«Никак не могу подобрать вечер, чтобы выгулять новые туфли». Мирра — на «тысячнике» в Риме

Мирра Андреева уверенно лидировала в матче третьего круга на «тысячнике» в Риме с Викторией Голубич — 6:1, 2:0, однако затем ситуация изменилась, и она отдала второй сет — 4:6. Но всё же в заключительной партии 19-летняя россиянка сумела повесить сопернице «баранку» и оформить выход в четвёртый круг. О том, как она справилась с непростой ситуацией, о подарках на день рождения и приехала ли к ней собака, теннисистка рассказала в интервью «Чемпионату».

— Мирра, поздравляю тебя с непростой победой. Расскажи, как для тебя всё сложилось.

— Да, матч был непростой на самом деле. Я очень хорошо играла в первом сете, а также в начале второго. Но после 2:0 и 40:15, конечно, у меня была пара ошибок, и она тоже начала хорошо действовать. Поменялись немного кондиции тоже. Я чувствовала, что как будто не могу дальше также продолжать активно забивать. И она как будто всё возвращала и уже брала инициативу в свои руки. Поэтому я очень рада, что после такого второго сета, немножечко провального, получилось вернуться и хорошо отыграть третий.

— Кондиции, наверное, и корта, и твои менялись. Ведь по ходу матча темнело, чувствовалась какая-то влажность и холодало.

— Да, конечно, когда меняются кондиции, становится и темнее, и холоднее тоже. Мы как раз сейчас разговаривали с командой — да, мяч особо не летит, гораздо сложнее закончить розыгрыш. Да и я тоже стала играть немного пассивнее, и она хорошо сыграла, в какие-то моменты воспользовалась этим хорошо. И из-за этого, я считаю, счёт пошёл в её пользу.

— Как тебе этот дальний корт? В прошлом году он назывался — «Супертеннис-Арена», а теперь — BNP Paribas Arena. Это вторая по значимости площадка турнира. Получается, ты оба матча играла на том далеком корте. Как ты туда добираешься? И похожа ли эта арена на тренировочные корты?

— На самом деле, я не чувствую разницу между кортами — игровыми и разминочными. Но да, он достаточно далеко находится. Мы выезжаем туда за 15 минут до матча, чтобы вовремя добраться. Пока туда мы доедем, пока подождём, чтобы зрители немного расселись, поэтому времени, чтобы туда доехать, действительно требуется, наверное, минут 10-15.

— Как тебе эта поездка на гольф-каре через весь стадион? На что это вообще похоже?

— На самом деле, я люблю на гольф-каре кататься. Я бы даже хотела ещё попробовать его поводить. Но, к сожалению, тут, я думаю, не дадут игрокам такой возможности. А в целом я люблю такие мини-поездки. Так, ветерок дует, приятно, так что мне это в радость.

Мирра Андреева

— Дальше у тебя соперница — Элисе Мертенс. Что про неё скажешь? Ты уже не раз играла против неё в паре. Но парные матчи — это же немножко другое.

— Да, я играла против неё только в паре. Она очень непростой игрок, причём и в паре, и в одиночке, поэтому посмотрим, что [тренер] Кончита [Мартинес] придумает. Поговорим по поводу плана — как с ней надо играть. И я надеюсь, что всё пройдёт хорошо.

— То, что она выбила на глазах у итальянской публики Жасмин Паолини, наверное, её как-то окрылит?

— Ну, конечно! Она сейчас хорошо играет, и она, по-моему, до этого тоже обыгрывала топовых теннисисток. Я помню, у неё в Дубае был очень хороший матч с Коко Гауфф. Она там на сумасшедшем тай-брейке проиграла, хотя первый сет и взяла. Я смотрела этот матч. Так что она, конечно, непростой игрок. Поэтому я буду готовиться, как к любому другому матчу, на все 100%.

— Ты говорила, что у тебя среди подарков на день рождения в Мадриде оказались туфли на каблуках. Ты их уже успела опробовать — куда-нибудь сходить?

— Ещё пока не успела. Я, к сожалению, первый матч играла первым запуском в 11 утра, поэтому я решила никуда за день до этого не выходить. А вчера мне просто было лень, и я всё никак не могу подобрать возможность, подходящий вечер, когда можно будет сходить куда-нибудь и выгулять новую обувь.

— Как твоя собака? Ты её так ждала!

— Да, собака сейчас здесь. Она вместе с мамой, они сейчас уехали в отель уже, потому что поздно. Но она смотрела матч до какого-то момента, пока ей не нужно было тоже сходить в туалет. Поэтому мама с ней ушла. Но да, мы сейчас очень много проводим времени вместе, и я тоже стараюсь с ней и на прогулки выходить, и всё делать, что нужно, чтобы она жила в комфорте. Так что да, сейчас мы много времени с ней проводим.

— По поводу прогулок. Есть какие-то хорошие места, интересные для тебя здесь в Риме? Такие, чтобы тебе было там приятно и комфортно?

— Да, у нас есть парк рядом с отелем, где мы живём. Мы туда часто ходим вместе с мамой погулять. К тому же мы живём близко к центру. Я с ней ходила в один вечер гулять к Испанской лестнице. Тут вообще много где можно погулять в красивых местах. Так что мы чередуем — выбираем, куда пойти в какой день.

