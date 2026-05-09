«Мне нравится, как я играю сейчас. Особенно на тренировках». Рублёв — на «Мастерсе» в Риме

Андрей Рублёв последним из российских мужчин пробился в третий круг «Мастерса» в Риме. Всего за 1 час 15 минут он справился с сербом Миомиром Кецмановичем — 6:4, 6:4. О своём старте на турнире, о будущем сопернике и как получилось, что он всё-таки сыграет в парном разряде, россиянин рассказал представителям зарубежных СМИ, а также ответил на вопросы «Чемпионата».

— Показалось, что в первом сете у тебя совсем пропала первая подача. Что произошло?

— Думаю, дело было в ритме. Я не мог найти правильный ритм — по движению тела. Точнее, поначалу просто немного сбился с ритма. Но в любом случае я чувствовал себя более-менее нормально. Я не думал что-то типа такого: «О, что происходит с подачей?» Я думал так: «Ладно, неважно. Зато вторая подача работает. Я играю более-менее хорошо с задней линии, так что будем действовать так. Позже, во время матча, когда я почувствую себя увереннее, подача тоже начнёт улучшаться». И в итоге именно это и произошло.

— Как ты оцениваешь свой уровень в целом на данный момент?

— Мне нравится, как я играю, особенно на тренировках. Мне нравится то, что я делаю. Конечно, когда дело доходит до чего-то совершенно другого, нелегко перенести это из-за эмоций, мыслей и тому подобного. Но я думаю, что сегодня, если рассматривать последние четыре года, когда я тут выступал, особенно в первых кругах, с точки зрения самой игры, я определённо действовал намного лучше, чем во всех моих прошлых выступлениях здесь.

— Есть этому какое-то объяснение?

— Да нет. Думаю, просто в целом я был сегодня в порядке. Я хорошо двигался, бил по мячу с обеих сторон — справа и слева, хорошо защищался, использовал укороченные удары, ходил к сетке, так что мне всё нравится.

— Всем стала доступна история с Кори Гауфф, когда она расстроилась после поражения в матче, а камеры её в этот момент зафиксировали. Бывают ли дни, когда у тебя неподходящее настроение и тебя это очень сильно задевает? А в другой день ты бы, допустим, отреагировал спокойнее.

— Не знаю, что тут можно сказать. Я просто пытаюсь научиться относиться ко всему спокойнее — вот и всё. Потому что у всех бывают такие дни. Неважно — спорт это или просто обычная жизнь. Сегодня ты чувствуешь себя именно так, вот и всё.

Ну а затем Андрей Рублёв ответил на несколько вопросов для «Чемпионата».

— Андрей, можно ли сказать, что тебя после сегодняшней победы «отпустило»?

— Так меня и не «зажимало».

— Ну, после поражения в Мадриде мне так показалось, что ты был очень печален.

— Там так получилось, потому что я такого не ожидал. Ведь я до этого вроде сыграл в финале Барселоны. Кстати, там особо никаких интервью после матча и не было. Только, кажется, после финала. Даже после полуфинала не было. Кажется, вот тогда у меня первый раз взяли интервью за всю неделю. А тут я только проиграл в первом матче, и сразу столько заявок. Я говорю: «Да вы издеваетесь! Почему именно после того, когда я проигрываю в первом матче?» Так что там всё вместе в моменте накопилось. Считаю, вполне объяснимо, почему тогда настроения не было. А так я не напряжённый был сегодня, спокойный, слава богу. Может, поэтому получилось выиграть.

— Чем-то удивил тебя сегодня Миомир в матче? Как ты справлялся с его давлением?

— Да, я же его знаю давно, мы с ним много раз играли. Точнее, матчей не так много было — всего пару. А вот тренировались мы с ним довольно часто. Так что знаю я его давно и знаю, что у него очень хороший удар слева. Он может играть очень быстро в ритме слева. Это если, конечно, у него есть на это время. При этом он может хорошо пробивать и справа. В принципе, так сегодня всё и было. Сначала мы с ним хорошо играли в темпе, он выдерживал, где-то добавлял, где-то у него получалось хорошо. Но это до момента, когда у меня получилось его брейкануть. И тут я как-то почувствовал чуть больше уверенности, как-то посвободнее стал играть. И это мне ещё больше в итоге помогло.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Кто тебя здесь в Риме поддерживает? Марата все видели, а Фернандо — вроде нет.

— Да, Марат здесь. Так получается, что иногда Фернандо со мной, а Марат — нет, а когда Марат со мной, то нет Фернандо. Они просто меняются. А кроме Марата, ещё мой физио Альберт, агент Джон Моррис, также — кто контролирует и организовывает всё насчёт моего фонда — Лиза Эрнандес и один парнишка, просто наш общий друг, который тренировался в Академии. И мы его сюда взяли с собой.

— Не могу не спросить про парную комбинацию. Вроде вы с Кареном дружно говорили, что не очень-то и собираетесь выступать в паре. А тут вдруг выходит сетка — и вы с ним там есть.

— А я и не знал, если честно. Оказалось, что он сам заявился. И он мне вчера об это написал. Я не знаю, что ещё на эту тему сказать. Посмотрим. Вот как раз сейчас после матча я от него получил СМС — буду с ним как раз на эту тему разговаривать.

— Твой следующий соперник определится в матче Кристьян Гарин — Алехандро Давидович-Фокина. Оба неплохо играют как раз на грунте. Что про каждого скажешь?

— Про Гарина мне тяжелее что-то сказать, потому что мы с ним очень давно играли — мы встречались с ним много раз, но очень давно. Понятное дело, что я помню в целом общую картину, но какой у него уровень сейчас, в данный момент — я не знаю. А с Давидовичем у нас уже приличная история наших баталий накопилась (Андрей ведёт по личным встречам — 6-1. — Прим.«Чемпионата») — драматичных, с отыгранными матчболами, с потеряными сетами, брейками и так далее. Даже взять наш последний матч в Канаде. Там было 6:7, 7:6, потом пошёл третий сет. Поэтому надеюсь, что если сейчас мне достанется опять Давидович, то надеюсь, что выиграю уже просто без драмы, а более уверенно. Если Гарин, то просто надеюсь, что выиграю.

Турнир в Риме проходит с 5 по 17 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».