Рублёв впервые в этом сезоне добрался до 3-го круга «Мастерса». Медведев вышел без борьбы

В субботу, 9 мая, на итальянском соревновании категории ATP-1000 в Риме проходили последние поединки второго круга. В этот день свои встречи должны были провести и двое российских спортсменов — Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Но обо всём по порядку.

На турнире в Риме Медведев получил статус сеяного (7), благодаря чему пропустил первый круг. «Мастерс» в Мадриде, который прошёл накануне итальянского соревнования, завершился для Даниила неожиданным поражением от итальянца Флавио Коболли в четвёртом круге. Однако ранний вылет не помешал лидеру российского тенниса подняться в рейтинге с 10-го места на девятое и подвинуть ещё одного представителя Италии — Лоренцо Музетти.

В качестве первого соперника нашему спортсмену достался чех Томаш Махач. 25-летний теннисист в данный момент занимает 41-ю позицию в мировой классификации, а ведь ещё в октябре 2024-го он находился на 25-й строчке и был на подступах к двадцатке лучших. В одиночке Махач завоевал два трофея — «пятисотник» в Акапулько-2025 и турнир категории ATP-250 в Аделаиде-2026.

Томаш Махач с золотом ОИ-2024 в миксте Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В паре Томаш выиграл всего один титул — в Марселе-2024, а ещё в этом разряде он занял четвёртое место на Олимпиаде-2024 вместе с Адамом Павлашеком. Однако в миксте чеху и Катержине Синяковой удалось добраться до заветных золотых медалей на тех Играх! В решающем сражении Махач и Синякова в трёх партиях одолели китайский дуэт Чжан Чжичжэнь/Синьюй Ван — 6:2, 5:7, [10:8].

Перед началом поединка Томаша и Даниила Медведева в Риме лидерство по личным встречам принадлежало россиянину — 2-0. Наш теннисист оказывался сильнее чеха во втором круге хардового турнира в Индиан-Уэллсе-2022 (6:3, 6:2) и в третьем круге грунтового ТБШ «Ролан Гаррос» — 2024 (7:6, 7:5, 1:6, 6:4).

Но провести сражение спортсменам не удалось. Махач снялся незадолго до старта матча из-за болезни, хотя в первом круге он справился с двукратным финалистом ТБШ Стефаносом Циципасом. Таким образом, Медведев прошёл в следующий круг «Мастерса» в Риме без борьбы. Для лидера российского тенниса это уже четвёртый подряд выход в третий круг итальянского турнира, а последний раз ему не удавалось пробиться в эту стадию аж в 2021 году. Дальше в столице Италии Даниил сразится с Корентеном Муте или Пабло Льямасом Руисом.

Пробиться в следующий круг стремился и Андрей Рублёв. Россиянину достался 12-й номер посева на соревновании в Риме, что позволило ему, как и Медведеву, пропустить стартовый круг. На «Мастерсе» в Мадриде Андрей выступил ещё хуже, чем Даниил: олимпийский чемпион – 2020 в миксте зачехлил ракетку уже во втором круге после поражения от 66-й ракетки мира Вита Копривы!

После встречи наш теннисист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» с досадой высказался о проигранном сражении. «Да нет никакого комментария. Если смотрели, как он играл, комментировать нечего. Он отыграл безупречно матч — вот и всё. В последнем гейме были единственные возможности, но не получилось», — заявил спортсмен.

Во втором круге «Мастерса» в Риме Рублёв сошёлся с 26-летним Миомиром Кецмановичем. В январе 2023 года серб был 27-й ракеткой мира, после чего мощно опустился в рейтинге и в данный момент располагается аж на 70-й строчке! За карьеру теннисист выиграл два титула, причём с разницей в пять лет — Кицбюэль-2020 и Делрэй-Бич-2025.

История очных встреч Рублёва и Кецмановича до старта их поединка на итальянском турнире складывалась в пользу россиянина — 2-0. Андрей праздновал победу над Миомиром в полуфинале Дохи-2020 (6:3, 6:1) и в третьем круге Майами-2023 (6:1, 6:2). Отметим, что все эти сражения прошли на хардовом покрытии, так что в Риме теннисисты впервые боролись на грунте.

Миомир Кецманович Фото: Julian Finney/Getty Images

Первые три гейма матча спортсмены подавали под ноль. Только после этого принимающий Кецманович смог забрать несколько розыгрышей и довести до «ровно», однако на большее его не хватило — 2:2. Зато при счёте 4:4 упорная борьба развернулась на подаче серба: Андрей заработал брейк-пойнты и со второй попытки добился успеха — 5:4. Получив преимущество, Рублёв успешно подал на сет — 6:4.

В первой партии у обоих теннисистов был крайне низкий процент попадания первой подачи: 37% у Андрея и 54% – у Миомира. По количеству эйсов Кецманович оказался лучше Рублёва — два против одного. Россиянин также сделал одну двойную ошибку, а вот серб такой оплошности не допустил.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На старте второй партии Рублёв продолжил серию выигранных геймов, взяв подачу Кецмановича — 1:0. Однако тут же у россиянина случился провал в игре, и Миомир сделал брейк под ноль — 1:1. Андрей сразу же реабилитировался и забрал ещё один чужой гейм — 2:1. Так, с минимальным преимуществом наш теннисист довёл сет и матч до победы — 6:4, 6:4.

Таким образом, россиянин одержал вторую победу на турнире категории ATP-1000 в этом сезоне. Также Рублёв впервые с 2024 года вышел в третий круг Рима и четвёртый раз — в карьере. Дальше на итальянском соревновании Андрей поборется с победителем матча Кристьян Гарин — Алехандро Давидович-Фокина. Примечательно, что все трое россиян — Хачанов, Медведев и Рублёв — продолжили борьбу на этом «Мастерсе».

