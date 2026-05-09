Мирра потеряла сет, но вышла в 4-й круг Рима с «баранкой». Она обновила свой же рекорд

В субботу, 9 мая, на супертурнире в Риме в женском одиночном разряде начались матчи третьего круга, а в мужской сетке проходили заключительные встречи второго. На вечер организаторы поставили, в частности, два поединка с участием российских теннисисток — Мирры Андреевой и Анны Калинской. Также в этот день выступали первые ракетки мира Арина Соболенко и Янник Синнер.

Мирра Андреева, посеянная под восьмым номером, противостояла Виктории Голубич, 90-й ракетке мира. Андреева во втором круге разгромила Антонию Ружич (6:1, 6:0). Голубич в первых двух матчах на турнире не отдала ни партии. Швейцарская теннисистка выбила из сетки Федерику Урджези (6:1, 6:1) и Майю Джойнт (7:5, 6:2).

Андреевой понадобилось совсем немного времени, чтобы подстроиться под одноручный бэкхенд соперницы. Россиянке в первом же гейме пришлось отыгрывать брейк-пойнт — к счастью, успешно. А уже во втором гейме Мирра сама сделала брейк, после чего подтвердила его — 3:0.

Голубич не ставила перед Андреевой каких-то сверхзадач, и Мирра, которая хорошо подавала и успешно атаковала, быстро забирала геймы, отдав лишь один из них (как раз при 3:0). В седьмом гейме, который стал последним в первом сете, дело чуть застопорилось. Однако россиянка сумела продраться сквозь два брейк-пойнта и с третьего сетбола закрыла партию — 6:1 за 31 минуту. Статистика по активно выигранным очкам — 15 против трёх — красноречиво свидетельствует о превосходстве Андреевой. А у сетки она выиграла девять очков из 10.

Второй сет Андреева начала с брейка, подтвердила его, в третьем гейме вышла на двойной брейк-пойнт — и тут её настиг затяжной спад. Мирра не воспользовалась возможностью сделать второй брейк подряд, а потом впервые в матче упустила свою подачу, сразу после чего Голубич впервые вышла вперёд, пусть и без брейка.

Андреева сумела прервать серию из трёх проигранных геймов — 3:3. Однако Голубич, которая прибавила на приёме и стала сама ходить в атаку, почувствовала, что ещё не всё потеряно. Помогала ей и Мирра своими ошибками. В восьмом гейме российская теннисистка обидно отдала подачу с 40:0, допустив двойную на брейк-пойнте. И Голубич неожиданно — кто мог предположить такое после первой партии? — вышла подавать на сет. Но тут уже у неё не выдержали нервы. Швейцарка вела 30:0, но всё растеряла, и Андреева сделала такой важный брейк.

После этого уже Мирре необходимо было подавать и сравнивать счёт. Однако сделать это не получилось. Виктория цеплялась на приёме и с четвёртого сетбола добилась своего — 6:4 за 54 минуты. Любопытно, что обеим теннисисткам насчитали положительный баланс виннеров/невынужденных: Андреевой — 14/11, её сопернице — 10/5.

И всё же класс Андреевой сказался. В третьем сете Голубич отчаянно сражалась в каждом из геймов — во всяком случае, в первой половине партии, — однако все важные мячи остались за Миррой. Особенно напряжённо проходил четвёртый гейм, в котором россиянка, к тому времени уже сделавшая два брейка, ушла с брейк-пойнта. После этого силы покинули Голубич. Андреева забрала ещё два гейма и повесила «баранку» — 6:1, 4:6, 6:0 за 1 час 59 минут.

Андреева одержала уже 28-ю победу в сезоне. Теперь в этом году у неё 15 побед в 15 встречах с теннисистками, не входящими в топ-50. 19-летняя россиянка выиграла 20-й матч на грунтовых «тысячниках» и обновила принадлежащий ей же рекорд (с 2009 года). А в 23 встречах в этом сезоне, в котором Мирра выигрывала первый сет, она одержала 21-ю победу (при двух поражениях). Также стоит отметить, что в этом сезоне у Андреевой почти идеальная статистика в матчах с несеяными теннисистками (в том числе квалифаерами и лаки-лузерами): 20 побед в 21 матче — с учётом отчётной встречи. Единственное такое поражение нанесла ей Катержина Синякова в Индиан-Уэллсе (4:6, 7:6 (7:5), 6:3).

В четвёртом круге Андреева сразится с Элисе Мертенс (21). Бельгийская теннисистка победила прошлогоднюю чемпионку Рима Жасмин Паолини — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3. В 12-м гейме второго сета Мертенс отыграла три матчбола. А Паолини теперь с восьмого места в рейтинге WTA опустится как минимум на 13-ю строчку.

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко (1) вышла на корт с 36-летней Сораной Кырстей (26). В этом матче состоялась главная сенсация дня, хотя поначалу ничто не предвещало такого развития событий. Соболенко уверенно выиграла первый сет — 6:2 с двумя брейками. Во второй партии белоруска дважды вела с брейком: 1:0, затем – 3:2. После этого Арина проиграла четыре гейма подряд, и Кырстя перевела встречу в решающий сет.

