хорваты.

— Ты же будешь играть тут в паре? С кем?

— Да, буду. С Софией Кенин.

— Вы уже не раз с ней выступали. Как тебе с ней играется вообще?

— Мне очень нравится с Соней играть, правда. Не знаю, вот получается у нас просто.

— На каком языке вы разговариваете между собой?

— На русском. Да, я думаю, она лучше меня по-русски разговаривает.

— Как тебе обстановка здесь на турнире? Всё-таки он немножко отличается от других. Тут как-то всё близко — болельщики везде рядом ходят, кричат.

— Да. Хаос. Каждый раз, когда мы сюда возвращаемся, мы уже готовы. Мы знаем, что Рим — это вот такая штука, что здесь такой хаос, что здесь даже невозможно разговаривать, и всё слышно. Рим — это Рим. Он такой.

— Тебе досаждают, допустим, болельщики, которые тебя узнают? Или тебе это помогает.

— Помогает. Мне очень это нравится.

— А вот, допустим, когда ты приезжаешь в совсем другую страну, скажем Китай, где ты не понимаешь язык. Они что-то говорят, а тебе эти слова звучат просто как фон. А здесь итальянская речь везде и она тебя вольно или невольно как бы «цепляется» за ухо.

— Да, конечно, я всё понимаю, что они говорят. Иногда они даже не знают, что я по-итальянски говорю, и это проблема. Потому что они могут сказать что угодно. Но я терплю, конечно.

