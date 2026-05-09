«Отличный шанс для Рыбакиной». Соболенко шокировала всех историческим провалом в Риме

Форма первой ракетки мира перед «Ролан Гаррос» вызывает вопросы, а её лидерство в рейтинге уже не выглядит так убедительно.

Первая ракетка мира Арина Соболенко неожиданно проиграла румынке Соране Кырсте (6:2, 3:6, 5:7) уже в третьем круге «тысячника» в Риме. Для Соболенко это третье поражение в сезоне при 27 победах. Ранее белоруска уступала только Елене Рыбакиной в финале Australian Open и Хейли Баптист – в четвертьфинале Мадрида.

Вылет Соболенко является огромной сенсацией, а форма первой ракетки мира во время грунтовой части сезона вызывает много вопросов, особенно с учётом грядущего турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

27-я ракетка мира Кырстя проводит последний сезон в карьере. Опытная румынка зачехляет ракетку, попутно добиваясь впечатляющих достижений. В возрасте 36 лет 28 дней Сорана стала самой возрастной в истории теннисисткой, которая победила первую ракетку мира на грунте. На других покрытиях её немного опередили только легендарные Серена Уильямс (37 лет 110 дней), Винус Уильямс (36 лет 276 дней), Мартина Навратилова (36 лет 120 дней) и Билли Джин Кинг (36 лет 95 дней).

Кырстя – самая возрастная теннисистка всех времён, совершившая камбэк с первой ракеткой мира после проигранного стартового сета. Для Сораны это была 25-я победа над топ-10 за карьеру, но дебютная – над лидером рейтинга WTA: она тоже сделала это в наибольшем возрасте в истории тенниса.

У Кырсти баланс 25-7 в сезоне-2026. Такими темпами она под конец карьеры превзойдёт свой лучший рейтинг WTA (21-е место в 2013-м) и ворвётся в топ-20. За четвертьфинал Рима румынка дальше сразится с 13-й ракеткой мира из Чехии Линдой Носковой.

«Я очень счастлива. Арина — потрясающая теннисистка. Она не нуждается в представлении. Она — первая ракетка мира. Очень рада победе. Думаю, сегодня сыграла действительно хорошо. Я очень много работаю. Приятно получить такой результат в награду», — поделилась эмоциями Кырстя в интервью на корте.

Арина Соболенко впервые за 14 месяцев с Дубая-2025 вылетела раньше стадии четвертьфинала. Впечатляющая полоса Арины длилась 17 турниров. Соболенко потерпела поражения от теннисисток вне топ-20 на двух соревнованиях подряд – ранее белоруска уступила американке Хейли Баптист в Мадриде. Это всего второй подобный случай в истории тенниса. Ранее такое случалось только с австралийкой Эшли Барти, которая в 2019 году проигрывала Элисон Риске (Уимблдон) и Софье Кенин (Торонто).

Ещё одно неприятное дежавю для Арины. Белоруска позволила Кырсте сделать шесть брейков, повторив антирекорд сезона в вышеупомянутом матче с Баптист в Мадриде. Соболенко брала медицинский тайм-аут в конце третьего сета. У Арины есть проблемы со здоровьем, но форма первой ракетки мира во время грунтовой части сезона в любом случае вызывает вопросы и особенно тревожит за пару недель до старта «Ролан Гаррос».

«Мне кажется, я играла не очень хорошо. Я начала матч уверенно, однако потом уровень немного упал. Чувствовала, что тело ограничивало меня в игре на самом высоком уровне. Сорана тоже причастна, показав невероятный теннис. Она не дала мне много возможностей. Да, это был тяжелый матч. Но, думаю, мы никогда не проигрываем, а только учимся, так что всё в порядке. Кырстя – боец. Грустно видеть её последний год в туре, потому что она из тех игроков, которые борются, несмотря ни на что.

Мне казалось, что она могла бы остаться подольше. Однако это её выбор. Мы все это уважаем. Я просто желаю ей наилучшего сезона, чтобы завершить карьеру. Характер моей травмы? Я бы сказала, что, вероятно, это повреждение нижней части спины, которая связана с бедром. Это ограничивает меня. Думаю, нам просто нужно будет взять несколько выходных. Мы потратим их на восстановление. На данный момент это наш план», — сказала Соболенко после матча.

Соболенко очень далека от того уровня доминирования, который не так давно демонстрировала на харде, взяв титулы Индиан-Уэллса и Майами. Статус первой ракетки мира белоруска пока сохраняет, но по итогам Рима к ней может довольно близко подобраться Елена Рыбакина, которая уже опережает её в Чемпионской гонке WTA (4168 очков против 4080 прямо сейчас). В рейтинге 52 недель у Арины останется 9960 очков, а у Елены при условии завоевания титула будет 9490 очков.

«Соболенко приедет на «Ролан Гаррос» с неприятной серией на грунте: четвертьфинал в Мадриде и третий круг Рима. Как вы думаете, сможет ли она реабилитироваться и взять титул в Париже или потерпит неудачу, как на последних турнирах?» — задаётся вопросом испанский журналист Хосе Морон.

«Второе неожиданное поражение в течение грунтового сезона для первой ракетки мира Арины Соболенко. Оба раза Арина пострадала от талантливых теннисисток, не входивших в топ-25 на момент матча. 24-летняя восходящая звезда Хейли Баптист обыграла её в Мадриде. 36-летняя Сорана Кырстя сделала это в своём последнем сезоне в Риме. Теперь у Соболенко три поражения в 2026 году. Её форма вызывает сомнения перед «Ролан Гаррос», одним из двух турниров ТБШ, которые она ещё не выигрывала», — отметил американский обозреватель Кристофер Клэри.

«Соболенко, похоже, переживает кризис. Мало кто мог предсказать, что Арина вылетит в Риме так рано, особенно в матче с Кырстей, которая завершит карьеру в конце этого года. Разочарование Соболенко сравнимо лишь с неуверенностью, которую она будет испытывать по прибытии на «Ролан Гаррос». Это вызовет сомнения в её стремлении завоевать ещё один титул ТБШ. Ранний вылет в Риме усугубляет ситуацию для Соболенко в рейтинге WTA. Елена Рыбакина может сократить отставание менее чем до 500 очков, если возьмёт здесь титул. В таком случае разрыв станет настолько незначительным, что подобное ещё недавно вообще невозможно было представить», — пишет Punto de Break.

«У Елены Рыбакиной появился отличный шанс сократить отставание в рейтинге, если ей удастся выиграть турнир в Риме», — также обращает внимание на рейтинговые расклады Polymarket Sports.

«Сорана, неужели ты действительно хочешь завершить карьеру после этого сезона? 36-летняя румынка показывает лучший теннис в своей жизни, и есть большая вероятность, что в ближайшие недели она улучшит свой наивысший рейтинг. Арина Соболенко быстро попрощалась с турниром в Риме», — пишет польский спортивный журналист Шимон Пшибыш.