По ходу третьей партии Соболенко брала медицинский перерыв:

Медицинский перерыв Арины Соболенко Фото: Кадр из трансляции

Арина дважды отыгрывала отставание в один брейк, причём во втором случае Кырстя не подала на матч при 5:4. Однако после 5:5 румынка взяла два гейма и одержала победу — 2:6, 6:3, 7:5 за 2 часа 14 минут. Сорана в 20-й раз в карьере вышла в 1/8 финала на уровне WTA-1000, в том числе в третий раз — в этом сезоне (после Дубая и Майами). Она впервые в карьере одолела действующую первую ракетку мира (при шести поражениях).

Кроме того, Кырстя в возрасте 36 лет 28 дней стала самой возрастной теннисисткой в истории, обыгравшей первую ракетку мира на грунте, и самой возрастной теннисисткой, сделавшей камбэк в поединке с лидером рейтинга. А Соболенко потерпела третье поражение в сезоне (при 27 победах) — после матчей с Еленой Рыбакиной в финале Australian Open и с Хейли Баптист в четвертьфинале Мадрида.

Анна Калинская (22) играла с олимпийской чемпионкой Токио-2020 Белиндой Бенчич (12). Швейцарка во втором круге одолела Бьянку Андрееску (6:4, 6:1), а Калинская ушла с девяти матчболов в напряжённом противостоянии с Катержиной Синяковой — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5.

Ранее Анна и Белинда никогда не играли друг с другом на грунте. А вот на других покрытиях россиянка потерпела четыре поражения в четырёх встречах, последнее — в Аделаиде в прошлом году. Тогда Калинская снялась, уступая 2:6, 0:1.

В начале первого сета ощутимый перевес был у принимающей стороны. Обе теннисистки подавали со слабым процентом попадания первым мячом (в районе 50%), а на второй подаче вообще не брали очков. Калинская в первом гейме всё же удержала подачу, а затем последовал фестиваль брейков. В шестом гейме Бенчич положила ему конец — 3:3. После этого обе теннисистки упустили по брейк-пойнту, а в 10-м гейме россиянка сделала брейк под ноль — 6:4 за 47 минут. Швейцарка закончила эту партию с четырьмя двойными ошибками.

Начало второго сета выдалось тяжёлым для Калинской. Бенчич начала с брейка, а в третьем гейме могла ещё раз взять подачу соперницы, но упустила все три брейк-пойнта. Анна же после этого прибавила и в результате из 0:2 сделала 5:2 — Белинда на этом отрезке играла явно похуже. Скрытой «баранки» она избежала, но от поражения это её не спасло. В девятом гейме Калинская, подавая на матч, ушла с брейк-пойнта и победила — 6:4, 6:3 за 1 час 30 минут.

Калинская наконец-то смогла обыграть Бенчич — после четырёх поражений. Россиянка впервые вышла в четвёртый круг в Риме. Анна одержала третью победу над топ-20 в этом сезоне (при семи поражениях). В четвёртом круге она сразится с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года Еленой Остапенко, которая в третьем раунде обыграла Чжэн Циньвэнь (4:6, 6:4, 6:4).

В мужской сетке неожиданное поражение потерпел Феликс Оже-Альяссим (4), пятая ракетка мира. Канадец уступил 44-му номеру рейтинга ATP Мариано Навоне. В матче было проведено два сета, однако заняла игра почти три часа, потому что обе партии закончились тай-брейками. Оже-Альяссим допустил 52 невынужденные ошибки и по окончании встречи даже не смог подойти к сетке для рукопожатия — из-за судорог. Навоне победил — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Проиграл и Бен Шелтон (5), замыкающий первую шестёрку мировой классификации. Его остановил грузинский ветеран Николоз Басилашвили. 34-летний Басилашвили, который в своё время был 16-й ракеткой мира (сейчас он идёт 117-м), победил в трёх сетах — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Шелтон был в той же части сетки, где по итогам жеребьёвки оказался Андрей Рублёв. Американец был потенциальным соперником россиянина в четвёртом круге, так что сетка для Андрея немного расчистилась.

А четырёхкратному победителю мэйджоров Яннику Синнеру (1) в первом матче на турнире выпало сражаться с австрийцем Себастьяном Офнером, 82-й ракеткой мира.

В первом сете у Синнера, как и ожидалось, не было проблем в своих геймах, несмотря на не очень хороший процент попадания первой подачи (54%). Итальянец отдавал строго по очку за гейм, а однажды даже отподавал под ноль. Яннику вполне хватило брейка, который он в напряжённой борьбе добыл в четвёртом гейме. В девятом гейме он подал на партию — 6:3 за 37 минут.

Второй сет Синнер начал с брейка, и после этого у Офнера уже не было реальных шансов спасти матч. Янника не выбило из колеи даже то, что перед его подачей игру дважды прерывали (при 4:3 и при 5:4) из-за того, что кому-то из зрителей на трибунах становилось плохо. В 10-м гейме любимец местной публики оформил выход в третий круг — 6:3, 6:4 за 1 час 31 минуту.

Синнер одержал 24-ю победу подряд, а на «Мастерсах» у него уже серия из 29 выигранных матчей — с учётом прошлогоднего Парижа. Тем самым Янник повторил достижение Роджера Федерера, который начал свою серию в первом круге Гамбурга-2005 и закончил в финале Монте-Карло-2006, уступив Рафаэлю Надалю. А более длинные серии побед на уровне ATP Masters 1000 были лишь у Новака Джоковича (31 и 30).

Ранее в этот день Андрей Рублёв одержал первую победу на «Мастерсах» в этом сезоне, а Даниил Медведев вышел в 1/16 финала без борьбы — ввиду снятия Томаша Махача.

Супертурнир в Риме завершится 17 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».